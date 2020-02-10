法國大笨鐘、站內有森林？8大環遊歐洲最美火車站

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文／Insidr

歐式美學的繁複華麗作為公共藝術，加上歐洲比較閒適的氣氛，有許多歐洲火車站像博物館一樣值得好好探索；除了知名的米蘭、巴黎等大站，匈牙利和芬蘭等國家也有十分迷人的車站，歐洲鐵道文化歷史悠久，滿載幾個世紀以來與人們息息相關的故事，鐵道迷、建築迷或instagram迷都會非常喜歡，到歐洲可以安排多一點時間來拍照！

義大利 – 米蘭中央車站 Milano Centrale station

米蘭車站氣派優雅兼顧 ／來源：pxfuel

於1931年開始正式啟用，她是歐洲最大的火車站！這個車站融合了多種建築風格，可以說是“Assyrian-Lombar“－意思是車站的正面有柱廊，覆蓋著雕像和中楣，看上去更像一座宮殿或皇家歌劇院，而不是火車站。在欣賞這個獨特的建築同時，別忘了也去車站外的杜卡奧斯塔廣場看看唷！

英國 – 聖潘克拉斯車站 St Pancras Railway Station

紅磚車站英國人也很喜歡 ／來源： Wikimedia

聖潘克拉斯車站位於倫敦北部，是一座19世紀的紅磚建築，也是是國際火車「歐洲之星」的停靠點，大家可以在這裡欣賞到維多利亞式、哥特復興式建築風格。

車站還設有歐洲最長的香檳吧——西爾西亞斯(Searcys)的聖潘克拉斯香檳吧(St Pancras Champagne bar)，在那裡你可以享用美味的食物，而且只需按一下按鈕就可以獲得更多香檳！如果你是個哈利波特迷，你也可以走到隔壁的國王十字車站與最具代表性的9¾月台合照！

比利時 – 安特衛普中央車站 Antwerpen Centraal station

比利時人公認的最美車站 ／來源：pixabay

安特衛普中央火車站是比利時主要大站，以新藝術建築為特色，從植物和花卉的自然形態中汲取了曲線線條的美學。在1905建造，成為了鐵路時代的新巴洛克式代表性建築，同時也被稱為「鐵路大教堂」。

火車站相當大，總共有4層和24個站台，並超過25個列車服務。但是不要擔心，車站內有很多友善的工作人員為旅客服務！

比利時 – 列日吉耶曼車站 Liège-Guillemins所在的比利時小鎮列日雖然沒有大城市有名，但經典的單車賽每年都把這座大學城炒得很熱鬧！19世紀建成的車站在2009年以全新面貌迎接旅人，視覺舒適、流線型的前衛設計非常有未來感！

法國 – 巴黎里昂車站Paris Gare de Lyon

火車站周邊美食將給你驚喜 ／來源：wikimedia

巴黎里昂火車站是巴黎六大車站之一，在1900年為了世界博覽會而建，提供從法國各地前往各個城市的火車包含了義大利、西班牙和瑞士的火車。火車站著名的鐘樓與英國國會大廈的大笨鐘風格相似。除此之外，遊客們還可以在車站內著名的“Le Train Bleu”餐廳享受一頓大餐，這家餐廳不但擁有長長的歷史，還有著華麗裝潢的餐廳，據說是當時Coco Chanel也經常到這裡用餐。附近的巴士底廣場是巴黎餐廳的一大集中地帶，方便大家為旅途增加能量哦。

西班牙 – 馬德里阿托查火車站 Estacion Atocha Madrid 西班牙式的奔放氣息 ／來源：wikipedia 火車站建於1951年，截至2017年來往車站的乘客已超過1.1億人次。雖然這個火車站有漂亮的外部建築，但是同時也擁有歐洲最酷的等候區——叢林！很有西班牙熱情風格。

車站裡面有一個巨大的熱帶叢林，還有一個海龜池塘及7000多棵植物，絕對是等待火車的最酷地點！除了欣賞這個叢林之外，別忘了也要抬頭看看，因為車站的屋頂是由玻璃和鋼鐵製成的，絕對會讓你感到非常驚艷！

葡萄牙 – 聖本篤車站 Sao Bento station

波圖是一座美麗的慢調古城 ／來源：wikimedia

這座位於歐洲南部的火車站建於16世紀本篤會修道院所在地。位於葡萄牙歷史名城波爾圖的聖本篤火車站，牆上訴說著葡萄牙的歷史！有超過兩萬塊塊精美的瓷磚描繪了葡萄牙的歷史，包括它的皇室、戰爭，還有交通方面的演變記錄。

葡萄牙瓷磚畫家Jorge Colaco花了11年的時間才將這些藍白相間的瓷磚擺放好，為車站增添了一處美麗的風景。

布達佩斯火車站 Keleti/ Nyugati

古典色調打造不同的旅行體驗 ／來源：wikimedia

布達佩斯是歐洲東部的人氣目的地，其實火車站也非常有歷史，在1877年就已經開始行遍歐洲！Keleti Pályaudvar 火車東站通常行駛匈牙利東部和東歐路線，Nyugati Pályaudvar 火車西站更是大有來頭，她由打造巴黎鐵塔的公司建設完成！

布達佩斯的車站也有大輩子都在這裡服務的老站長向你介紹車站的人文歷史，人情味非常濃厚。

芬蘭 – 赫爾辛基中央車站 Helsinki Central Station

在芬蘭融入當地鐵道文化 ／來源：wikimedia

北歐風格通常比較簡約或前衛，赫爾辛基中央火車站呈現的就是美麗的新藝術風格；每天大約有40萬人次經過這裡。這個車站由著名的美國-芬蘭建築師Eliel Saarinen設計，是芬蘭首都的代表性建築。而這個車站甚至還為芬蘭總統和他的客人提供了一個VIP招待室。

除了美麗的建築風格，你也許還會注意到車站入口處的四個巨大的石人，這些石人的手中拿著球形的燈籠，這些石人還經常出現在在芬蘭的廣告中唷！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀： 法國自由行攻略

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