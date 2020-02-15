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真實版LEGO大樓快朝聖！丹麥「樂高總部新園區」即將開幕 在積木屋上班也太狂
樂高狂粉看過來，竟然有真實版LEGO建築可以親自朝聖啦！這棟積木大樓位於樂高發源地丹麥比隆（Billund），總部辦公室近期已正式啟用，未來還會加入主題公園、咖啡店、禮品店等，預計2021年開幕，勢必成為粉絲們前往丹麥的必去清單之一！
樂高積木源自丹麥玩具公司，而全新總部共有四層樓，面積高達54,000平方公尺，可以容納2000名職員。整體建築以積木為設計概念，不論內外都能明顯看出積木元素，尤其外觀同樣設有樂高代表性的凸起圓點，讓人仿佛置身巨型積木屋！
內部裝潢也遍佈了樂高裝置，明亮又鮮艷的色調也讓人非常有精神，這個上班環境也太有玩味！
樂高曾在2015年被評選為「世界上最強大的品牌」，每次都會推出各種系列的彩色塑膠積木等零件，讓樂高迷能自由拼裝不同模型，一次收穫大人和小孩的心。
如果現在就已經蠢蠢欲動想出發踩點，其實全台首間樂高授權專賣店，就位於台北遠百信義A13。台灣店非常接地氣用樂高積木化了台北地標，外部也有一面樂高人偶放天燈的墻可以拍照，台灣的樂高粉可以考慮出國前，先在台灣的專賣店，逛逛樂高商品解解饞！
丹麥樂高總部
地址：Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark
台灣樂高授權專賣店
地址：台北市信義區松仁路58號3F
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