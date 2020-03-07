平價好物、伴手禮這樣找！精選「5大法國超市必逛」 教你融入法式生活

圖文/ Insidr

巴黎是世界的美食之都，儘管優質的餐廳和咖啡館滿街都是，但是在你不免俗地還是要去法國超市兜個圈圈。 無論你只是想要解解饞，或者想要帶個法國伴手禮，從平價的家樂福到精緻的拉法葉百貨，INSIDR為你揭曉必逛的法國超市，一起融入法式生活！

＊＊＊小提示＊＊＊

如果你在進入超市時被保安檢查你的包包，在巴黎來說是相當正常的，請不要驚訝:

– 你有義務自備購物袋，或購買超市的塑料袋（通常花費大約0.5歐元）

– 在超市必須在付錢後打包自己的貨品

– 超市自家品牌通常比名牌便宜，品質並沒有明顯的差異

– 除了少數Franprix商店外，法國大多超市在下午9點或10點前打烊，週日很少營業

– 如果你是購買有機的商品，Monoprix提供一個自己的有機系列，可能比在有機商店購物時更便宜

法國連鎖超市

因為歐洲沒有像是台灣的7-11、萊爾富之類的24h便利商店，所以他們的生活必需品或蔬菜水果都是在超級市場解決，以下都是你在法國街頭常見的連鎖超市。

Franprix franprix認準這顆小蘋果就對了 /來源：wikimedia Franprix超市連鎖店在巴黎有最多的分店。幾乎每個地區，你都會發現至少一家Franprix的分店。雖然這家商店的貨品不是特別的便宜，他們的自家品牌“Leader Price”卻是最便宜的超市品牌之一。這家商店能滿足你基本的雜貨需求。許多Franprix商店甚至在星期日也會開放直到晚上10點（這在法國是很罕見的啊）！

Monoprix

Monoprix是巴黎另一個非常常見的超市。在巴黎市中心有一些較大的Monoprix市場，銷售大量品牌和產品，並且有家具，化妝品和電子產品，和法國最好買的地道伴手禮提供。Monoprix還有自家的優質服裝系列，直趨巴黎最新的潮流（但價格有點昂貴）。

你也可以在一些Monoprix商店找到麵包店，在不同的地區也有比較小的，稱為Daily’Monop的Monoprix市場。雖然他們選擇花多眼亂，Monoprix這個巴黎高級超市價格比較昂貴！

Carrefour 家樂福

Carrefour city是小型的超商，大家耳熟能詳的家樂福在法國各大小市區裡就像小７一樣，提供大量的品牌選擇。但在巴黎市郊的許多大型家樂福卻相當於Wallmart的大小，售賣一系列的雜貨，電子產品，家具和輕便服裝，快來編你的家樂福購物清單啦！

法國超市 拉法葉美食天地

想要一個更優雅和精緻的超市購物體驗？ 拉法葉百貨公司可以為你提供一個道地的選擇！他們有多樣性的國際熟食和新鮮產品的選擇，品質更是信心保證；加上室內市場包括魚販，牡蠣吧，鵝肝站，甚至是巴黎必買零食…你想要的都有！想賴在家仍然能有優質的貨品嗎？他們的送貨服務將符合你的星期天懶散的心情。

提供當季創意食譜：Picard冷凍食品 Picard也販售適合當伴手禮的甜品或餅乾 /來源：picard.fr Picard是專門銷售冷凍食品的超市。質量通常是非常好的，也提供很多食譜激發做菜靈感，連法國人也大愛！所以如果你要的是一頓5分鐘的快餐，Picard可是一個不錯的選擇！貨品價格不同，但對於品質來說卻是很合理。

LiDL

Lidl是巴黎人最喜歡的低預算雜貨店，另一家是LeaderPrice（這意味著他們店內常常大排長龍）！雖然Lidl有很多基本貨品，也有超大的“優惠”，可是貨品沒有那麼齊全精緻，選購之前要檢查包裝。

法國有機超市

Naturalia是一個相當流行的有機食品商店，在巴黎有許多分店。 他們通常售賣來自新鮮生物水果和蔬菜，乾果和堅果，肉類和魚類，有機化妝品和藥物的一系列產品。價格範圍是比較昂貴的，但在一個首都城市的有機商店來說，它也不超過你的預算！

Bio c’Bon 可能比Natualia便宜一點，但仍相當昂貴。 他們有一個很好的產品選擇，不過很難找到特殊飲食需要的食品。

法國超市必買推薦

法式臘腸Saucisson

除了起司fromage, 來法國你不能不知道的單詞就是Saucisson，一講起 Saucisson每個法國人的眼裏簡直是充滿愛阿！法國超市裏都有販售各式各樣各種大小的Saucisson，你可以選擇購買一整條，或者是有已經幫你切好的小包裝，方便你可以拿在路上吃，搭配一小口起司，簡直太絕配了！

LU與La Mère Poulard餅乾 追求精緻又便宜的首選 /來源：mere-poulard LU與La Mère Poulard是法國老字號餅乾品牌，是每個法國小孩的童年，也是旅客前來法國不能錯過的「古早味」餅乾！字母L和U分別代表在1846年創立LU品牌夫婦(（Lefèvre-Utile）的名字大寫，從奶油酥餅、巧克力、水果、肉桂口味不等。

其中最受歡迎的經典餅乾系列為奶油餅乾和超濃巧克力餅乾；如果想要平加但非常精美古典的包裝，來自聖米歇爾山的La Mère Poulard是非常棒的選擇！

Bonne Maman果醬 台灣人認證好吃的多種口味果醬 /來源：flickr 法國果醬與甜點品牌Bonne Maman（巧婆婆），1971年創立，為法國安德魯集團旗下品牌，是法國市場第一果醬品牌。Bonne Maman法文是阿嬤的意思，這名字是不是充分傳遞了家的味道和親切感呢？Bonne Maman的主要產品有果醬、蛋糕、優格、甜點、餅乾等是法國家喻戶曉老字號的經典烘焙餅乾品牌，從奶油酥餅、蘋果內餡餅乾、布朗尼等，各種口味供大家選擇。好媽媽於法國各式賣場、超市都有販售，亦可由網路上購買，並出口至全球90多個國家。

perrier沛綠雅氣泡水

想必大家都對沛綠雅的氣泡水不陌生吧！源自南法維吉斯小鎮，沛綠雅的品牌歷史已超過150年。沛綠雅獨特口感來自天然碳酸氣體和礦泉水的完美結合，純淨滋味中蘊含著古老悠久的歷史，為全球銷售第一的氣泡礦泉水品牌。在法國的超市一瓶1公升的氣泡水才台幣50元左右！

巴黎市內有許多形形色色的市集，各種形狀大小，專門生產不同類型的農產品，小古玩和古董擺設，無論你在尋找什麼，總有一個市集為你而設！

露天市場仍然是巴黎人採購雜貨的流行方式。在城市的周圍總有許多不同的質量和價格範圍的市場，提供季節性和本地產品，任君選擇。

紅孩兒遮頂市集 Marché des enfants rouges 邊走邊吃異國美食！ /來源：flickr 這個隱藏迷宮似的市集的以穿著紅色制服的孤兒命名。今天，這個市集可能對來往的路人旅客不熟悉，但對於當地人來說（市集起源到1628年，是巴黎最古老的市集），它是大家在瑪黑區停下來吃飯的最愛地方。

市場上充滿世界各地新鮮菜餚的食品攤，你可以慢慢決定是否喜歡傳統的小酒館，摩洛哥蒸鍋食，英式炸魚薯條，有機湯或日本料理 。

延伸閱讀： 法國超市購物攻略

想知道更多巴黎旅遊美食分享，請見「Insidr」