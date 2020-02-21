法國人也哈日、愛吃越南河粉？待在巴黎就能環遊世界

圖文／INSIDR

與流行文化中經常描繪的巴黎不同，這座浪漫的城市不是只有滿滿的可頌和貝雷帽。今日的巴黎有著各式各樣不同的文化，來自亞洲和非洲的各種民族的多彩混合。

這篇文章會為你詳解巴黎市區各民族區域的概況。從只有一條街的日韓街到瑪黑的猶太區、東南亞美食區……還有許多角落是巴黎人也愛去採購和嘗鮮，也是值得你探索的地方，現在就一起跟我們在巴黎環遊世界吧！

日韓街

市場風格拉麵店服務生顏值超高 /來源: kodawariramen

位置: Rue Saint-Anne (巴黎1 & 9區)

地鐵: Pyramides (地鐵7號線 / 14號線)

Rue Saint-Anne與周邊街道位在巴黎的第一區和第九區，離羅浮宮和皇家宮殿只有一條路的距離，在這裡你會發現自己彷彿進入了巴黎的小東京、小首爾。上世紀90年代，日本企業家開始在該地區開設餐廳，如今越來越多的日韓僑民來到這裡品嚐壽司、拉麵、韓式石鍋和進口食材帶來的家鄉味。這一地區也給了許多巴黎人品嚐正宗日韓料理的機會。

熱門餐廳推薦：

Kunitoraya 人氣排隊烏龍麵

Kodawari Ramen (Tsukiji) 築地市場仿真版拉麵店

Aki & TOMO 日式麵包甜點下午茶

Kotteri Ramen Naritake 熱門日式拉麵

K-Mart or Kioko 日韓食品雜貨店

ZENZOO 第一家台灣人開的珍奶店

37m2 台灣便當店

巴黎唐人街LITTLE ASIA

在十三區感受和東南亞的熱情多彩 /來源: wikimedia

位置: Avenue d’Ivry, Avenue de Choisy, Boulevard Massena (巴黎13區)

地鐵: Porte d’Ivry (地鐵7號線)

巴黎的十三區被當地人稱為小亞洲或中國城。以上三個主要街道組成了這個熱鬧的多民族社區，五顏六色的餐廳和商店站在巴黎街頭氣氛相當活躍。儘管它是歐洲最大的唐人街，但這個社區實際上有大量的越南人、寮國人和柬埔寨人，他們在20世紀70年代來到巴黎，現在已經進入第三代移民時期。

所以，如果你非常想吃亞洲食材，比如越南咖啡、泰國甜品、香茅、花椒，甚至榴蓮等異國水果，一定要去附近看看。除了來這裡吃飯，這裡還經常舉辦一些多采多姿的慶祝活動，如每年農曆春節，這裡都會封街古裝遊行。

有趣的是，這裡的居民通常會五六種亞洲語言，大家能用國語、閩南語、廣東話直接點菜，餐飲價格也比巴黎一般的餐廳低，這些東方文化的融合使巴黎13區成為美味又正宗的亞洲美食的首選地區！

熱門地點推薦：

陳氏兄弟 Tang Frères / 巴黎士多 Paristore－亞洲用品雜貨店

潮州城大酒樓－傳統廣式茶樓

Jardin d'Asie－東南亞與港式茶點吃到飽

Lao Douang Chan 寮國美食

Thaï Royal－泰國美食與有機飲料

Mali’s －柬埔寨與越南美食

Pho Bành Cúon 越南美食

華人區溫州街

初代的品質和味道都很出色 /來源: shodaiparis.fr

位置: Rue au Maire 與 Rue Volta一帶 (巴黎3區)

地鐵: Arts et Métiers ( 3號線 / 11號線)

儘管在巴黎的東南方有一個很大的唐人街（以東南亞移民為主），但講中文、也是最古老的唐人街，實際上就在巴黎第三區的瑪黑區／共和國廣場附近，由兩條小街組成的「溫州街」。20世紀初，來自中國溫州的移民到巴黎共和國廣場一帶，在巴黎的藝術商店裡開設了皮具作坊和工藝品店。幾十年過去了，原來的商店已經轉變成比法國店鋪更便宜的中國餐廳、超市、美髮沙龍，是住在巴黎的華人撫慰味蕾的據點之一！

Rue au Maire不像典型的巴黎街道，街上商店的招牌大多是用中文寫的，你會發現路上都是餐館的工作人員和廚師在忙來忙去。另外一件有趣的事情是在這個地區多是半木結構的建築，據傳3 Rue Volta是巴黎最古老的房子，他的歷史可以追溯到13世紀！

熱門地點推薦：

初代抹茶甜品Shodai Matcha－精緻糕點、韓式麵點

新今日超市 Chine Store－亞洲用品雜貨店

Song Heng－越南河粉

Restaurant Wenzhou－溫州風味餐

天一角Coin de Paradis－中式快餐店

往北一點，巴黎二十區的Belleville美麗城有更多的華人商店和餐廳，偌大的公園可以俯瞰巴黎，是很多法國人周末休閒的去處！

印度－南亞區

隱藏在巴黎老街的南亞社區 /來源: wikipedia

位置: Passage Brady (巴黎10區)

地鐵: Château d’Eau (地鐵4號線)

自20世紀50年代以來，巴黎北部地區一直是印度移民的地區。在這裡的體驗將會是一次視覺、味覺、嗅覺的感官旅程。你會發現在這個巴黎裡，沒有哪個地方比Passage Brady更集中地體現了印度人和巴基斯坦人的存在和文化，Passage Brady還是巴黎僅存的幾個建於19世紀的購物拱廊之一，拱廊兩旁是印度餐聽和色彩繽紛的布料商店，餐飲價格也比法國餐廳低，是喜歡濃厚口味旅人的好選擇！

你也可以在這裡找到一些在其他地方很難找到的異國香料。雖然這裡被當地人普遍稱為“小印度”但它也有許多巴基斯坦、模里西斯和留尼旺島的商店。

熱門地點推薦：

Pooja and Madras Café與Le Palais des Rajpouts－印度餐廳

Urfa Duru－中東庫德風味Pizza

非洲區

靠近紅磨坊的非洲區展現巴黎的另一面 /來源: VuTheara Kham

位置: Goutte d’Or (18區)

地鐵: Château Rouge (地鐵4號線)

前往巴黎十八區的 Goutte d’Or 一睹充滿活力的北非文化吧。一旦你走出 Château Rouge 地鐵站，你就會覺得自己彷彿瞬間移動到了非洲的一個小鎮。非洲區充滿著熙熙攘攘的小販、餐廳老闆和商人們提供了許多獨特的異國情調的產品。從甘比亞的香料到尼日利亞的蠟制高級訂製面料，千萬別錯過這個獨特的非洲區。

熱門地點推薦：

Rue DeJean and Rue Poulet 街頭攤販

SAWA Shoes 非洲製運動鞋、服裝

Le Café d’Ici 法國+非洲料理

猶太區

猶太區是巴黎最多美食和個性小店的地帶 /來源: wikipedia

位置: Rue des Rosiers, Le Marais (巴黎4區)

地鐵: Hôtel de Ville, Saint-Paul (地鐵1號線)

你可能已經聽說過熱鬧又時尚的瑪黑區，這裡被視為巴黎右岸的時尚據點，有知名的LE BHV MARAIS巴詩威百貨、彩虹街道、設計師小店、各大時尚品牌商店和博物館。但除此之外這裡也是許多猶太人在19世紀早期首先定居的地方。雖然猶太人社區在很多地方都有，比如19區，但主打猶太美食和糕點店的區域還是以這裡為主。

當你在附近散步，尤其是沿著Rue des Rosiers玫瑰街時，你會發現猶太的歷史和文化無所不在。猶太餐廳、書店、麵包店、肉鋪和猶太教堂……會是一趟眼睛與味蕾的美好之旅！

熱門地點推薦:

MAHJ－巴黎猶太藝術與歷史博物館

L’As du Fallafel－巴黎最知名的Fallafel排隊名店

Miznon－以色列料理

Florence Kahn－猶太風味麵包、三明治

Les Philosophes－據說是市區最好喝的咖啡店

阿拉伯區

阿拉伯文化中心的建築和展品都很特殊 /來源: Jean-Pierre Dalbéra/flickr

位置: Jussieu (巴黎5區)

地鐵: Jussieu or Place Monge (地鐵7號線)

在巴黎你不能錯過的一個異國區域位於左岸第五區的Jussieu. 這裡是通過藝術和美食了解阿拉伯文化的最佳地點。最好吃的的Couscous可以在Fountir Agadir餐廳找到，距離美麗的巴黎大清真寺只有很短的步行距離。阿拉伯世界文化中心也是一個學習18個不同阿拉伯國家歷史和文化的好地方。另外別忘了去屋頂一覽巴黎的全景唷！

阿拉伯人是法國占比最大的民族之一，他們大多數來自北非國家，如阿爾及利亞、摩洛哥、突尼西亞和中東的黎巴嫩。就華人區和猶太區一樣，阿拉伯區在巴黎非常分散，但許多阿拉伯人經營的店舖機構集中在巴黎二十區的Boulevard de Barbes。一些人將繁忙的街道比作Marrakech的一個在地市場。雖然這一地區以破舊而聞名，但如果找對店，你將非常驚喜！

熱門地點推薦：

Fountir Agadir 摩洛哥料理

Le Café du Zyriab by Noura 黎巴嫩料理

Boulevard de Barbès 阿拉伯市集

延伸閱讀： 巴黎異國街區攻略

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