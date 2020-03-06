這次不去巴黎人擠人！童話城堡、法式貴族路線一天搞定

圖文/ Insidr

最近出遊不適合在室內密閉空間，需要透透氣的話，我們往郊外走吧！

你知道巴黎近郊有幾座美麗的法國城堡嗎？雖然羅亞爾河谷的城堡非常令人驚豔，但從巴黎前往卻需要數小時的交通時間，若是搭火車旅行，交通時間需要更長；而凡爾賽宮雖然離巴黎很近，但擁擠的人潮和大排長龍的隊伍會影響旅遊的體驗。幸運的是，幾座值得欣賞的城堡都離巴黎很近，這幾座較小的城堡可以體驗悠久的法國歷史，甚至參加古裝活動，也不需要面對人潮哦。

童話城堡 CHÂTEAU DE BRETEUIL

記得到水池旁拍照 留下美麗倒影 /來源： Wikipedia

這座法國城堡可能是我們的城堡名單上最具歷史的城堡了，城堡可追溯至11世紀，自18世紀開始就由著名的佩特魯(Breteuil)家族所擁有。佩特魯家族是法國少數的貴族家庭之一，這座城堡是他們的祖屋，擁有超過100幅家族肖像和他們服務超過300年的君主肖像。

佩特魯城堡特色：水鏡花園攝影點

佩特魯城堡也是一座非常適合孩子參觀的法國城堡。數十座穿著古裝的蠟像裝飾展示了這座房子的歷史及幾個世紀以來在那裡生活和工作的人的樣貌。其中，有幾座蠟像甚至是夏爾・佩羅(Charles Perrault)童話故事中的人物，像是《小紅帽》、《睡美人》和《灰姑娘》。城堡內也有許多適合家庭野餐的地點，有桌子和長凳，孩子們可以在城堡內的遊樂場、綠色雕塑迷宮和噴泉等地方玩球。每到週日、假日或學校暑假，下午4點30分城堡會為孩子們舉辦說故事時間，在夏爾・佩羅經常造訪的城堡內大聲朗讀他的故事。

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INSIDR建議你參加佩特魯城堡的導覽活動。每次的導覽都會從城堡的第12位公爵開始介紹。目前的公爵和他的妻子負責城堡的維護，並致力於保護他們的家族遺產。你可以在週間人潮較少的時候前往這座城堡。雖然導覽大多講法文，但若參觀人數較少，導覽員也會很樂意用英文回答你提出的任何問題。

從巴黎前往佩特魯城堡的交通方式

– 從Porte De Versailles出發，乘坐電車 T3A 在Cité Universitaire 站下車，之後搭乘RER火車B線前往 Saint-Rémy-Les-Chevreuse方向，然後在最後一站下車。週日，你可以搭乘Balado Bus的特殊接駁公車，公車會在當地幾個熱門旅遊景點停留，請務必事先查看公車時刻表。

地址： 78460 Choisel

凡爾賽花園的靈感來源：沃子爵CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE

如果你熱愛歐式花園 沃子爵可以告訴你很多秘密 /來源：wikipedia

沃子爵城堡是巴黎近郊最美麗且歷史悠久的法國城堡之一，也是法國現存最大的私人莊園。城堡建於17世紀，採用全天然材料裝飾，這棟建築也是許多熱門電視節目和電影的拍攝地點如詹姆斯龐德系列電影-太空城(Moonraker)以及英國廣播公司的熱門劇凡爾賽。事實上，沃子爵城堡的花園是凡爾賽花園的靈感來源，這兩座歷史悠久的城堡都聘請了一樣的園藝團隊來建造美麗的花園。沃子爵城堡飯店甚至擁有一系列珍貴的古董車廂，展示於城堡的馬厩內。

沃子爵城堡特色

沃子爵城堡是巴黎人最愛的城堡，從巴黎搭乘大眾交通工具可以很輕易到達，且不會受到巴黎其他熱門景點遊客的影響。城堡每年都有許多精彩的活動，是巴黎近郊家庭一日遊或是浪漫約會行程的首選！在特定的時間，城堡會邀請客人穿上古裝，在城堡享受巴洛克式的狂歡。有關完整的活動列表，請前往沃子爵城堡網站查詢。

沃子爵城堡也曾經為大家提供一種新體驗：沈浸式3D音效體驗，頭戴高音質的耳機，遊客可以回到沃子爵城堡創建的歷史時刻，成人和小孩都適合參加體驗。最重要的是，它是免費的！

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城堡的中央圓頂可欣賞360度的莊園景觀，你可以前往此處欣賞城堡及花園的最佳美景。若要獲得更深刻的體驗，甚至你可以租一輛高爾夫球車，駕車四處遊覽。午餐時間，你可以前往附近的Relais de l’Écureuil餐廳，在餐廳的露台上享用三道菜的餐點，費用僅20歐元。

從巴黎前往沃子爵城堡的交通方式

不像羅亞爾河谷的城堡只能包車或是開車，沃子爵城堡可從巴黎搭乘公共交通方式前往：

– 從Gare de l’Est出發，乘坐前往 Provins 的直達列車P線，在Verneuil l’Etang站下車。從Gare de l’Est發車的火車每小時一班，僅需35分鐘就可抵達最靠近城堡的火車站。你可以使用Navigo Pass搭乘火車。

– 從Verneuil l’Etang車站搭乘Châteaubus接駁公車前往沃子爵城堡。接駁巴士站就位於火車站外，很容易就可以找到。接駁車往返的費用成人為10歐元、兒童5歐元。

地址：77950 Maincy, France

法式馬術之鄉：香堤伊城堡 CHÂTEAU DE CHANTILLY

香堤伊城堡名字非常浪漫 /來源：pixabay

是的！她和法式鮮奶油同名！

城堡歷史

香堤伊城堡的歷史可以追溯至中世紀，但這座法國城堡因蒙莫朗西公爵(Anne de Montmorency)的緣故保有了大部分的當代風格。蒙莫朗西在文藝復興時期擁有這座城堡，並決定以當時流行的風格裝修，而後，法國歷史上許多重要人物都居住在城堡內，為後代保留了這座輝煌的家園。這座城堡是法國文藝復興時期建築的最佳典範之一，至今仍然是建築和歷史愛好者的必遊之地。

城堡特色

孔蒂博物館(Musée Condé)與這座城堡相連，該博物館收藏了羅浮宮之外最好的法國繪畫收藏品。香堤伊城堡飯店擁有美麗的王子公寓套房(Appartements des Princes)及收藏許多歷史書籍的超級圖書館。城堡內，你還可以找到迷人的小農莊(Hameau)，是瑪麗・安托瓦內特王后在凡爾賽小農莊的靈感來源。

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如果你是馬術愛好者，除了參觀香提伊城堡之外，也可以前往附近的馬厩(Grandes Ecuries)以及國際知名的香堤伊賽馬場。在這裡，你可以欣賞法國最好的馬術表演及賽事。你甚至可以購買結合馬廄和城堡參觀的門票，每人僅21歐元。請前往官方網站了解所有的門票選項。

從巴黎前往香堤伊城堡的交通方式

– 從巴黎北站搭乘TER開往Gare de Creil 的火車，並於Chantilly-Gouvieux站下車，僅需25分鐘。另一個選擇是搭乘RER火車D線，並於Chantilly-Gouvieux站下車，需要花費45分鐘的時間。你可以使用Navigo Pass搭乘RER火車。

地址：60500 Chantilly

多種建築的精華：基督山伯爵城堡

世界名著裡的城堡真實存在 /來源：wikipedia

基督山伯爵城堡(Château de Monte-Cristo)是著名作家亞歷山大・仲馬(Alexandre Dumas)的心血結晶。這座城堡被建於作者職涯的高峰，在他出版了備受喜愛的小說《三劍客》和《基督山恩仇記》之後。城堡融合了多種建築風格和元素，建築採用文藝復興風格建造，內部包括動物園、英式花園和摩爾風格的沙龍空間。仲馬的家中豢養多隻寵物，經常在家中款待朋友和同事，城堡充滿了各種他在旅行過程中收集的珍藏。

基督山伯爵城堡特色

這座城堡目前作為博物館展示仲馬的生活和工作，絕對是書迷必訪的地點。在主城堡旁邊還有另外一棟建築，命名為「伊芙堡(Châteaux d’If)，建築為新古典主義風格，被護城河所環繞。事實上，這棟建築是仲馬寫作的地方，他經常把自己關在這裡持續的筆耕。這棟建築的外牆雕刻了仲馬最著名的作品，附近的園林充滿生態多樣性，採用傳統的英式風格設計，非常美麗！

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每年4月至10月每個月的最後一個週日，城堡提供了戲劇導覽(10歐元)，由穿著古裝的演員帶你導覽城堡的所有空間，身臨其境的體驗感受偉大作者的日常生活，或者也可以參加11月最後一個週六專為兒童設計的動畫導覽(8歐元)。城堡每年都會舉辦一些特別的活動像是基督山之夜(10歐元)、兒童文學沙龍(5歐元)、基督山戲劇之夜(18歐元)等。

從巴黎前往基督山伯爵城堡的交通方式

– 從Gare Saint-Lazare火車站搭乘前往Saint-Nom-la-Bretèche 的L列車，在Marly le Roi火車站下車，然後搭乘10號巴士，方向為Les Lampes，最後在Avenue Kennedy站下車。

– 從Chatelet-les-Halles出發，搭乘前往Saint Germain en Laye 的RER火車A線，在最後一站下車。然後搭乘10號巴士，方向為Les lampes。兩種方式都可以使用Navigo Pass。

地址：78560 Le Port-Marly

延伸閱讀： 巴黎周邊必訪的5大美麗法國城堡

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