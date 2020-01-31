外牆藝術節、地下電音趴！盤點倫敦今年的十大新鮮事

倫敦今年有很多新玩法 ／來源：Junction2London 分享 facebook 文、圖／INSIDR

你的心裡是不是也有一首「倫敦鐵橋」兒歌呢？遠道而來，想探索不一樣的倫敦，就跟著這篇指南走吧，你會找到有創意的活動、新店，甚至是專屬於你的秘密基地！

倫敦文化新代表：布倫特區

布倫特區即將成為你的倫敦新據點 ／來源：LBOC2020 分享 facebook

看過來，2017年倫敦市長發起的文化獎勵計畫，每年選出最有潛力發展倫敦與歐洲文化活動的區域，全力支持他們舉辦最有當地特色的活動，布倫特區Brent就是今年的主角！

如果你對倫敦西北部和倫敦文化還不熟，現在就是你探索它們的最佳時機，才華洋溢的舞蹈家、超大型藝術放映會都會在這裡舉辦！

詳情可以查詢brent2020活動官網。

超高CP值 義大利餐廳Padella新店開幕

倫敦有很多非常出色的義大利餐廳 ／來源：Padella London 分享 facebook

地點：Phipp Street, EC2A. Shoreditch

二月底，潮人最愛的肖迪奇區即將迎接Padella進駐, 它不只是分店，總店的烘培坊也將遷到這裡，讓大家吃飽之餘還能打包明天的早餐回家！想要尋找高品質又不昂貴（個位數英鎊！）的義大利經典料理，來肖迪奇吧！

史蒂夫麥昆回顧大展

在倫敦走進大師的創作世界 ／來源：wikimedia 分享 facebook

場地：Tate Modern, 靠近 Southwark地鐵站

展期：2月13日至5月11日

深受好評的實驗派導演兼藝術家Steve McQueen被英國視為驕傲，他得到過奧斯卡和本國藝術界最高榮譽Turner Prize特納獎，也讓這位在攝影、雕塑與電影上都有不凡才華的藝術家在二十多年來持續感動世人；今年的回顧大展，你一定不會想錯過。

Andy Warhol視覺藝術展

場地：Tate Modern, 靠近 Southwark地鐵站

展期：5月12日至9月6日

世界上最受歡迎的彩色罐頭來了！大家記得好幾年年在台北的安迪沃荷展，有多大的迴響嗎？這次倫敦的專展，將是近30年來首次呈現有關種族與性別議題的展覽，當然，你最熟悉的濃湯罐頭也會在其中。

奔跑的倫敦：全英國最大的路跑回來了！

倫敦也是座熱愛運動的城市 ／來源：virginsport 分享 facebook

地點：東倫敦Hackney Marshes

日期：5月16日至17日

如果你愛運動，這次的海外路跑也會是你的難忘回憶！去年Hackney Festival of Fitness路跑吸引了一萬七千多人參加，不過你可以玩的不只跑步，其他運動項目也在週邊等著你；活動需要先上官網報名哦！

橋下電音趴：Junction 2 Festival

讓電音燃燒你的英國夏天 ／來源：Junction2London 分享 facebook

地點：the M4 - Boston Manor Park. 靠近 Arnos Grove地鐵站

日期：6月5日至6日

來愛玩的倫敦參加電音派對吧！這樣音樂結合湊熱鬧好心情的活動，總有非常多人聚集，在氣溫漸漸上升的六月，混入英國人群裡唱跳，會是開啟夏天最好的方式。

在倫敦最棒的建築裡體驗「光」的魅力

地點：Hayward Gallery. 最近的地鐵站是Waterloo

日期：6月24日至9月6日

Hayward Gallery外觀很奇特，得到了很多倫敦人的心；這次它將推出「聲音藝術展」，讓你了解其實，畫不只能用眼睛看！14位藝術家參與創作，以靜默、噪音和音樂呈現繪畫和裝置藝術，是不是很特別？

倫敦首次！外牆藝術節

倫敦讓公眾藝術達到最大化 /來源：London Mural Festival 分享 facebook

日期：9月1日至13日

如果你喜歡街頭藝術，看完了倫敦的肖迪奇、肯頓市場，還有哪裡可以去？上百位藝術家聯手，將為全倫敦的街頭畫上你從未見過的圖案，請跟隨Mural Festival收集倫敦最新的藝術創作吧！

彩虹遊行日 Pride London

LGBT+社群與他們的支持者，將再次環行倫敦，對大家宣示平等與少數族群人身安全的重要性！ 每年都有超過千人參加支援遊行，現在已經成為倫敦每年必舉辦的活動之一。

日期：9月12日

國王十字新食街

地點：11 Goods Way. 靠近King’s Cross地鐵站

開幕日期：2020年冬天

Goods Way是你需要記住的名字，因為它將是一條市中心的小吃街，讓大家再次確定，倫敦再也不是美食沙漠了！你可以在這裡找到tacos捲餅, 烤肉，附近也會有深受倫敦人喜愛的南亞餐廳Hoppers開設分店。冬天裡，帶著空空的胃來取暖就對了！

想知道更多倫敦精彩旅遊美食分享，請見「Insidr」