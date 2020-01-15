親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

獨／國民黨敗選檢討報告：網軍帶風向、民調蓋牌失策...

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

地下墓穴排隊熱潮？參觀人數突破50萬 全球最大墓穴就在巴黎

2020-01-15 09:02INSIDR歐洲旅行專家

文、圖／INSIDR

巴黎地下墓穴已成為人氣景點 / 來源 : wikimedia
巴黎地下墓穴已成為人氣景點 / 來源 : wikimedia
分享

如果你在冷天到達巴黎，只想往溫暖的地方躲，卻看到有座景點前面排了長長的隊，但它不是羅浮宮，也不是奧賽美術館這樣大家都知道的景點，你會不會想知道這些人怎這麼想進去？

位於巴黎左岸的地下墓穴，就是這麼有吸引力！無論是夏天來「納涼」，或冬天來躲寒風，走進去你才會發現自己來到一個電影場景般的奇幻世界，原來這深度相當於一棟五層樓的建築不只是試膽的景點，還深藏巴黎城市的庶民歷史……

地下墓穴的前身是一座廢棄採石場，現今我們在巴黎隨處可見的許多石灰岩牆，它們的原始材料都來自這裡。18世紀時，巴黎爆發瘟疫，20萬多人喪命，當時的巴黎墓地不足，總不能不處理而衍生衛生問題，當局便將遺骸轉移到這裡，漸漸堆積到最後，竟然擺了將近300公里、600萬具遺骸！

試膽別擔心，地下墓穴安全衛生無虞 / 來源 : wikipedia
試膽別擔心，地下墓穴安全衛生無虞 / 來源 : wikipedia
分享

加上巴黎的城市傳說，一直少不了地下墓穴許多無解的秘密，例如巴黎市政府接到通報，說裡面有管理員失蹤多日，但「通報者」怎麼會知道有人失蹤呢？衝進墓穴救人卻只找到管理員骨骸的消防員，事後才發見這件怪事，卻不敢再回想自己接過那通神秘來電了……

目前，可供大家參觀的部分只有約一公里，但導覽資料和數不清的先民骨骸，已經夠你看好幾個小時了；為了讓你的參觀更輕鬆，我們列出了一些旅遊小技巧：

技巧 #1 如何省時省力

最簡單的方式就是向櫃台租導覽器，5歐元但數量有限，需要盡早入場加購，因此你需要先上catacombes墓穴官網買免排隊的門票，這是自動班和語音導覽器的票，讓你早別人一步參觀！你也可以考慮找導遊，不過人生地不熟，那麼可以找例如Localers這樣的服務團隊帶你參觀，不僅能聽到更多故事，還能參觀地下墓穴不對外開放的空間，深度了解地下墓穴藏著的100多年歷史！

技巧 #2 別錯過人骨庫！

地下墓穴分為兩部分：石灰岩通道大約需要15分鐘，而人骨庫需要花費45分鐘。

親自參觀法國唯一由骷髏堆砌而成的地下城，這趟旅遊絕對非常值得！地下墓穴入口處刻著「Arrête ! C’est ici l’empire de la mort. 止步！這裡是死亡國度。」環顧四周都是由人骨所堆疊的骨牆，彷彿誤闖到一個完全不同的世界！　

技巧 #3 地下墓穴行前準備

因為這是地下室，常溫只有14度左右，我們建議你穿保暖衣物，不要帶背包（館方避免有些人摸走文物：骨頭），並提前買票。如果你想帶些特殊的巴黎（骨頭圖案）紀念品回家，館外的書店和紀念品店有許多有趣的設計，讓人非常喜歡！

巴黎地下墓穴之旅：周邊景點　

首先是RUE DAGUERRE，可說是巴黎南岸美食大道，平價的可麗餅、正宗法式餐廳都在這裡；你還可以到卡地亞藝術中心FONDATION CARTIER參觀當代時尚、電影、建築等主題的藝術文化展覽，這裡不像塞納河邊的美術館那麼出名，但絕對是個寶庫。　

把握機會探索巴黎南區的平民美食 / 來源 : wikipedia
把握機會探索巴黎南區的平民美食 / 來源 : wikipedia
分享
　　　

Catacombes地下墓穴基本訊息

請注意！和巴黎許多熱門旅遊景點一樣，門票通常會提前售完。

★地址：1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris　

★交通：地鐵4號或6號線的Denfert-Rochereau站；另可選擇公車和RER郊區火車

★開放時間：週二至週日10:00-20:30，閉館前一小時停止進場；罷工期間請上官網查詢最新時刻

★門票售價：現場購票成人13歐元、小孩5歐元/ 網路購票含語音導覽：成人29歐元

★參觀時間：預計最少45分鐘，一個小時比較充裕　

最佳參觀時段：避開週末、週二和上午

延伸閱讀：巴黎地下墓穴攻略　

想知道更多歐洲各地最實用、最在地的旅行情報，請上「Insidr」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巴黎美術館歐洲

延伸閱讀

靜待美中簽貿易協定 歐股跌多漲少

李連杰女兒兩截式顯S曲線 坐姿秀女王風範

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰...

約會首選！ 最浪漫的巴黎美食餐廳６精選

INSIDR歐洲旅行專家

INSIDR歐洲旅行專家－提供歐洲各地最實用、最在地的旅行情報與優惠，讓你盡情享受難以忘懷的歐陸之旅！

WEB：歐洲全攻略法國專頁倫敦專頁 ｜ FB：歐洲旅行小幫手

相關新聞

約會首選！ 最浪漫的巴黎美食餐廳６精選

2020-01-11 12:00

少女峰鐵道 移動在秀麗巍峨的歐洲之巔

2020-01-11 07:10

捷克美食遊：捷克必吃5大美食和必去餐廳推薦

2019-12-24 09:02

一城堡一王國 暢遊德國瑞士

2019-12-15 10:33

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-14 16:10

歐洲滑雪村「奢華旅店」 風格迥異 各有趣味

2019-12-13 15:53

歐洲最奢華的滑雪勝地

2019-12-13 14:59

企業家山居歲月／托斯卡尼vs.普羅旺斯 慢活心靈對話

2019-12-10 09:33

百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛的南法咖啡廳「兩個男孩」燒毀

2019-12-02 22:28

麻瓜快朝聖！哈利波特出生房子變民宿 住一晚5千有找

2019-11-18 15:12

Hola！西班牙！ 讓人無法拒絕西班牙的十大理由

2019-11-16 12:00

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

影／半世紀以來最大水災！威尼斯水淹1.87公尺　聖馬可廣場變巨大湖泊，還有人游泳

2019-11-14 11:14

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00
看更多

熱門文章

澳洲野火肆虐數月　網友獻策：買「小熊餅乾」也能拯救無尾熊

2020-01-09 20:07

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-07 15:24

影／救一隻算一隻…澳洲野火 一群燒傷無尾熊瑟縮車內

2020-01-09 12:02

跟人類搶水！澳洲恐射殺1萬頭駱駝

2020-01-08 10:36

澳洲野火燒掉1.5個台灣！ 這原因太要命 恐再燒2個月

2020-01-04 13:55

看不到盡頭…澳洲野火燒家園 救火員累攤草地照引人鼻酸

2020-01-08 14:38

海水沿海崖噴發成逆流瀑布奇景 遊客驚喜全紀錄

2020-01-14 09:45

俄羅斯冰層突塌陷 整排釣客車輛淪為「落湯雞」

2020-01-07 21:30

迪士尼無薪職缺卻上萬人搶著要 她獲選：我孩子都超忌妒我！

2020-01-14 10:21

少女峰鐵道 移動在秀麗巍峨的歐洲之巔

2020-01-11 07:10

澳洲野火燒掉3個台灣 恐還得再燒1個多月

2020-01-07 14:03

約會首選！ 最浪漫的巴黎美食餐廳６精選

2020-01-11 12:00

婚禮還是旅行結婚？全球10大最適合旅行結婚的目的地推薦

2020-01-14 09:00

地下墓穴排隊熱潮？參觀人數突破50萬 全球最大墓穴就在巴黎

2020-01-15 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top