地下墓穴排隊熱潮？參觀人數突破50萬 全球最大墓穴就在巴黎

文、圖／INSIDR

巴黎地下墓穴已成為人氣景點 / 來源 : wikimedia 分享 facebook

如果你在冷天到達巴黎，只想往溫暖的地方躲，卻看到有座景點前面排了長長的隊，但它不是羅浮宮，也不是奧賽美術館這樣大家都知道的景點，你會不會想知道這些人怎這麼想進去？

位於巴黎左岸的地下墓穴，就是這麼有吸引力！無論是夏天來「納涼」，或冬天來躲寒風，走進去你才會發現自己來到一個電影場景般的奇幻世界，原來這深度相當於一棟五層樓的建築不只是試膽的景點，還深藏巴黎城市的庶民歷史……

地下墓穴的前身是一座廢棄採石場，現今我們在巴黎隨處可見的許多石灰岩牆，它們的原始材料都來自這裡。18世紀時，巴黎爆發瘟疫，20萬多人喪命，當時的巴黎墓地不足，總不能不處理而衍生衛生問題，當局便將遺骸轉移到這裡，漸漸堆積到最後，竟然擺了將近300公里、600萬具遺骸！

試膽別擔心，地下墓穴安全衛生無虞 / 來源 : wikipedia 分享 facebook

加上巴黎的城市傳說，一直少不了地下墓穴許多無解的秘密，例如巴黎市政府接到通報，說裡面有管理員失蹤多日，但「通報者」怎麼會知道有人失蹤呢？衝進墓穴救人卻只找到管理員骨骸的消防員，事後才發見這件怪事，卻不敢再回想自己接過那通神秘來電了……

目前，可供大家參觀的部分只有約一公里，但導覽資料和數不清的先民骨骸，已經夠你看好幾個小時了；為了讓你的參觀更輕鬆，我們列出了一些旅遊小技巧：

技巧 #1 如何省時省力

最簡單的方式就是向櫃台租導覽器，5歐元但數量有限，需要盡早入場加購，因此你需要先上catacombes墓穴官網買免排隊的門票，這是自動班和語音導覽器的票，讓你早別人一步參觀！你也可以考慮找導遊，不過人生地不熟，那麼可以找例如Localers這樣的服務團隊帶你參觀，不僅能聽到更多故事，還能參觀地下墓穴不對外開放的空間，深度了解地下墓穴藏著的100多年歷史！

技巧 #2 別錯過人骨庫！

地下墓穴分為兩部分：石灰岩通道大約需要15分鐘，而人骨庫需要花費45分鐘。

親自參觀法國唯一由骷髏堆砌而成的地下城，這趟旅遊絕對非常值得！地下墓穴入口處刻著「Arrête ! C’est ici l’empire de la mort. 止步！這裡是死亡國度。」環顧四周都是由人骨所堆疊的骨牆，彷彿誤闖到一個完全不同的世界！

技巧 #3 地下墓穴行前準備

因為這是地下室，常溫只有14度左右，我們建議你穿保暖衣物，不要帶背包（館方避免有些人摸走文物：骨頭），並提前買票。如果你想帶些特殊的巴黎（骨頭圖案）紀念品回家，館外的書店和紀念品店有許多有趣的設計，讓人非常喜歡！

巴黎地下墓穴之旅：周邊景點

首先是RUE DAGUERRE，可說是巴黎南岸美食大道，平價的可麗餅、正宗法式餐廳都在這裡；你還可以到卡地亞藝術中心FONDATION CARTIER參觀當代時尚、電影、建築等主題的藝術文化展覽，這裡不像塞納河邊的美術館那麼出名，但絕對是個寶庫。

把握機會探索巴黎南區的平民美食 / 來源 : wikipedia 分享 facebook

Catacombes地下墓穴基本訊息

請注意！和巴黎許多熱門旅遊景點一樣，門票通常會提前售完。

★地址：1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

★交通：地鐵4號或6號線的Denfert-Rochereau站；另可選擇公車和RER郊區火車

★開放時間：週二至週日10:00-20:30，閉館前一小時停止進場；罷工期間請上官網查詢最新時刻

★門票售價：現場購票成人13歐元、小孩5歐元/ 網路購票含語音導覽：成人29歐元

★參觀時間：預計最少45分鐘，一個小時比較充裕

最佳參觀時段：避開週末、週二和上午

延伸閱讀： 巴黎地下墓穴攻略

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