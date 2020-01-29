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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

凱旋門不見了？　法國2020年度活動精選 每個月都好玩！

2020-01-29 21:01INSIDR歐洲旅行專家

法國在每個季節都有絕美的一面 /來源：awaylands
法國在每個季節都有絕美的一面 /來源：awaylands
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文、圖／INSIDR

法國不只有巴黎值得探索，海濱、雪山、藝術、美食都可以是旅行的主題！地大物博的法蘭西，整年都有好玩的活動可以讓你體驗當地特殊的料理和豐富的文化。如果你只打算去巴黎，這篇文章也精選出能讓你跳脫老掉牙展覽的資訊；一年剛開始，就把這些必去活動標到你的日曆上吧！

檸檬豐收節 Fête du Citron

法國小鎮藏著非常有趣的節慶 /來源：wikimedia
法國小鎮藏著非常有趣的節慶 /來源：wikimedia
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時間：2月15至3月3日

你想過用小小的檸檬可以堆出巨大的雕塑嗎？小鎮芒通(Menton)這些非常童趣又有創意的藝術品，很適合你帶著相機來創造新的回憶，清新的檸檬香味也會讓你愛上在小鎮的每一秒。　

時尚紅鞋主題展 Christian Louboutin

讓許多女性著迷的亮麗法國紅鞋 ／來源：wikipedia
讓許多女性著迷的亮麗法國紅鞋 ／來源：wikipedia
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時間：2月25日至7月28日

地址：293 Avenue Daumesnil，75012 Paris　

Christian Louboutin設計的紅底皮鞋聞名世界，在各大百貨都被擺在貴氣逼人的位置。身為法國時尚界驕傲的他，傳奇般的人生、設計思維和藝術家聯名作品，都將在這次特別的專展得到完整的呈現！

巴黎輝煌的金宮建於20世紀30年代，也是Louboutin度過童年的地方；或許你會在這附近找到他的靈感來源呢？　

地中海之旅 Voyages en Méditerranée

2月28日至12月31日

地址：L'Atelier des Lumières，38 Rue Saint-Maur，75011 Paris　　

去年以梵谷實境體驗展風靡全巴黎，也登上台灣媒體的巴黎光影藝術工坊（Atelier des Lumières），今年將繼續推出非常有特色的展覽體驗！

你可以在這次「地中海」展覽中，好好地欣賞500多幅印象派和現代主義畫家，包括畢卡索和馬諦斯的作品，體驗和看照片完全不一樣的海洋風情。　

龐貝 Pompéi

3月25日至6月8日

地點：3 Avenue du Général Eisenhower，75008 Paris

龐貝古城來巴黎了！大皇宮用數位體驗式的科技，3D投影呈現古城完整的風貌，你會看見許多神像、裝飾和考古文物，這是龐貝古城最後一次挖掘過程中出土的藝術品，一定會讓你非常地感動。

小鵝節Sarlat Fest'Oie

小鵝成為節日主角 ／來源：sarlat tourisme
小鵝成為節日主角 ／來源：sarlat tourisme
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時間：3月7至3月8日

趕鵝？沒錯，這也可以是國民運動！法國西南部的小鎮薩爾拉(Sarlat)每年都會舉辦鵝肝節，大家穿上傳統服飾，媽媽們拿起大鍋烹調各種鵝肉料理，整個小鎮都沸騰起來！

春季鬥牛節Feria de Pâques

小鎮亞爾有數不清的看頭 /來源：arenes arles
小鎮亞爾有數不清的看頭 /來源：arenes arles
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時間：4月10至4月13日

地點：Arenes Arles

原來法國也鬥牛？復活節(Pâques)期間，平時就是南法秘境的「梵谷小鎮」－古城亞爾(Arles)釉藥迷死人了。在鬥牛節，不僅有競技場舉行緊張刺激的鬥牛比賽，精彩的馬術與樂隊表演也都在節目單上！另外，這座小鎮一點也不平凡，它擁有眾多國寶遺產，6月29到9月20將再次舉辦全歐洲最盛大的攝影展覽：亞爾國際攝影節(Les Rencontre d'Arles)！

坎城電影節Festival de Cannes

時間：5月12至5月23日

這個時候可以說，坎城是在最美的季節舉辦最讓人著迷的活動！你可以早上去海邊逛街吃海鮮，傍晚去紅毯區等你最愛的影星，站在第一排尖叫！　　

環法單車賽　Tour de France

環法賽沿途經過風情別具的城鎮 /來源：wikipedia
環法賽沿途經過風情別具的城鎮 /來源：wikipedia
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時間：6月27日-7月19日

世界上最高級別，也是法國年度主打活動的環法賽，今年提前在六月開跑！在這場集合全世界最優秀單車手的「黃衫之戰」，你會看到法國各市鎮最熱情的一面，因為路邊都會有色彩繽紛的裝飾和吶喊的民眾！如果你能身歷其境，才能感受真正的體育狂熱！今年的環法自行車賽將從美麗的南方濱海城市—尼斯出發，翻山越頂到達巴黎。

盧瓦爾河谷葡萄園遠足

Vignes Vins Randos en Val de Loire

中部城堡是最浪漫的景區 /來源：David Darraul-adt Tourai...
中部城堡是最浪漫的景區 /來源：David Darraul-adt Touraine
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時間：9月5日-9月6日

法國最優雅貴氣的地區其實不在巴黎，而是在中部城堡環繞的河谷區！秋高氣爽的9月，最適合到風景如畫、清風徐徐的河岸拍照和紓壓。這裡不只有城堡，達文西的故居、葡萄莊園和美饌大師班都以最美的姿態等著你！我們推薦的莊園集中在都蘭區(Touraine)、安珠區(Anjou)，夢幻的旅行即將開始。　

被包覆的凱旋門 L'Arc de Triomphe empaqueté

凱旋門即將展現全新面貌 /來源：paris arc de triomphe
凱旋門即將展現全新面貌 /來源：paris arc de triomphe
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時間：9月19日至10月4日 (藝術家專展：3月18~6月15日於龐畢度中心)

地址：L'Arc De Triomphe，Place Charles-de-Gaulle，75008 Paris

凱旋門不見了？大家別擔心巴黎又失去了重要古蹟，這是藝術家Christo空前絕後的設計。他將在半個月內，使用巨量的可回收素材來包裹凱旋門！

其實這位藝術家早在1895年就和妻子包裹過巴黎最古老的新橋Pont Neuf.　走進現代，你有機會親自欣賞鬼才再次操刀的傑作！　

巧克力展 Salon du chocolat

巴黎人總能把任何場合打造成時尚秀 /來源：salonduchocolat
巴黎人總能把任何場合打造成時尚秀 /來源：salonduchocolat
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時間：10月21日至25日

地點：巴黎展覽館 PORTE DE VERSAILLES

你也有甜牙齒嗎？每次舉辦就造成轟動的巧克力展，是巴黎人最愛的冬季活動；因為大家可以吃到來自全世界的巧克力，最優秀的糕點師也會在現場live製作巧克力！非常有法國風格的主辦方，甚至把巧克力變成時尚，你可以在裡面親自欣賞穿著巧克力裝走秀的模特兒！

里昂燈光節Fête des Lumières

里昂燈光節在世界上名氣非常大 ／來源：Insidr
里昂燈光節在世界上名氣非常大 ／來源：Insidr
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時間：12月4-12月7（暫定）

恭喜你有機會來到全世界最有影響力的燈光藝術節！現在很多城市都有燈光裝置，但他們心中的最高殿堂都是這個位於法國「美食之都」的節慶。到時候，整個城市都會變成裝置景點，免費參觀的同時，你還能沿街買到當地人自製自銷的里昂小吃！

如果想完美地逛逛燈光節，秋天一到，就可以準備訂旅館和餐廳囉！

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巴黎法國巧克力

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