法國公園超迷人！ 到「巴黎最美公園」來一次浪漫法式野餐
春光爛漫、百花盛開，巴黎人終於等到野餐的季節！雖然城市不算非常大，迷人的公園卻不少，因此到公園賞花散步、野餐是當地人最愛的活動；你可以選擇在浪漫的左岸、運河邊，甚至市中心體驗巴黎生活悠閒而美麗的一面，充滿法式氣息的照片就在這裡拍下！
杜樂麗花園Jardin des Tuileries
這座花園是巴黎最受歡迎的花園之一，因為它位於市中心，緊鄰羅浮宮，四周可以見到最多巴黎著名的景點。花園隨著季節變化，開著各種各樣的花。到這裡可以找到最美的攝影畫面！
參觀【杜樂麗花園】小撇步：
如果你計畫在夏天來巴黎，請不要錯過6月到8月的杜樂麗節！屆時將有超過60個不同的景點和食品攤供你享用！
地址：Jardin des Tuileries, 75001 Paris
時間：白天開放
地鐵：1、7、8號線、Palais Royal / Tuileries站
票價：免費
皇宮花園 Palais Royal
這是我們在巴黎最喜歡的室外空間之一。無論什麼季節，皇家宮花園都很華麗！此外，這裡還有一條華麗的老式巴黎長廊，現在是精品店集中的地點，在颳風下雨的天氣都能繼續逛街！你會發現許多本土的法國品牌，如Delvaux和Didier Ludot，以及一些國際品牌，如Acne Studios和Stella McCartney。
參觀【皇宮花園】小撇步：
不要錯過與Les Deux Plateaux著名的布倫柱（black and white Buren colonnes）拍照留念!
地址：2 Rue de Montpensier, 75001 Paris
時間：白天開放
地鐵：1、7、14號線、Palais Royal / Pyramides站
票價：免費入場
戰神廣場 Champ de Mars
周董帶女兒來過哦！巴黎鐵塔下的戰神廣場是一個巨大的公共花園，當地人和遊客可以在一天中的任何時間自由遊覽。花園不僅有修剪完美的各種植物，而且也是欣賞艾菲爾鐵塔的最佳地點。來到這裡度過一個下午的野餐，或者在太陽西下後來欣賞埃菲爾鐵塔壯觀的燈光表演！
參觀【戰神廣場】小撇步：
在每年7月14日巴士底日，法國國家交響樂團在公園舉行免費音樂會，供大家欣賞。節目通常在晚上9點開始。
地址：Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris
時間：白天開放
地鐵：6、8號線、Bir Hakeim / Ecole Miltaire站，或從6/ 9號線Trocadéro穿過塞納河抵達
票價：免費入場
盧森堡公園Le Jardin du Luxembourg
盧森堡公園可以說是塞納河左岸最美麗的公園，有法國小孩在這裡放帆船、巴黎情侶坐在椅子上依偎著曬太陽。它最初創建於1612年，公園內的宮殿曾是法國皇后瑪麗·德·梅迪奇的住所，附近是美麗建築和餐廳聚集的拉丁區，推薦大家來這裡待一整天！
參觀【盧森堡公園】小撇步：
公園內寬敞的走道和供休息用的長椅適合一家老少出行遊玩；有專門為兒童提供的玩具船可租用，費用為5歐
地址：Jardin du Luxmbourg, 75006 Paris
時間：傍晚關園
地鐵：4號或RER B線、Vavin / Luxembourg站
票價：免費入場
還想看看不一樣的巴黎嗎？上圖是富有貴族氣息的孚日廣場Place des Vosges四周由華麗長廊圍繞，一旁是潮人瑪黑區，附近是餐廳眾多的巴士底廣場；另外，歐洲最大的公園Le Parc de la Villette位於19區，附近可以欣賞運河、遊船和科學博物館以及音樂廳；19區還有Butte Chaumont山丘公園，是巴黎人很喜歡的跑步路線，這兩個地方很適合想更貼近當地生活的旅人前來。
延伸閱讀：最美的巴黎公園大盤點！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言