體驗道地巴黎生活　如何讓錢包也輕鬆？

享受巴黎 可以不必動錢包 /來源：wikimedia 分享 facebook 文、圖／INSIDR

能在巴黎優遊是一大享受，但最便宜的一碗麵也要價台幣330，這麼高的消費讓幾天的旅行變得不輕鬆。不過，我們整理了一些不用花大錢，甚至免費的遊玩提案，你可以放心地走進巴黎囉！

愛看展覽？博物館免費！

每個月的第一個星期天，都是巴黎佛心的「博物館開放日」，這時候許多美術館，古蹟和博物館都免費開放，你要做的只有規劃好最想去的幾間，然後提早排隊，免得到了現場看見隊伍就想撤退。最受歡迎的每月週日免費博物館包括：龐畢度中心、橘園美術館、畢卡索美術館、藝術工藝美術館、Delacroix美術館、布朗利碼頭博物館，與Guimet亞洲藝術館。

橘園美術館 全版睡蓮池 /來源：wikimedia 分享 facebook

如果你想把法式生活格調帶回家，可以到低調而歷史悠久的花宮娜香水博物館。你可以參加免費導覽，讓專業的中文講員帶你一探香水的歷史，這神奇的文化如何影響法國人的生活，然後慢慢挑選適合自己的香氛品。

喜歡音樂？免費享受爵士之夜

巴黎市區人氣音樂吧Duc des Lombards /來源：ducdeslombards.com 分享 facebook

想要體驗歐洲最繁榮城市的夜生活，不妨來聽爵士樂！在巴黎可不是所有清吧都有這樣的免費享受，不過巴黎市區最知名的爵士酒吧之一Duc de Lombards有晚場優惠，每週五及週六晚上十一點半之後免入場費！許多知名的爵士樂藝術家和樂團都在節目單上。

你是電影迷？看一場法語電影

如果你一直很嚮往在電影誕生的國度－法國看經典或當季影片，花9,50€就可以實現！有英語字母的電影由一個很有趣的組織「lostinfrenchlation」提供。通常在活動開始前還會有一小段時間給大家喝點飲料、聊聊天，這也是巴黎人很喜歡的活動參與方式，放鬆自己的同時可以和新朋友交流！

不想走馬觀花？免費巴黎導覽

現在很多大城市都提供徒步導覽，而且許多是免費的，你只要在導覽結束後給導遊一聲感謝，或一點小費，就可以讓熟悉當地歷史和奇聞軼事的人帶你走逛巴黎。通常，你可以在自己的hostel或Discover Walks這樣的網站登記，美食、藝術、文化、社區都可以是主題，比起自己看著地圖邊查景點歷史還有趣！

想拍出大場景照片？到市中心俯瞰巴黎

這裡要推薦你的是能夠避開人潮，享受巴黎全景的地點：拉法葉百貨頂樓，和聖心堂前地。如果你想到更高的地方看整個巴黎，可以去蒙帕納斯大廈，順便在附近的火車站吃最正宗的可麗餅！

從拉法葉百貨眺望巴黎 /來源：wikipedia 分享 facebook

想留在市中心，也不介意花10歐元的話，在巴黎中心點的聖雅克塔Tour Saint Jacques建於16世紀，塔樓的周圍是一個可愛的小公園，你也可以在這裡野餐。這裡是巴黎最便宜的制高點之一，你可以在上官網des Mots et des Arts預訂門票，但是要提醒你的是要上去得先爬300個階梯，20202年夏天導覽會重新開放哦！

想探索更多小巷？騎腳踏車逛遍巴黎

巴黎是個公共交通發達的城市，不過地鐵常有維修或是突然故障的情況，而且最近還在大罷工，你應該不會想要搭公車或地鐵。

那麼就和巴黎人一樣，租滑板車或腳踏車吧！你可以到Vélib就是巴黎的共享單車，在巴黎各地佈滿了停車點，使用上非常方便，你只需要預先到停車柱旁邊的機器或網站註冊，平均2歐元，就可以騎乘一段時間，可以省下不少錢！

加入當地人：巴黎式野餐

巴黎人熱中公園野餐 /來源：wikimedia 分享 facebook

來到巴黎，你可能會發現大家都很喜歡坐在餐廳露台，因為巴黎的晴朗好天氣不像台灣這麼多！許多巴黎人都喜歡去超市買一些飲料和零食、麵包，和三五好友相約公園，大家一起聊天吹風曬太陽，這樣愜意的時光也不需要花很多錢，5-10歐元就可以帶著喜歡的零嘴出門囉！野餐的同時，你也可以參與國民運動「看路人」，把更多巴黎回憶收進心裡！

延伸閱讀： 巴黎地下墓穴攻略

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