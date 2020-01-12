瑞士夢幻景點！Mannlichen全新纜車站啟用 少女峰美景 加碼秘密溫根小鎮

Mannlichen全新纜車站 沿途飽覽壯闊美景

Mannlichen新纜車站啟用，帶來許多滑雪客人。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

回想這趟旅程，是有些周折的，但以結果論來說，是破表的120分。

去程的路上，轉機碰上巴黎戴高樂機場罷工，等待與延宕把原本好整以暇的行程規畫給吃掉；來到心目中的童話世界格林德瓦，是為採訪Mannlichen全新纜車站而去，無奈啟用當天又因為山上風大，基於安全考量而取消活動。

錯愕之餘，心裡滿是遺憾，尤其遠道而來，不就為了這美麗的理由，如今沒能一見，豈是說放棄所能了得？在台灣的友人看我在臉書放了幾天的毒，還以為我是去瑞士修養人品的。

海拔2,222公尺高的Mannlichen新纜車站啟用，是滑雪、健行的遊客一大福利。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

但人家瑞士人就是這麼小心嚴謹，再多的票房、再新鮮的事物都一樣，一切以「安全第一」為考量，開F1是這樣、纜車站啟用也是。

以為我們就這麼放棄了嗎？第二天行程較鬆，原本可以耍廢，但基於使命感、讀者知的權利，我們決定起一大早，跟時間賽跑、也跟天氣賭一把，趕在中午移師茵特拉根之前，拿出敬業精神，把此行最重要的目的給完成。

新穎透明的纜車空間寬敞，很受遊客稱讚。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

這份心思被老天爺美全了，我們以超乎想像的順利程度完成使命，搭上新穎大器的纜車，沿途聆賞著醉人壯闊的豪景，過半山腰後，看到滑雪民眾如螞蟻雄兵般在腳下白靄靄的雪道間竄進竄出，與一旁雄偉的艾格峯交織成極為協調美妙的畫面，內心是激動不已的。

更令我走心的是，當纜車緩緩上升向山頭挺進時，一幕幕豪景宛若3D動畫般上演，視覺的震撼與衝擊真是無與倫比。值了，我們成為全台灣搶先搭到全新Mannlichen纜車的人，又在知名的Mannlichen山頭歡樂好一陣子，應該夠說嘴了。

從GrindelwaldGrund上Mannlichen的纜車，沿途壯麗的景致令人印象深刻。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook 這些路標，說明Mannlichen新纜車站的四通八達。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

此行入住格林德瓦最經典的Romantik Hotel四晚，不但住得好、吃得好，在地理位置上更是所謂的進可攻退可守，最適合好好走逛少女峰附近景點。

以前往Mannlichen纜車站為例，從Grindelwald搭短短一站到Grund車站，下車後只要走幾分鐘就可以搭纜車上山往Mannlichen纜車站去。這段GrindelwaldGrund~Mannlichen纜車，是歷來搭過最令我蹚目結舌的纜車，從山下緩緩上山到海拔2,222公尺的纜車站，一路上絕無冷場，沿途飽覽壯闊美景，長6公里的行程，我可是意猶未盡，一點都不覺得已經花上快半小時。

溫根小鎮 像是個魔法師讓人魅惑神迷

其實，喜歡瑞士旅遊的人來說，對Mannlichen應該不會陌生，那兒有一條著名的健行步道是從Mannlichen走到Kleine Scheidegg，沿途可以造訪狀似大皇冠的Mannlichen展望台，除了在山頭上可以遠眺格林德瓦、另一頭的溫根與瀑布鎮，天氣好的時候還可以一次掌握艾格峰、僧侶峰、少女峰。這時候的你，會十足領略到自己像人家戲謔說的「人品大爆發」。

從溫根可以眺望瀑布鎮與冰河豪景。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

說到溫根，寧靜、漂亮，空氣中透著清新與一絲甜味，多次造訪瑞士少女峰地區，此行終於不再路過、錯過，真正踏上這個咱們少女峰鐵道公司台灣代表Wendy大力推薦、也是旅遊業權威機構指名的世界19個必訪小鎮。

慕名而來的我們，走在溫根街上，時不時發出讚嘆的聲音。這個很適合滑雪家庭度假的小鎮，不但美得很有氣質，還可以眺望擁有無數大小瀑布的瀑布鎮，遠方的冰河又像是唾手可得般的近在咫尺。這小鎮像是個魔法師，會讓人魅惑神迷。

滑雪在瑞士是全民運動，大人、小孩都玩得很開心。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

此外，每次上少女峯，因為同行的人與天候因素不盡相同，感受自然不同。這次儘管山上零下20度，冷冽的寒風讓人無法久撐，但天氣好到不行，第一次如此清晰一睹少女峰面貌，加上置身童話故事裡，走到哪裡就是一個「美」字，一生能多次來到瑞士少女峯地區，深信是福報與善緣啊。

登上少女峰，著名壯麗的阿萊奇冰河就在眼前。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

臨走前，有幸在山下的茵特拉根再待一晚，就個人情感來說，這是再好不過的安排。茵特拉根是有名的「雙湖之城」，也是進入少女峰的門戶。對我來說，這地方就像第二故鄉，濃濃的歸屬感與地利交通之便，成為我心目中規劃歐洲家庭旅遊最棒的下榻地點。

一天遊湖、一天少女峰峯、一天格林德瓦飛斯特、一天溫根、一天搭火車往伯恩方向造訪湖畔酒莊，空檔就好好感受這個充滿內涵的城鎮。從繁華卻寧靜的大草坪，沿著處處是夢幻倒影的河流走進舊城區，停下腳步、輕啜一杯咖啡，靜靜感受那時空交錯，再棒不過了！

茵特拉根的聖誕市集入夜後人氣鼎沸。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

另外，無數的滑翔翼，奢侈的以少女峰為背景，一個個從天而降，每每讓我有世界和平般平靜感受的茵特拉根大草坪，前段時間因著聖誕腳步近了而稍感喧囂，卻讓我再幸運收集到一個歐洲聖誕市集。草坪上名為ICE MAGIC的冰宮，會一路歡樂到2月底，帶給此地大人、小孩及遠道旅人無比的慰藉。

在茵特拉根不時有滑翔翼從天而降，堪稱世界和平的寫照。 圖／陳志光、游慧君 分享 facebook

融雪中的3度C，空氣中帶著些冷咧，舉起一杯熱紅酒敬自己，這趟瑞士行，還有什麼可以挑剔的呢？