少女峰鐵道 移動在秀麗巍峨的歐洲之巔

終年銀裝素裹的少女峰，巍峨不失秀麗，是許多旅人殷殷期盼的山峰。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

少女峰（Jungfrau），位於瑞士中部的伯恩高地上，與艾格峰（Eiger）、僧侶峰（Monch）比鄰而立，壯麗景致舉世無雙，2001年與南麓的阿萊奇冰川（Aletsch Glacier）一起列入世界遺產；運行已上百年的少女峰鐵道（Jungfraubahn）是唯一進入峰頂的道路。這條穿鑿冰川岩壁、奇蹟一般的鐵道，不僅把成千上萬的遊客送上了原只有攀岩好手才到得了的冰雪世界；更因歐洲最高火車站（Jungfraujoch，海拔3454公尺）的興建，贏來「歐洲之巔（Top of Europe）」的美譽。

四通八達的鐵道網絡，同時串起了少女峰與鄰近景區的蓬勃發展，尤其是幾座美得不似人間的度假山城：童話小鎮「格林德瓦（Grindewald）」、瀑布鎮「盧達本納（Lauterbrunnen）」、禁止汽車進入的「溫根（Wengen）」...，宛如鐵道上熠熠生輝的鑽石，吸引著無數旅人近悅遠來。且讓我們循著它的軌跡，走進這段只應天上有的鐵道盛宴吧！

隨著First纜車慢慢爬升，幢幢木屋、皓首雪峰，格林德瓦美得不似人間。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

格林德瓦（Grindewald）

格林德瓦，位於伯恩高地上夢幻山谷中央，群峰環抱、木屋群聚，是世界最美小鎮之一。如果說，雪峰冰川、湖泊森林、薑餅小屋與穿行山間的火車，是瑞士給人的印象，那麼格林德瓦便是集所有於一身，如詩如畫的隱世天堂。

由於少女峰鐵道從茵特拉根出發後，會分東西兩條環形路線上山，東迴經格林德瓦、西迴經盧達本納，而後在小夏戴克（Kleine Scheidegge）會合直上少女峰。仙境般的美景加上是進出少女峰的門戶，格林德瓦逐漸成了瑞士旅遊最熱門的小鎮之一。我們此行也以此作據點，登少女峰、上費爾斯特（First）、乘鐵道遊歷各山城。

格林德瓦同時也是瑞士久負盛名的度假與療養勝地。夏季，是遠足健行的好地方，長達500多公里的徒步旅行路線任你挑選。冬季，則是少女峰地區最大的滑雪勝地，擁有阿爾卑斯山區最長的雪橇滑道，無論新手、老手、或專家，都能盡享滑雪樂趣。因此，每天你都能在車站、火車上，看到揹著雪橇板準備去滑雪的遊客。

每天你都能在車站、火車上，看到揹著雪橇板準備去滑雪的遊客。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

瑞士的冬天，無論老少，幾乎都是一等一的滑雪好手。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

費爾斯特（First）

費爾斯特（First）是格林德瓦邊上一座小山峰，許多健行步道都以此為起點，最經典的一條是前往巴赫阿爾卑湖（Bachalp）的健行路線，湖光山色之美，很多旅行畫片都以它為景。

因地理環境上特有的高低落差與絕佳氣流，這裡也量身打造了有趣、刺激的探險活動，例如高空飛索（First Flyer）、神鷹飛索（First Glider）、山景卡丁車（First Mountain Car）、懸崖天空步道（First Cliff）...，可以從頭玩到尾，邊賞景、邊體驗一路狂飆下山的快感。也是此次瑞士行很令我期待的行程之一。

穿行於山間、小鎮的少女峰火車。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

從格林德瓦火車站步行約十分鐘便能抵達First纜車站。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

從格林德瓦車站沿主街步行10分鐘就能抵達First纜車站。相較前一日少女峰上的風和日麗，我們上山後遇上狂風暴雪，極目所見無不雪茫一片，身後艾格峰、腳下萬丈深淵，全都被雪海給淹沒。從未見過如此風雪的我們，一時間也像玩瘋了的孩子興奮不已，不斷跑進跑出纜車站。無法如願體驗First，雖不免感到遺憾，但這何嘗不是另一種親近野性雪原大地的難得經驗，我也因此略識了一點瑞士冬天所在的世界。

溫根（Wengen）與盧達本納（Lauterbrunnen）

連著兩天風雪大作，所有上少女峰的鐵路全面停駛，我們只能繼續變更行程，提早來到另一個散發古樸傳統氣息、曾被票選為「一輩子一定要去的19個絕美小鎮」——溫根。這是一個禁止汽車進入的小鎮，所有的汽車都必須停在盧達本納。

溫根的教堂旁，是俯瞰瀑布鎮、遠眺冰川最好的視角。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

溫根是瑞士一個耀眼的滑雪小鎮，坐落在向陽峭壁上，距盧達本納河谷400公尺高，擁有雄渾壯闊的阿爾卑斯山景，無論從哪一個角度看，都有一種寧靜和安詳的美。溫根不但美的很有氣質，還可以俯瞰整個被冰河侵蝕的U型峽谷、和峽谷中擁有70多座瀑布的「瀑布鎮」盧達本納，而遠方的冰河又像近在咫尺，令人流連忘返。

溫根也是上少女峰必經之地，與盧達本納同為西迴鐵路網重要的交通要衝。由茵特拉根出發，先經盧達本納、再經溫根。而無論東迴也好、西迴也罷，窗外流動的豪景無一不令人怦然心動！因此，若有機會再訪，我會選擇不同路線來回；甚至是放慢步調，隨機選擇一站下車、四處閒逛、放風夠了再搭下一班火車前往下一個目的地，絕對是比直上少女峰更有意思的旅程。

少女峰鐵道所經之處，總伴隨令人怦然心動的壯麗豪景。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

入住奢華的Hotel Schweizerhof

已有百年歷史的施瓦茨霍芙浪漫飯店，是格林德瓦唯一的五星級飯店。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

在格林德瓦四個晚上，我們入住車站旁邊3分鐘路程、非常有味道的標誌性酒店——「施瓦茨霍芙浪漫酒店（Romantik Hotel Schweizerhof）」。地利之便，輕鬆就能步入村莊、登上少女峰、探索各種美好事物。

這間酒店頗有來頭，不僅是鎮上唯一的五星級酒店，還藏了一間米其林星級餐廳。充滿瑞士風情的木造外觀、鄉村風格的溫馨大廳，自然流溢而出歐洲的人文風華；加上處處十足聖誕味的裝飾、和片片落下的雪花綴飾，無一不體現濃郁的歷史風情，也撫慰著疲累造訪的旅人。

既然住在這麼美好的酒店裡，當然要好好享受裡面的服務與各種設施。我們每日的遊程大概下午四點就會結束回到飯店，可以從容自在的享受酒店內的溫水游泳池與SPA，或放上一缸熱水泡在熱呼呼的水裡。而後好整以暇，好好用上一頓米其林大餐、或像是起司鍋這類在地風味料理，圓滿一趟身心都得到充分撫慰的奢華旅程。