在海裡告白！超浪漫「法式情人節」 巴黎才能體驗

圖文／Insidr

情人節馬上就要來了！無論你有伴侶或是獨自一人，巴黎這座「愛之城」都可以讓你過得很幸福！從遊船到鬼屋，從水中世界到山丘馬拉松，這幾個獨特的行程給你許多深入認識巴黎和另一半的好機會！

另外，請你牽著愛人的手一起尋找巴黎市政府的電子公告版，因為情人節當天將有巴黎人投稿的表白情話無間斷播出！浪漫的情話就在這裡對ta說吧！

租船 享受塞納河的私人航行

把兩人世界移到河上 (c) River Limousine

塞納河可以溫柔可以湍急，初春的夜燈搭配河畔風光，是最浪漫的場景！或許你已經看到很多觀光遊船在大名鼎鼎的塞納河上航行而心生嚮往，不過更好的是高級的包船體驗，River Limousine提供船長、香檳服務，讓你們脫離載滿人的普通遊船，享受專屬兩人的小艇悠遊世界上最有情調的河流！

地點：塞納河；價格與時間等服務細節須查詢River Limousine官網

巴黎實境鬼屋 Le Manoir de Paris

在這裡牽緊他的手 (c) Le Manoir de Paris

想來點不一樣的回憶，或想和情人一起增加新體驗？巴黎鬼屋收集了本地最有名的城市傳說和驚悚故事，打造逼真場景，讓訪客身歷其境！你可以在裡面和鬼怪互動，是不是很興奮呢？

今年的情人節主題是Dark Valentine Night，每組遊客只會拿到一支螢光棒，並憑著這支螢光棒在黑暗中找到出路。還在曖昧的朋友們可要把握這次機會表現，一舉拿下愛人的心！

時間: 2020年2月14日 18:00 – 22:00

地點: 18 rue de Paradis, 75010 (位於「天堂路」上)

價格: 29€ – 39€

情侶（配對）馬拉松 La Course Saint Valentin

在唯美的公園一起奔跑 (c) Les Front Runners de Paris

如果你們是好動的一對，到巴黎也要動動筋骨（別想歪），那麼就來和當地情侶一起愛情長跑吧！而且位在巴黎當地人很喜歡的山丘大公園Butte Chaumont, 浪漫的神廟值得和愛人一起登高望遠！

首先請決定你們要不要穿著具有你們獨有特色的奇裝異服來參賽？因為往年的惡魔、白雪公主、超人都曾經在這裡奔跑，讓現場氣氛超級熱鬧！在5公里的賽程當中，所有的情侶必須一起開始和結束比賽，可以說是史上閃光最強的一場賽跑。不過如果你是單身的話也有好康，活動單位還相當貼心準備了現場配對的活動－凡是單身參加者皆會現場被配對與某個人一起完成路跑，是不是很刺激呀？

畢竟誰知道呢？說不定跑著跑著就一起跑了一輩子，對吧？

時間: 2020年2月15日 10:00

地點: Parc des Buttes Chaumont

活動費用: 25,50€ /一對情侶

魚兒愛情故事＆水中晚餐 Paris Aquarium

巴黎真的有美人魚！ (c) Paris Aquarium

你們熱愛大自然嗎？在水藍的鯊魚隧道度過情人節之夜怎麼樣？

一手拿著香檳，一手握著愛人的手，一起欣賞巴黎水族館和美人魚秀，巴黎水族館在情人節當天還特別準備了「魚兒的愛情故事」節目，告訴大家海洋魚類的情感面，讓你對這些可愛生物多一份認識；晚上，一邊吃飯還能一邊向館內38隻鯊魚和牠的好朋友們打招呼，看著魚兒們優游的姿態心情也柔軟許多，這絕對會是浪漫又開心的一夜。

時間: 2020年2月14日

地點: 5 Avenue Albert de Mun, 75016

價格: 水中漫遊導覽-30€/人 水中漫遊+晚餐-89€/人

紅磨坊康康舞激情之夜 Moulin Rouge

紅磨坊能給你最絢麗的夜晚 (c) Moulin Rouge - J.Habas 世界上最知名的歌舞藝術表演就在紅磨坊，每天都吸引來自全世界的客人前來，情人節將特別舉辦兩個小時的表演，以浪漫裝飾、粉紅香檳泡沫、烹飪創意和閃閃發光的羽毛為特色。

情人節特別演出有多個時段和日期可供選擇，你可以在週五或週六體驗最浪漫的巴黎歌舞表演。你也可以提前預訂情人節套餐，其中還包含了½瓶粉紅香檳。

時間: 2020年2月14日-15日

地點: 82 Boulevard de Clichy, 75018

價格: 107歐元到240歐元不等

延伸閱讀： 巴黎情人節放閃活動

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