浪遊巴黎很簡單！　地鐵、滑板與叫車服務APP全指南

文、圖／INSIDR

叫車app已經成為城市出行省錢新選擇 / 來源：Taavi Rannamets (Taxify) 分享 facebook

來到巴黎這樣的大城市，總會有點擔心不熟交通而耽誤行程的話，這篇攻略會是陪伴你上路的好夥伴！尤其法國車站和道路的維修工程很多，加上偶爾的罷工和突發情況，在巴黎旅行變數還是不少的。但我們可以先摸清當地人推薦的幾款實用APP, 搭配你喜歡的出行方式，並實時掌握交通最新情況！

巴黎地鐵官方APP – NEXT STOP PARIS RATP

巴黎交通官方app功能越來越齊全 /來源：NEXT STOP PARIS RATP 分享 facebook

它結合了各種巴黎交通工具（地鐵、公車、電車等）和熱門景點，主要分成巴黎地鐵圖、巴黎地圖、夜間巴士路線圖三種介面，十種語言介面可以選擇，還可以下載離線地圖，不浪費你的行動流量，而且訊息詳細又完整！

使用步驟：選擇出行時間－交通工具（只要地鐵、只要公車或所有方式）－盡量輸入精確的出發與抵達地址

巴黎通勤人群的最愛－CITYMAPPER

可以用app規劃更多備選路線 /來源：CityMapper 分享 facebook

CityMapper是一款功能強大的交通路況APP，可以準確搜尋點到點之間的交通路線和即時交通路況，最近罷工期間，可以說巴黎人靠它上班才不會遲到！這款APP目前也開設了其他歐洲城市的地圖，如英國倫敦、西班牙馬德里等等。

使用步驟：選擇城市－輸入出發與抵達地址；另可以查詢你附近的地鐵或公車站、每輛車的運行線路、情況是否正常

可以從自己最方便的車站來規劃路線 /來源：CityMapper 分享 facebook

除了大眾交通工具，巴黎還有其他交通服務可選，例如在法國排名第一的計程車公司G7，大家熟悉的Uber和一些類似的服務也因為比計程車便宜、客製化而開始蓬勃發展，可靠的有哪些呢？

巴黎計程車公司 – G7

G7車型都是較環保的混合動力車 /來源：wikimedia 分享 facebook

和台灣的車隊一樣，你可以在街上攔車，不過在巴黎要注意的是，計程車通常有專門的停車區域，例如機場和百貨的專用車道，或靠近公車站牌的地方，這是為了讓你安全地上下車；G7的叫車服務也可以在官網或G7 APP預約，可以現金或刷卡付款。

如何叫車：當在街上看到車頂燈亮綠色的計程車時，即可攔車

巴黎叫車服務 – KAPTEN

在巴黎流行的叫車app ／來源：Kapten 分享 facebook

它以前的名字Chauffeur Privé在法文的意思是「私人司機」，主要在APP上預訂和付款。價格從6歐元起跳，常常推出折扣碼，方便的是你可以預訂30分鐘甚至長達30天的服務！

巴黎叫車服務 – Bolt

服務多元化的Bolt受到年輕族群歡迎 /來源：Taavi Rannamets (Taxify) 分享 facebook

原本叫做Taxify, 來自愛沙尼亞但在歐洲全境都很受歡迎，還可以預訂電子滑板車自己穿梭巴黎！預約和付款也在APP上進行，他們的宗旨是提供最有競爭力的價格，還可以預訂送餐，十分方便。

搭乘巴黎計程車的重要小知識

巴黎計程車有固定的停靠站 /來源：wikimedia 分享 facebook

1. 如選擇搭乘計程車，請認準並只搭乘官方的計程車！官方註冊的計程車車頂有「Taxi Parisien」的標誌

2. 記得準備現金！G7計程車上如需刷卡最低金額為15歐

*如對司機和行程非常滿意，可把零錢當作小費喔

3. 在火車站外或站在大街上的角落（能停車的區域，例如公車停靠區）比較容易攔到計程車

4. 上車時可想司機講聲您好「Bonjour！」（音：蹦楸）、下車時講聲謝謝「Merci！」（音：咩西）和再見「Au Revoir」（音：歐喝瓦）

5. 一般計程車的額外收費：1歐 – 每件較重行李；4歐 – 如有四名乘客

6. 攔車繁忙時段：早上9點到10點，凌晨1點到3點；高峰時段可使用叫車服務App，但資費可能不同；夜間收費也較高

7. 往返機場的行程最好先提前預約，一般機場往返巴黎市區價格由50歐到55歐不等，可根據行車的日期和時間增加額外費用

8. 如果需要收據，可在付費前向司機索取「Reçu」

延伸閱讀： 除了大眾交通工具，巴黎還有其他交通服務可選，例如在法國排名第一的計程車公司G7，大家熟悉的Uber和一些類似的服務也因為比計程車便宜、客製化而開始蓬勃發展，可靠的有哪些呢？巴黎交通總攻略

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