教你省旅費！2020年最新「法國退稅攻略」 一次搞懂輕鬆遊歐洲

法國的消費稅不算低，血拼一番後要是忘了退稅真的會損失很大呀！不過法國退稅，或者說巴黎退稅可以很簡單！

法國的增值稅，法文稱作為TVA（Taxe sur la Valeur Ajoutée），是在法國購物時購買的所有商品的稅項。如果你不是法國居民便可以退回這筆稅額；這稱為退稅 “tax refund” 或法語中的“Détaxe”。 在法國購物時遊客們消費大約175歐元，通常可以得到10%-15%左右的退稅。別小看這10％，如果你買精品之類的好物，稅退下來真的很不得了啊！

至於要怎麼樣才能退稅？小編這就來告訴你什麼人可以退稅，以及如何在機場辦理法國退稅手續，讓你在法國購物省更多！

巴黎退稅 / 法國退稅資格

需為歐盟境外居民

需年滿16歲

在法國逗留時間不可超過6個月

如何辦理法國退稅-購買時

在有提供退稅服務的商店購物，通常門口會貼有Tax Refund或Détaxe的字樣。

必須在同一天同一商店內購買，且商品金額必須高於175歐元（含稅在內）。

購買的商品須屬於旅遊性質商品。

同樣產品最多只能退稅15件。

辦理退稅時須出示本人有效護照。

購買完當下店員會開出退稅單，並告知退稅步驟。請務必確認退稅單資訊無誤後簽名。

如何辦理法國退稅-離開法國時

購物當月後三個月內需辦理離境(歐盟)退稅。

在商店現場退稅者需於兩週內辦理離境(歐盟)退稅。

因海關會抽查物品，所以需在機場行李托運之前辦理退稅。

法國退稅單可直接在PABLO自動退稅機上辦理電子退稅驗證，無須到海關窗口辦理。

在哪裡可以找到法國退稅區？

戴高樂機場退稅須預留時間排隊 /來源：wikipedia

1. 巴黎戴高樂機場退稅

法國退稅Pablo機器位置可以在巴黎戴高樂機場找到。只需要按照機場“Detaxe”或“退稅”的指示牌走就可以了。

1號航廈：與CDGVAL穿梭火車同層，6號大廳 (Area 6)

2A號航廈：出境大廳，5號出口 (Gate5)

2C號航廈：出境大廳，4號出口 (Gate4)

2E號航廈：出境大廳，8號出口 (Gate8)

2F號航廈：入境大廳

3號航廈：出境大廳，禁區範圍

2. 巴黎奧利機場退稅

如果你從巴黎奧利機場離開，你也可以在那邊獲得退稅，Pablo機器位於：

西面航廈：入境大廳，E閘門；南面航廈：離境大廳，G閘門

退稅系統不同：分開處理

這是主要系統之一 /來源：galeries Lafayette 有些較大的商家可以現場退稅；商家可能隸屬不同的退稅系統，如拉法葉百貨的Global Blue和另一種Planet, 發票和退稅單必須分開退稅，大家注意不要放在一起哦。

多國旅遊退稅方式

如果我要去很多個歐洲國家旅遊，要在哪一個國家退稅呢？

在歐洲旅遊的話請注意自己是不是都在歐盟區購物。如果都是在歐盟區購物的話，就請在最後一個歐盟國家辦理退稅。

哪些國家不屬於歐盟退稅區？

英國目前還是歐盟退稅區，瑞士、挪威、梵蒂岡、摩納哥皆不屬於歐盟國。所以離開歐盟區最後一個國家前，必須辦好退稅。

哪些情況下不可以在歐盟區退稅？

摩納哥（Monaco）居民。

享有法國社會福利、社會保險者。

在歐盟區居住超過6個月者。

持有學生簽證、家庭居留證、工作長期居留證等長期居留

機組人員。

購買物品非自用者、或海關判定具有商業行為之物品。

辦理退稅需要出示護照正本嗎？影本可以嗎？

根據法律規定辦理退稅請必須出示護照正本，目的是要檢查是否持有長居簽證。有些店家會接受影本，但是法律規定護照影本是不能被接受的。

徹底離境前可以將產品拆開來使用嗎？

不可以。法律規定直到離境前都必須保持商品、發票的完整性。也許有人會認為海關不可能一項一項核對，但要是一但海關查到已開封產品的話，是可以拒絕讓你退稅的。

在機場準備離境時，什麼時間點要去辦理退稅呢？退稅要準備什麼？

請一到機場後，先去航空櫃檯拿機票，並告知地勤人員你要先辦理退稅。如此一來地勤人員會先給你機票，並讓你辦理完退稅手續後再回來櫃檯拖掛行李。在機場辦理退稅需要準備的東西有：護照、機票、欲退稅的商品、退稅單

我已經在商店辦理現場退稅了，是不是在機場就不需要再找海關蓋章了？

錯。不管是否選擇現場退稅或是退稅到信用卡，任何的退稅方式都要經過海關驗證蓋章！如果少了這一步，即使你現在已經拿到退稅，之後還是會把錢從你擔保用的信用卡扣回來並且加上罰款。

PABLO機掃描電子退稅要怎麼看結果？

找到Pablo法國出境退稅機器就對了 /來源：detaxe.com 法國電子退稅Pablo機

通常由法國商店開出的退稅單第一張的右上角會有條碼及一個PABLO機的小圖示，而這類的退稅單都可以經由法國的退稅機PABLO掃描，如果是顯示

綠色笑臉：代表已經過海關驗證，則無須再請海關人工蓋章。

紅色哭臉：代表Pablo機驗證失敗，須改由海關人工驗證蓋章。

等待驗證完成之後，請將退稅單裝在原本店家給你的信封當中，投遞到郵筒即可。

我的退稅單經過驗證後要不要寄出去？

法國出的退稅單基本上都是可以使用Pablo電子退稅的。但是如果你的退稅單電子驗證失敗的話(紅色哭臉)，則需要去給海關人工蓋章後寄出你的退稅單。如果是非法國的退稅單，就必須要給海關人工蓋章，那麼就必須寄出退稅單。

簡單地說：電子退稅成功->不用寄；海關人工蓋章->要寄。

如果你真的很擔心的話，也可以都寄。只是記得要把稅單先拍好照，並把稅單和信封對應好再投遞唷！

哪些法國機場、火車站有Pablo機器？

機場：

Aimé Césaire-Lamentin (Martinique)

Chambéry-Savoie

Genève-Cointrin

Grenoble-Alpes-Isère

Lyon-Saint-Exupéry

Marseille-Provence

Nantes-Atlantique

Nice-Côte-d’Azur

Paris-Charles de Gaulle (Roissy)

Paris-Orly

Strasbourg-Entzheim

港口：Grand port maritime de Marseille

邊境：Points de passage frontaliers

Ferrière-sous-Jougne

Vallard-Thonex

Saint-Julien-en-Genevois

什麼樣的情況下海關會檢查我的貨品或拒絕退稅？

一般來說，海關抽查是隨機的。近年來歐盟的海關抽查越來越嚴，因為有很多代購買手前來歐洲法國購買精品再轉賣，但這種代購行為屬於違法行為。所以海關通常會特別是針對那些高額的精品或是大量購買的遊客進行抽查。凡是海關認為你有「商業行為」的可能，即有可能被拒絕退稅，甚至留下紀錄並處以罰款。

我要怎麼知道我有沒有退稅成功？

一般法國常見的退稅公司有兩家，Global Blue和Planet(舊稱Premier Tax Free)。最好的方式是預先把驗證過或蓋過海關章的退稅單拍照下來，然後至以上兩家退稅公司的網站查詢最新進度，如果有任何問題的話可以再拿著預先拍好的照片追討退稅。

哪種退稅方式最方便最好？

常見的退稅方式有三種：商店現場退稅、信用卡退稅、機場現金退稅。

商店現場退稅

好處：可以現場拿到退稅。只需去機場電子驗證，綠色通過則不用寄回退稅單。

壞處：需要用信用卡擔保、且必須在兩週之內出境歐盟，如果忘了做海關驗證會把退的稅金扣回來。

信用卡退稅

好處：通常退的%數較高、只需在機場電子驗證即可。

壞處：若是海關人工蓋章驗證則需寄回退稅單，因此較有風險。最久需等2個月才能拿到退稅。

機場現金退稅

好處：可以在機場立即拿到現金、不需信用卡擔保、不需寄回退稅單。

壞處：通常退的％數較低、機場會收取手續費、匯率依機場而定、通常在機場需排隊較久。

法國較大機場也會有中文退稅服務 /來源：Aéroport Paris-Beauvais

最後就祝大家購物愉快、退稅順利啦！

Bon Voyage!

延伸閱讀： 2020最新｜法國退稅攻略大全

想知道更多巴黎旅遊美食分享，請見「Insidr」