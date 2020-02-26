紐西蘭又被稱作「活的地理教室」，以庫克海峽為界分為北島和南島，北島以火山地質為特色，而南島則是以冰河地形為主，冰火合一的特殊環境造就紐西蘭如天堂般的美景。從北島的哈比人村、奧克蘭、毛利人文化園區，到南島的基督城以及皇后鎮，都是此生不能錯過的景致，這篇一次整理紐西蘭自助資訊和景點推薦給熱愛旅行的你！

▲紐西蘭北島推薦景點-紐西蘭綿羊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

紐西蘭旅遊資訊

紐西蘭紐西蘭旅遊資訊＃Q1

我需要辦理簽證嗎？

需要辦理電子簽證(ETA)，該簽證效期為2年，此外護照需有至少6個月以上的效期，以及90天內的返程機票！可以透過手機App或網頁版申請，費用分別為9紐幣以及12紐幣。在申辦時，隨ETA一同徵收「國際旅客保育及旅遊稅」(IVL)，為35紐幣。

紐西蘭紐西蘭旅遊資訊＃Q2

紐西蘭的氣候如何？

→在南半球的紐西蘭四季與台灣相反，以下為四季氣候概況：

春季(9~11月)：冬天剛過，氣候不穩定，有時可能會下雪，但原則上氣溫落在氣溫約在5-18度。

夏季(12~2月)：最高不超過26度，僅中部可能達30度，但夜晚有機會降至15度，需攜帶薄外套。

秋季(3~5月)：晝夜溫差會越來越大，建議洋蔥式穿法，溫度可能低於10度。

冬季(6~8月)：冬天是紐西蘭最天寒地凍的季節，南北島溫差最大，建議大家穿著防潑水外套，以免下雪時衣服濕透不夠保暖，再加上南北島溫差大等因素而感冒！

紐西蘭紐西蘭旅遊資訊＃Q3

電壓多少呢？我的吹風機和手機充電器會不會燒起來？

→台灣電壓110V、紐西蘭電壓220~240V，出國前要先檢查你的電器是否支援220V以上電壓，原則上手機和筆電多半有變壓功能，至於日常電器需要準備變換插頭。不過需要特別注意的是，台灣的插座是兩條直槓(｜｜)，紐西蘭則是八字形狀(／ ＼)，記得要準備轉換頭以免無法使用。

紐西蘭紐西蘭旅遊資訊＃Q4

匯率大約多少？

→約落在「紐幣：台幣=1：20~22」左右。

紐西蘭紐西蘭旅遊資訊＃Q5

紐西蘭和台灣有時差嗎？

→紐西蘭和台灣有4小時的時差，紐西蘭比台灣快4小時。另外，紐西蘭夏季會實施日光節約時，因此夏令時間會和台灣有5小時的時差。

紐西蘭北島景點懶人包

紐西蘭北島景點＃1

天空之城奧克蘭

▲紐西蘭北島推薦景點-奧克蘭。（圖／Pixabay）

當小編友人說要去紐西蘭讀書時，小編天真地回答說：「真好，每天都能看到很多可愛的小羊。」，結果得到回覆：「你會在台北的路上看到羊群走來走去嗎？我是去紐西蘭的都市書！」，完全打破我們對於紐西蘭等於仙境的印象，雖說紐西蘭確實是仙境沒錯，但這只是紐西蘭的一部分，紐西蘭還有很多不同的景觀啊！

像是紐西蘭原本的首都－奧克蘭，因為政府擔心出產金的南方會自行獨立，因此才會將首都改設在南方的威林頓。但是奧克蘭依舊是紐西蘭重要的商業金融中心，喜歡血拼的朋友別錯過！

紐西蘭北島景點＃2

教堂海灣

▲紐西蘭北島推薦景點-教堂海灣。（圖／Pixabay）

你看過電影《納尼亞傳奇》嗎？教堂海灣就是電影裡進入納尼亞的入口喔！為什麼叫教堂海灣呢？因為這個海蝕洞是在數百萬年前形成，遠遠看就像是一個天然教堂形狀的拱門。

如果你想到教堂海灣，自駕到停車場後，可以選擇步行30分鐘或著搭快艇前往。不過從奧克蘭到教堂海灣需要開車3小時，真的有點累人，所以多數旅客會在附近過夜一個晚上，充飽電隔天繼續旅行。

紐西蘭北島景點＃3

熱水海灘 (Hot Water Beach)

如果時間比較不夠在海灣教堂住上一個晚上的朋友，那可以在造訪海灣教堂前先在熱水海灘小憩一下，泡一下海中的熱水，這裡的熱不只是因為陽光照射，而是和地熱有關係！來到北島這個大火山島，不泡個火山熱泉實在說不過去啊！熱熱的溫泉配上海水的沁涼，溫度剛剛好。有趣的是，在熱水海灘沒有任何人造浴場，都是旅人自己在岸邊挖個洞然後整個人給它泡下去！

紐西蘭北島景點＃4

哈比村

▲紐西蘭北島推薦景點-哈比村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

《魔戒》作者托爾金筆下中土世界的北區夏爾—哈比人的居住地，丟係底家啦！《魔戒》電影上映後，原本默默無名的紐西蘭北島Matamata小鎮瞬間爆紅。整個哈比村都有完整保留下來，就連電影裡的「綠龍酒館」都從片場搭景變成了一間真的餐酒館。

如果你是《魔戒》迷，你一定要來造訪紐西蘭的哈比村；如果你不是那更應該要來，這裡可愛的景致絕對會帶給你從未經歷過的奇幻新體驗。

紐西蘭北島景點＃5

東加里諾國家公園 (Tongariro National Park)

▲紐西蘭北島推薦景點-東加里諾國家公園。（圖／Pixabay）

好萊塢的電影真的大力促進紐西蘭的觀光產業，《魔戒三部曲》裡的末日山脈就是在這裡取景的，以火山地形為特色的東加里諾國家公園，是紐西蘭的第一座及全世界第四座國家公園。特殊的地質加上毛利人文化，同時被列在自然與文化兩類世界遺產中。

紐西蘭北島景點＃6

陶波湖 (Lake Taupo)

▲紐西蘭北島推薦景點-陶波湖。（圖／Pixabay）

大部分的人都有個飛行夢，想像隻自由的鳥兒翱翔天際，擺脫那些日常的壓力，那麼在陶波湖跳傘，徜徉在風和陽光的擁抱中，也許能讓你圓夢。陶波湖是紐西蘭境內最大的淡水湖，最早是因為火山爆發而成，面積約616平方公里，如果說數字沒概念的話，它的大小大約接近於一個新加坡這麼大。除了漫步野餐，在陶波湖還可以選擇許多有趣的行程如泛舟、垂釣、高空彈跳、噴射快艇等...

紐西蘭北島景點＃7

懷托摩藍光螢火蟲洞

▲紐西蘭北島推薦景點-藍光螢火蟲洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

紐西蘭這個深藏在地底的百萬星空「懷托摩螢火蟲洞Glowworm Caves」，被稱為「世界第九大奇蹟」。懷托摩螢火蟲洞在 1887 年由一位毛利酋長和一位英國官員一同探勘時發現，它有著超過125年的旅遊歷史，但仍是至今不退燒的火熱景點。

這裡的螢火蟲與我們在台灣看的的小黃燈泡飛來飛去的螢火蟲不同，是一種Mycetophilidae 科昆蟲的幼蟲，持續所發出的藍色光，就如同萬點繁星一樣！

紐西蘭南島景點懶人包

紐西蘭南島景點＃1

基督城

▲紐西蘭南島推薦景點-基督城。（圖／Pixabay）

很多觀光客來「基督城」就是為了一睹「基督城大教堂」的風采。基督城是紐西蘭南島的第一大城，是1856年由「英國皇家憲章」特許在紐西蘭設立的第一個城市，也有「花園城市」的美名。

基督城是集教育、宗教、藝術、政府、科學、歷史為一身的城市。除了有歷史的加持，還有植物園和購物中心可以讓觀光客逛上一整天！

紐西蘭南島景點＃2

庫克山塔斯曼冰河

▲紐西蘭南島推薦景點-庫克山小飛機（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位於南阿爾卑斯山脈東南部庫克山，海拔3724公尺，為紐西蘭南島最高的山脈，有終年結冰的冰川、冰河景觀。庫克山無疑是愛好大自然和登山健行者的天堂，許多遊客選擇搭乘小飛機，遊覽庫克山國家公園飛躍南阿爾卑斯山脈，省去爬山的體力和時間，從空中俯瞰壯麗的塔斯曼山谷。

紐西蘭南島景點＃3

蒂卡波湖

▲紐西蘭南島推薦景點-蒂卡波湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

魯冰花盛開時的蒂卡波湖，是它一年之中最美的時候。蒂卡波湖的湖水來自戈德利河，這條河的源頭為以冰河地形為觀光特點南阿爾卑斯山。融化的雪水從山岳留下，沖刷陸地上的砂石經過滾動與摩擦，這些砂石在進入蒂卡波湖前成了細碎的岩石粉末，在陽光照耀下反射出夢幻的牛奶藍。

開花時間：約11月底到12月初，花期約三個禮拜。

紐西蘭南島景點＃4

善良牧羊人教堂

▲紐西蘭南島推薦景點-善良牧人教堂。（圖／Pixabay）

善良牧人教堂是矗立在蒂卡波湖邊的一棟石造建築，由英國建築師於1935年建造。善良牧人教堂記載了早期紐西蘭移民的歷史，而在教堂邊的牧羊犬的銅像，源於新約聖經中提到：善良的牧羊人會為了保護羊群，而犧牲性命的精神，而這也是「善良牧人教堂」名稱的命名由來。

紐西蘭南島景點＃5

蒂卡波溫泉 (Tekapo Spring)

▲紐西蘭南島推薦景點-蒂卡波湖魯賓花季。（圖／Pixabay）

蒂卡波溫泉位於紐西蘭特卡波湖附近，有不同的溫泉池，可以一邊泡溫泉一邊欣賞特卡波湖。可以在園內享受溫泉、桑拿、SPA等項目，可以現場租賃泳衣、毛巾，費用為NZD$5/件。

開放時間：10am~9pm開放

紐西蘭南島景點＃6

Bushy Beach

▲紐西蘭南島推薦景點-Bushy Beach。（圖／Pixabay）

Bushy Beach是來奧馬魯的必去景點，以可愛的黃眼及藍眼企鵝聞名，又有企鵝小鎮之稱。每天傍晚時分是黃眼企鵝回家的時間，為了保護牠們15：00~21：00是不可以直接下去海灘的，大家可以在瞭望台上看他們搖搖擺擺的在海灘上行走。

紐西蘭南島景點＃7

摩拉奇圓石

▲紐西蘭南島推薦景點-摩拉奇圓石。（圖／Pixabay）

摩拉奇圓石，距離紐西蘭的企鵝小鎮—奧瑪魯車程約半小時，奧瑪魯周邊有兩個奇石景點，奧瑪魯東側的象岩群，以及摩拉奇圓石。每當海水退潮時，就會看見有巨大的圓石頭露出海面，被大家形容成「海上的恐龍蛋」，但小編我是覺得它比較像泡在牛奶裡的巧克力球。

這些石頭的形成，推測是經過數百萬年的風化，裡頭包含許多物質和鹽的結晶。 但更浪漫的說法是根據毛利人的傳說，於一千多年前，航海大戰之中大船沉沒時所滾出來的瓜果。

紐西蘭南島景點＃8

皇后鎮

▲紐西蘭南島推薦景點-皇后鎮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

皇后鎮位於瓦卡蒂普湖北岸, 是一個被南阿爾卑斯山包圍的美麗小鎮。一整年都是適合遊覽的季節，春花、夏陽、秋楓、冬雪，四季分明各有特色。 紐西蘭皇后鎮附近的瓦卡蒂普湖是座湛藍的高山湖。其中市區的莫爾大道是皇后鎮裡最熱鬧的街道，有各式餐廳和商店可以讓走了一整天的你，享用美味的餐點。

想知道更多紐西蘭自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」