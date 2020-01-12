親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

瑞士夢幻景點！Mannlichen全新纜車站啟用 少女峰美景 加碼秘密溫根小鎮

2020-01-12 07:30經濟日報 文／陳志光、游慧君

Mannlichen全新纜車站 沿途飽覽壯闊美景

Mannlichen新纜車站啟用，帶來許多滑雪客人。 圖／陳志光、游慧君
Mannlichen新纜車站啟用，帶來許多滑雪客人。 圖／陳志光、游慧君
分享

回想這趟旅程，是有些周折的，但以結果論來說，是破表的120分。

去程的路上，轉機碰上巴黎戴高樂機場罷工，等待與延宕把原本好整以暇的行程規畫給吃掉；來到心目中的童話世界格林德瓦，是為採訪Mannlichen全新纜車站而去，無奈啟用當天又因為山上風大，基於安全考量而取消活動。

錯愕之餘，心裡滿是遺憾，尤其遠道而來，不就為了這美麗的理由，如今沒能一見，豈是說放棄所能了得？在台灣的友人看我在臉書放了幾天的毒，還以為我是去瑞士修養人品的。

海拔2,222公尺高的Mannlichen新纜車站啟用，是滑雪、健行的遊客一大福...
海拔2,222公尺高的Mannlichen新纜車站啟用，是滑雪、健行的遊客一大福利。 圖／陳志光、游慧君
分享

但人家瑞士人就是這麼小心嚴謹，再多的票房、再新鮮的事物都一樣，一切以「安全第一」為考量，開F1是這樣、纜車站啟用也是。

以為我們就這麼放棄了嗎？第二天行程較鬆，原本可以耍廢，但基於使命感、讀者知的權利，我們決定起一大早，跟時間賽跑、也跟天氣賭一把，趕在中午移師茵特拉根之前，拿出敬業精神，把此行最重要的目的給完成。

新穎透明的纜車空間寬敞，很受遊客稱讚。 圖／陳志光、游慧君
新穎透明的纜車空間寬敞，很受遊客稱讚。 圖／陳志光、游慧君
分享

這份心思被老天爺美全了，我們以超乎想像的順利程度完成使命，搭上新穎大器的纜車，沿途聆賞著醉人壯闊的豪景，過半山腰後，看到滑雪民眾如螞蟻雄兵般在腳下白靄靄的雪道間竄進竄出，與一旁雄偉的艾格峯交織成極為協調美妙的畫面，內心是激動不已的。

更令我走心的是，當纜車緩緩上升向山頭挺進時，一幕幕豪景宛若3D動畫般上演，視覺的震撼與衝擊真是無與倫比。值了，我們成為全台灣搶先搭到全新Mannlichen纜車的人，又在知名的Mannlichen山頭歡樂好一陣子，應該夠說嘴了。

從GrindelwaldGrund上Mannlichen的纜車，沿途壯麗的景致令...
從GrindelwaldGrund上Mannlichen的纜車，沿途壯麗的景致令人印象深刻。 圖／陳志光、游慧君
分享
這些路標，說明Mannlichen新纜車站的四通八達。 圖／陳志光、游慧君
這些路標，說明Mannlichen新纜車站的四通八達。 圖／陳志光、游慧君
分享

此行入住格林德瓦最經典的Romantik Hotel四晚，不但住得好、吃得好，在地理位置上更是所謂的進可攻退可守，最適合好好走逛少女峰附近景點。

以前往Mannlichen纜車站為例，從Grindelwald搭短短一站到Grund車站，下車後只要走幾分鐘就可以搭纜車上山往Mannlichen纜車站去。這段GrindelwaldGrund~Mannlichen纜車，是歷來搭過最令我蹚目結舌的纜車，從山下緩緩上山到海拔2,222公尺的纜車站，一路上絕無冷場，沿途飽覽壯闊美景，長6公里的行程，我可是意猶未盡，一點都不覺得已經花上快半小時。

溫根小鎮 像是個魔法師讓人魅惑神迷

其實，喜歡瑞士旅遊的人來說，對Mannlichen應該不會陌生，那兒有一條著名的健行步道是從Mannlichen走到Kleine Scheidegg，沿途可以造訪狀似大皇冠的Mannlichen展望台，除了在山頭上可以遠眺格林德瓦、另一頭的溫根與瀑布鎮，天氣好的時候還可以一次掌握艾格峰、僧侶峰、少女峰。這時候的你，會十足領略到自己像人家戲謔說的「人品大爆發」。

從溫根可以眺望瀑布鎮與冰河豪景。 圖／陳志光、游慧君
從溫根可以眺望瀑布鎮與冰河豪景。 圖／陳志光、游慧君
分享

說到溫根，寧靜、漂亮，空氣中透著清新與一絲甜味，多次造訪瑞士少女峰地區，此行終於不再路過、錯過，真正踏上這個咱們少女峰鐵道公司台灣代表Wendy大力推薦、也是旅遊業權威機構指名的世界19個必訪小鎮。

慕名而來的我們，走在溫根街上，時不時發出讚嘆的聲音。這個很適合滑雪家庭度假的小鎮，不但美得很有氣質，還可以眺望擁有無數大小瀑布的瀑布鎮，遠方的冰河又像是唾手可得般的近在咫尺。這小鎮像是個魔法師，會讓人魅惑神迷。

滑雪在瑞士是全民運動，大人、小孩都玩得很開心。 圖／陳志光、游慧君
滑雪在瑞士是全民運動，大人、小孩都玩得很開心。 圖／陳志光、游慧君
分享

此外，每次上少女峯，因為同行的人與天候因素不盡相同，感受自然不同。這次儘管山上零下20度，冷冽的寒風讓人無法久撐，但天氣好到不行，第一次如此清晰一睹少女峰面貌，加上置身童話故事裡，走到哪裡就是一個「美」字，一生能多次來到瑞士少女峯地區，深信是福報與善緣啊。

登上少女峰，著名壯麗的阿萊奇冰河就在眼前。 圖／陳志光、游慧君
登上少女峰，著名壯麗的阿萊奇冰河就在眼前。 圖／陳志光、游慧君
分享

臨走前，有幸在山下的茵特拉根再待一晚，就個人情感來說，這是再好不過的安排。茵特拉根是有名的「雙湖之城」，也是進入少女峰的門戶。對我來說，這地方就像第二故鄉，濃濃的歸屬感與地利交通之便，成為我心目中規劃歐洲家庭旅遊最棒的下榻地點。

一天遊湖、一天少女峰峯、一天格林德瓦飛斯特、一天溫根、一天搭火車往伯恩方向造訪湖畔酒莊，空檔就好好感受這個充滿內涵的城鎮。從繁華卻寧靜的大草坪，沿著處處是夢幻倒影的河流走進舊城區，停下腳步、輕啜一杯咖啡，靜靜感受那時空交錯，再棒不過了！

茵特拉根的聖誕市集入夜後人氣鼎沸。 圖／陳志光、游慧君
茵特拉根的聖誕市集入夜後人氣鼎沸。 圖／陳志光、游慧君
分享

另外，無數的滑翔翼，奢侈的以少女峰為背景，一個個從天而降，每每讓我有世界和平般平靜感受的茵特拉根大草坪，前段時間因著聖誕腳步近了而稍感喧囂，卻讓我再幸運收集到一個歐洲聖誕市集。草坪上名為ICE MAGIC的冰宮，會一路歡樂到2月底，帶給此地大人、小孩及遠道旅人無比的慰藉。

在茵特拉根不時有滑翔翼從天而降，堪稱世界和平的寫照。 圖／陳志光、游慧君
在茵特拉根不時有滑翔翼從天而降，堪稱世界和平的寫照。 圖／陳志光、游慧君
分享

融雪中的3度C，空氣中帶著些冷咧，舉起一杯熱紅酒敬自己，這趟瑞士行，還有什麼可以挑剔的呢？

纜車少女峰瑞士

延伸閱讀

火燒寮道路下雨成瀑布 地方盼改善排水

不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜...

帖比倫峽谷瀑布 南投夢幻祕境

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffan...

相關新聞

少女峰鐵道 移動在秀麗巍峨的歐洲之巔

2020-01-11 07:10

捷克美食遊：捷克必吃5大美食和必去餐廳推薦

2019-12-24 09:02

一城堡一王國 暢遊德國瑞士

2019-12-15 10:33

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-14 16:10

歐洲滑雪村「奢華旅店」 風格迥異 各有趣味

2019-12-13 15:53

歐洲最奢華的滑雪勝地

2019-12-13 14:59

企業家山居歲月／托斯卡尼vs.普羅旺斯 慢活心靈對話

2019-12-10 09:33

百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛的南法咖啡廳「兩個男孩」燒毀

2019-12-02 22:28

麻瓜快朝聖！哈利波特出生房子變民宿 住一晚5千有找

2019-11-18 15:12

Hola！西班牙！ 讓人無法拒絕西班牙的十大理由

2019-11-16 12:00

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

影／半世紀以來最大水災！威尼斯水淹1.87公尺　聖馬可廣場變巨大湖泊，還有人游泳

2019-11-14 11:14

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00
看更多

熱門文章

澳洲野火肆虐數月　網友獻策：買「小熊餅乾」也能拯救無尾熊

2020-01-09 20:07

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-07 15:24

澳洲野火燒掉1.5個台灣！ 這原因太要命 恐再燒2個月

2020-01-04 13:55

影／救一隻算一隻…澳洲野火 一群燒傷無尾熊瑟縮車內

2020-01-09 12:02

跟人類搶水！澳洲恐射殺1萬頭駱駝

2020-01-08 10:36

看不到盡頭…澳洲野火燒家園 救火員累攤草地照引人鼻酸

2020-01-08 14:38

俄羅斯冰層突塌陷 整排釣客車輛淪為「落湯雞」

2020-01-07 21:30

澳洲野火燒掉3個台灣 恐還得再燒1個多月

2020-01-07 14:03

少女峰鐵道 移動在秀麗巍峨的歐洲之巔

2020-01-11 07:10

來趟地球之肺深呼吸之旅 ５大前往「亞馬遜雨林」必去國家推薦

2020-01-04 12:00

出國旅行必學！ 5個最常講錯的日常英文用語

2019-12-22 12:27

捷克美食遊：捷克必吃5大美食和必去餐廳推薦

2019-12-24 09:02

相約黃刀鎮 一起追幸福的極光

2019-12-31 08:02

約會首選！ 最浪漫的巴黎美食餐廳６精選

2020-01-11 12:00

印度旅遊不能錯過的五大慶典，幫助你更了解印度文化

2020-01-07 11:00

意外買到聖誕「巨」人 他家門口一夕間成眾人焦點

2019-12-24 08:14

驚！哈薩克貝克航空客機墜毀 機上100人傷亡不明

2019-12-27 11:12

挑戰你的膽量！ 張開雙臂~ 到世界各地”跳傘”出發吧

2019-12-28 09:03

海灘上驚見紫色透明「行走果凍」 專家揭密

2019-12-21 10:24

一城堡一王國 暢遊德國瑞士

2019-12-15 10:33

獨享兩人世界的海島假期　到「帛琉」感受加倍浪漫！

2019-12-15 09:57

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-14 16:10

冬季最好的禮物！　５處泡湯賞雪景的世界旅遊勝地

2019-12-21 12:02

千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

2019-12-18 20:33

瑞士夢幻景點！Mannlichen全新纜車站啟用 少女峰美景 加碼秘密溫根小鎮

2020-01-12 07:30

前進滑雪國家！　如何挑選完美的「滑雪行程」技巧大公開

2019-12-15 12:00

歐洲最奢華的滑雪勝地

2019-12-13 14:59

影／只要花3000台幣當法國13世紀城堡堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-16 00:11

全球聖誕習俗大公開！澳洲最「熱」、「亞洲」湊熱鬧？都因可口可樂創造經典...

2019-12-25 00:29

歐洲滑雪村「奢華旅店」 風格迥異 各有趣味

2019-12-13 15:53

詹仁雄的滑雪人生 Last ChristmasX白色浪花

2019-12-14 22:03

「香草餅乾咖啡杯」可以直接吃！紐航年減800萬垃圾

2019-12-14 13:13

福爾摩斯、教父玩得到！英國最新影劇樂園2024年開幕

2019-12-18 09:19

準備好迎下個十年！時報廣場跨年水晶球、彩帶測試完畢

2019-12-31 05:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top