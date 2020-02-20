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跟著攝影師遊走「6大特色秘境」 和巴黎留下最美合照

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家

國家圖書館附近有寬闊公園適合散步 /來源：Bruno Jargot-flickr
國家圖書館附近有寬闊公園適合散步 /來源：Bruno Jargot-flickr
圖文／INSIDR

巴黎有許多旅遊景點，非常華麗精緻，讓花都更讓人流連忘返。這篇文章我們將會介紹特別適合拍照的景點，請繼續閱讀下去！

巴黎彩色街道 Rue Crémieux

從大街鑽進來探索獨一無二的小巷 /來源：wikimedia
從大街鑽進來探索獨一無二的小巷 /來源：wikimedia
巴黎12區巴士底廣場附近，有條鄉村風格的小街，有迷人的繽紛色彩！想拍出適合你今日裝扮的法式照片，還有哪裡更適合？

位置：Gare de Lyon或Place de la Bastille附近

圖書館- 聖吉納維夫圖書館 Bibliothèque Sainte-Genevieve

巴黎有許多古老絕美的圖書館 /來源： wikimedia
巴黎有許多古老絕美的圖書館 /來源： wikimedia
這間圖書館可能是最適合建築愛好者的巴黎旅遊景點。雖然圖書館的建築外觀很簡單，但內部空間卻裝滿了超過200萬冊書籍和文件。圖書館由建築師Henri Labrouste建造，於1850年完工，被認為是19世紀最偉大的文化建築之一。最重要的是，進入聖吉納維夫圖書館是免費的！

地址: 10 Place du Panthéon, 75005 Paris

INSIDR 小建議: 適合法文文學愛好者的旅遊景點，我們推薦法國國家圖書館 Bibliothèque Francois Mitterand。該圖書館是法國出版書籍的國家資料庫，收藏了大量歷史文獻。他們的收藏包括世界上最豐富的中世紀和現代手稿，參觀費用為3.9歐元。

地址: Quai François Mauriac, 75706 Paris

運河 – 聖馬丁運河 Canal Saint-Martin

運河藏著法國生活小細節 /來源：　wikipedia
運河藏著法國生活小細節 /來源：　wikipedia
這附近曾經是巴黎人公認混亂的街區，但如今卻是巴黎最酷的街區之一。運河綿延約兩公里，風景如畫的橋樑點綴，非常適合拍照；夏季可以搭上遊船可以慢慢欣賞這片法國平民風格的區域。

在這裡，你可以找到來自各個國家的美食、獨特的服飾店以及美麗的小酒館，非常適合散步，並從時髦的巴黎人獲得一些風格靈感。你可以從7號線Riquet或5號線的Jacques Bonsergent地鐵站步行前往聖馬丁運河，然後抵達巴黎最大的公園La Villette欣賞巴黎音樂廳和科學館的特殊設計。

小建議：巴黎人非常喜歡前往聖馬丁運河，在河邊喝點小酒待坐到傍晚。在春季和夏季，這裡是野餐和體驗巴黎人日常的理想場所。

位於 Boulevard des Capucines的星巴克

這裡可能是世界上最美的星巴克！該建築的內部空間裝飾華麗，天花板上有金色皇冠造型裝飾，是品嚐熟悉味道但同時仍能體驗巴黎風情的好地點。

地址: 3 Boulevard des Capucines, 75002 Paris

INSIDR 小建議：如果你出國不想去星巴克，巴黎有一大堆很棒的在地咖啡館能滿足你對咖啡因的渴望，像是Ladurée餐廳提供美味的甜點和早餐，還有La Fontaine de Belleville （下圖）– 當地人最喜歡，也是巴黎最好的咖啡廳之一，這裡保留了傳統咖啡館的外觀和內部空間。

沒有遊客的咖啡店更有韻味 /來源：cafesbelleville
沒有遊客的咖啡店更有韻味 /來源：cafesbelleville

地鐵站 – Arts et Métiers

這附近是華人和博物館聚集地帶 /來源：wikipedia
這附近是華人和博物館聚集地帶 /來源：wikipedia
Arts　et Métiers是巴黎最酷、最特別的地鐵站，11號線的平台為慶祝位於車站旁的國家音樂學院兩百週年，於1994年進行翻新。該平台完全被銅色的面板覆蓋，看起來像潛艇內部的設計，甚至有海底窗戶，非常酷！

地址: 3或11號線Arts & Métiers 地鐵站月台

小建議：巴黎其他值得一遊的酷炫地鐵站包括Cité、協和廣場(Place de la Concorde)及其埃及方尖碑、以博物館雕像收藏品為特色的Louvre Rivoli，以及靠近著名玻璃金字塔的Palais-Royal Entrance。

冰淇淋店 – Berthillon

巴黎知名冰淇淋店一整天也吃不完 /來源：wikipedia
巴黎知名冰淇淋店一整天也吃不完 /來源：wikipedia
儘管冰淇淋店Berthillon全球知名，但許多當地人甚至還沒試過這個品牌。這間歷史悠久的冰淇淋店販售各種口味風味，不斷創新。Berthillon因此受到眾多國際雜誌和出版書籍的推崇，他們古色古香的裝潢和傳統風味會讓你想再買一支！

如果本店人太多，或你已經錯過夏天的營業時間，可以到巴黎各餐廳尋找Berthillon冰淇淋。

地址: 29-31 Rue Saint-Louis en l’Île, 75004 Paris

小建議：享用Berthillon冰淇淋的最佳方式是前往聖路易島（Ile Saint-Louis）的店面買甜筒冰淇淋，一邊悠閒地在島上散步，一邊品嚐冰淇淋。還有其他推薦的美味冰淇淋嗎？龐畢度中心附近的Glace Bachir餐廳販售天然無添加的黎巴嫩冰淇淋，獨特的產品而深受當地人的喜愛。　　

延伸閱讀：巴黎自由行攻略　

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