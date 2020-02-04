把握時間找對店！倫敦購物分區指南 送禮自用一篇搞定

在倫敦購物是一大享受 ／來源：wikipedia 分享 facebook 文、圖／INSIDR

英國是商業大國，倫敦理所當然集結了來自英倫本土和全世界的好物，因此你會發現，倫敦街頭總是人潮不斷。雖然主要的逛街地段很容易找，但馬上摸索出適合自己的地方還是有點困難，比如古著店、男士精品和個性小舖；讀完這篇文章，送禮自用的購物需求就此找到解方！

高端優雅風格：攝政街與蘇活區

攝政街附近的商品可以高端也可以潮流 ／來源：wikimedia 分享 facebook

攝政街美麗優雅的氣氛，想當然就是奢華精品店的聚集地，甚至有一些倫敦最古老和最有名的商店也在這裡。有名的百貨有利柏提百貨公司(Liberty)和Hamleys頂級百貨；Jermyn街過去以男裝店聞名於世，如果你想為親愛的他或是自己訂製皮鞋和西裝，這片街區會讓你十分滿意。

這裡屬於蘇活區，街道背後是倫敦傳統的聲色場所，不過白天前來，你可以在Carnaby街周邊看到成排的獨立時尚精品店、時髦音樂中心，漫步在街道上，你一定能找到自己喜歡的店家！

肚子餓了的話，你正身處最好的餐廳區－BARRAFINA DEAN STREET 這家西班牙小吃店被譽為「全英國最佳」之一，另外一家斯里蘭卡的Hoppers也因為超高人氣，今年跨出蘇活區開分店了，快來試試看哦！

倫敦最有英倫居家風的街道：卡姆登走廊（Camden Passage）

喜歡精緻的設計就到這裡吧 ／來源：wikimedia 分享 facebook

當你走進這條長廊，就會明白為什麼許多人要專程來倫敦拍婚紗照了。這是一條人潮較少的別緻小街，裡面不僅有古董、精品吸引人，連咖啡廳和餐館都讓人覺得很夢幻！

走廊內有幾家值得逛逛的獨立小眾店鋪，如獨立珠寶店The Wearer, 收藏英國本土設計師的作品，陳列也會隨季節變化；想要選購樣式不拘的小禮物，IN-RESIDENCE這一家設計與生活理念店會讓你很有stylish又輕鬆的感受；如果你或你的男伴支持環境可持續發展，Sir Plus這家歐洲設計師出品的男性服飾店會是最好的選擇，比去品牌店買多了一層意義和價值。

逛著逛著想吃點心，天然無添加的得獎巧克力鋪－Paul.a.Young的多種特殊口味會讓你忍不住多買幾包巧克力回家！

柯芬園適合逛街、拍照和美食之旅 ／來源：wikimedia 分享 facebook

柯芬園大廳建於1830年，這裏的市集從幾個世紀之前就開始了，直到今天仍然是倫敦人非常喜歡的獨立手作店﹑古董店集中地，你可以在這裡找到飾品、居家用品和衣物，它們風格獨具，在台灣找不到的樣式，說不定能在柯芬園找到！

如果你是行家，柯芬園Seven Dials周圍，有WOW retro、Blackout、Rockit和Vintage Showroom等倫敦人才知道的二手商店，以及「全世界最大的古董市場」波羅市集，也是你挖寶和尋找街頭美食的好地方喔。

二手天堂：肖迪奇

異國風的肖迪奇總藏著驚喜 ／來源：wikimedia 分享 facebook

另一個非常有個性的街區是肖迪奇，擁有倫敦最多采多姿的街頭藝術和新潮商店；二手好物不僅在繁忙的紅磚巷，更加清靜的Hanbury街和Cheshire街也是重要寶庫！

吃飯呢，紅磚巷主打印度料理一條街！倫敦人可能會告訴你，這裡的印度菜比印度本國更好吃哦！

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