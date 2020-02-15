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不適合膽小鬼！ 巴黎試膽必去的小眾奇幻博物館　你敢挑戰嗎？

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
下水道博物館是市區底下的另一個世界 ／來源：wikipedia

圖文／Insidr

歷史悠久的歐洲之心－巴黎被稱為世界上最具文化氣息的城市之一，有著逛不完的博物館，充滿著珍貴藝術品及無價之寶，歷史和文化在這座城市留下著無數的痕跡。然而許多遊客來訪巴黎博物館，僅僅只是為了和蒙娜麗莎有一面之緣、和莫內成為點頭之交，當然也有另一部分的旅人，喜歡享受古典和現代藝術的薰陶。

不過，如果你的品味比較特殊，沒有進入傳統熱門博物館的慾望，並且喜歡探索奇特的事物，那你就來對了地方！巴黎也有一些特殊的博物館沒有被很多人知道但非常有趣！來看看是哪些吧！

最怪：吸血鬼博物館 (Le Musée des Vampires)

離開市區進入吸血鬼的世界 ／來源：musee des vampires
吸血鬼博物館誕生於盎格魯 – 撒克遜文學教授雅克 (Jacques Sirgent)的想像中，他是一位自稱為“吸血鬼學家”的人。當你看到與展出吸血鬼有關的許多歷史物品時，雅克會帶你去遊覽：蜘蛛網、蝙蝠和許多吸血鬼相關的書！他將分享關於吸血鬼的神話和他自己的理論。 你可能會不相信他們所說的奇聞軼事，但你一定會覺得很有趣！

有興趣參觀這個博物館的人，要預先做好心理準備才不會受到驚嚇。 另外一個一直被熱門討論的話題，就是了解為什麼吸血鬼的故事在現今流行文化中仍然如此成功？就像電影暮光之城、驅魔者等，都吸引大眾的好奇心，把吸血鬼的話題一再搬到檯面上！　　

地址： 14 Rue Jules David, 93260 Les Lilas

* 這是一個私人的博物館，你可以在前往之前先打電話(+33 1 43 62 80 7)，才可以安排參觀這個博物館，更多資訊詳見官網

山寨博物館 (Le Musée de la Contrefaçon)

也許你可以在這裡發現沒看過的仿冒品 ／來源：Le Musée de la Contrefaçon
這是一座讓人幾乎可以搞混真品和仿冒品的博物館，一些仿冒的創意小細節會讓人笑出來！這座博物館是由一個製造商在1951年創立的。在這裡，你可以看到超過350件真品與仿冒劣質品，互相配對、比較。

博物館內展出的中類很多，從文具、玩具、生活盥洗用品到服裝、配件、首飾等奢侈品也在列，而最後一部分，你可以發現有假的美式辣醬Tabasco sauce. 它們也時刻提醒我們盜版的問題，在現代資訊流通的年代，模仿、盜版到處都是，真真假假還真的需要我們清醒地去分辨！

地址： 16 Rue de la Faisanderie, 75116 Paris

營業時間：周一到周六下午2點到五點30分

門票: 6€

福拉歌那博物館 (Musée Fragonard d’Alfort) 首先，你比需弄清楚兩件事：1. 這個博物館不是擁有同名的花宮娜香水博物館。2. 這個博物館不適合膽小鬼！　　　　

館裡有電影裡才會出現的奇異動物 ／來源：École nationale vétérinaire d'Alfort
福拉歌那博物館位於一間世界上最古老的獸醫學校內，這個學校成立於1766年。進到博物館後你會看到大量的動物解剖和動物的橫切面，因此你可能會感到害怕、不舒服！博物館還展出了一系列怪物，如連體雙胞胎羔羊、雙頭小牛、十腿羊，還有一隻大眼的小狗！說不定就是這麼與眾不同，所以才會令人感到怪異。

地址： 7 Avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort

營業時間：每周三、四、六、日 下午2點至6點

門票：8歐元 (25歲以下免費)　

　

皮膚病蠟鑄造博物館 (Le musée des moulages)

如果你對傳統的博物館感到乏味，那麼你可能會期待這個奇特的這個博物館。 鑄造博物館位於巴黎最大的醫院聖路易醫院中。 這個博物館也需要膽子比較大的人來參觀，因為可以看到超過4,000個人體部位的蠟像。

更具體地說這些是皮膚病症影響人體部位後被創造成蠟像並展出，讓你難以忘記。 該系列最初的目標是針對就讀皮膚科的學生的教育而設，希望也帶給大眾一個有趣而獨特的體驗。

地址: 1 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris (located inside Hospital Saint-Louis)

* 參觀需要預約，請查詢官網訊息

巴黎下水道博物館 (Le Musée des Égouts de Paris)

走進下水道探索不一樣的巴黎 ／來源：parisinfo.com
這個下水道博物館以最怪異聞名，你會被帶到巴黎這座城市的地底深處，參觀巴黎龐大的下水道網絡！ 烏漆摸黑不說，還充斥著水溝味，它就是貨真價實的下水道！

明亮的香榭麗舍大道下面有很多事情正在發生，正如雨果所說＂......巴黎擁有另一個巴黎＂。而這是下水道的巴黎，有街道，十字路口，廣場，盲道......不過這個博物館其實很有教育意義，它可以讓你了解從古至今，巴黎的下水道系統是如何建造、如何運作的，對於城市現代化可是很重要的一環呢！　　

地址： 93 Quai d’Orsay, 75007 Paris

* 目前這個博物館在整修中，2020年春夏季會重新開放。

延伸閱讀：巴黎最詭異的小眾博物館　

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