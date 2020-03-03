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零下30的銀白世界！入住極光小鎮，冷到做了3個蠢實驗

聯合新聞網 / 行遍天下
黃刀鎮是一座極光與極地的城鎮。
黃刀鎮是一座極光與極地的城鎮。

【圖／文：行遍天下】

從台灣搭機10小時直飛溫哥華，再飛越雪山，2.5小時後抵達這座追光人的夢幻小鎮。還沒出機場前、行李轉盤上的北極熊與身後漫天飛舞的極光圖樣，宣告著這是一座極光與極地的城鎮。

一踏入黃刀鎮機場，行李轉盤上就是大大的北極熊歡迎大家。
一踏入黃刀鎮機場，行李轉盤上就是大大的北極熊歡迎大家。

屬於加拿大西北特區的黃刀鎮，位於極光橢圓環狀區極光帶的北緯62度，加上全區地形平坦無遮蔽，讓看到極光的機會大大增加，一整年裡約有250天的機會能看見這股神祕光芒。當極光大爆發時，甚至在有著燈火的鎮上推開窗門就能看見漫天飛舞的綠光在跳舞。

黃刀鎮第一間最古老的銀行，也成為了可以入住的小窩。
黃刀鎮第一間最古老的銀行，也成為了可以入住的小窩。

冬天氣溫直逼零下20-30度的嚴峻氣候下，遊客入住在黃刀鎮的居住地就格外的重要。究竟當地人都是怎麼生活才能每日每日在這麼酷寒的冬季過生活呢？選擇民宿、入住在當地人的家裡，才真的實際感受到「在黃刀鎮有個家」的歸屬感。

如果是夏天到來，入住者必須滑著小艇(KAYA)才能抵達住宿點，到了冬天則可以開著車就直接抵達船屋。
如果是夏天到來，入住者必須滑著小艇(KAYA)才能抵達住宿點，到了冬天則可以開著車就直接抵達船屋。

黃刀鎮舊城區域最知名的大奴湖泊是居民重要的漁貨收入來源，而廣闊無邊際般的湖泊到了冬天會快速開始結冰，水上船屋紛紛停駛到定點、結凍後，成為了一年之中獨有的「開車上船」的特色景象，而這些水上船屋也在房東的規劃之下成了熱門的住宿小屋。

溫暖的床舖與空間，地板是溫熱的地暖設備。
溫暖的床舖與空間，地板是溫熱的地暖設備。

除了舊城區能夠直接享受到極光樂趣外，喜歡便利的人也能夠選擇新城區的民宿入住，新城區民宿大多位於公寓內，以時尚與溫馨風格的佈置為主。

有自己的陽台就想做點不一樣的事情。
有自己的陽台就想做點不一樣的事情。

不過既然來到這個零下的銀白世界，總是會有些慾望在蠢蠢欲動，因此決定把握這次的機會，來場零下30度的蠢實驗體驗。

實驗一：在零下的溫度裡，只要把毛巾甩啊甩，就能夠獲得一支毛巾冰棍？

實驗二：把熱水往天空灑去，會立刻變成雪花冰？

實驗三：在冰天雪地裡行走，可以獲得天然的冰雪睫毛膏？

實驗的測試結果，究竟如何，就留到影片中去解答吧。

影片看結果：

想要追極光，請搜尋「加拿大航空」、「黃刀旅遊」、「Airbnb」

　

【影音】台灣與極光的距離究竟有多遠？

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