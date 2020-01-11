約會首選！ 最浪漫的巴黎美食餐廳６精選

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下個月就是情人節了！「愛情之城」巴黎也號稱全世界最受歡迎的旅遊之都，雖然生活步調快，但精緻美麗是當地人對生活的永恆追求，因此巴黎也有數不清的餐廳打造出浪漫氣氛，讓人忘卻生活瑣事，度過一段段浪漫唯美的時光！我們精選出幾間燈光好氣氛佳，視野也一流的巴黎餐廳，希望你在巴黎擁有最美妙的體驗！

別忘了！想去比較好的巴黎餐廳都要預訂座位，免得到時候連排隊也不行，欲哭無淚！

先來一間另類又直白的創意餐廳：Restaurant Derrière

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Le Marais這一區靠新巴黎市中心的聖母院、市政府與龐畢度中心，是眾多設計師小店、知名茶館與咖啡廳聚集的雅痞風格地帶，這裡既有高級的店鋪，也有最貼近年輕人的二手貨和LGBTQ的彩虹街道，鬼才畢卡索的博物館也在其中！而這令人害羞的餐廳提供簡餐和Brunch, 提供桌邊床位預訂！在巴黎餐廳的私密角落和伴侶共享床邊餐點，是非常特殊的體驗哦！

類型：法國菜

價格：€€

地址 ：69 rue des Gravilliers 75003 Paris

電話 ：01 44 61 91 95

浪漫餐廳 # 1 CAFÉ DE L’HOMME

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來巴黎一定要嘗試咖啡廳！最好的咖啡也許來自其他國家，但把咖啡文化推升到精緻境界的就是法國人。米其林推薦的Café de l’Homme咖啡廳位於前往艾菲爾鐵塔拍照的最佳地點－Trocadéro與夏祐宮的頂端，為饕客供應經典的法國料理，你的味蕾每一秒都有去年剛慶祝130歲生日的艾菲爾鐵塔陪伴，晚上也可以看到定時的鐵塔燈光秀，加上令人驚豔的法國菜餚和奢華的室內設計，想要來頓鐵塔浪漫晚餐？這間特色巴黎餐廳當然是首選！

類型：法國菜

價格：€€€

地址 ：17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016

電話 ：01 44 05 30 15

浪漫餐廳 # 2 Terrass Hotel

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同樣也有艾菲爾鐵塔景色的高級餐廳，位於巴黎人鍾愛的蒙馬特，擁有紅磨坊與知名糕點鋪得這一區又被稱作「最有巴黎庶民生活情調」的地段！其中Terrass酒店是艾菲爾鐵塔愛好者的另一個選擇！Terrass Hotel的餐廳跳脫傳統，供應現代法餐，加入許多創意元素，你可以嘗試在他們的露天雅座用餐，同時享受巴黎全景及艾菲爾鐵塔景觀，這也就是它被認為是最浪漫餐廳之一的原因。

類型：法國菜

價格：€€€

地址：12-14 rue Joseph de Maistre, 75018

電話：01 44 05 30 15

浪漫餐廳 # 3 ELLSWORTH

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巴黎餐廳因為地狹人稠加上租金昂貴，用餐環境難免比較窄小；但Ellsworth提供更舒適的用餐環境，能為你製造一個完美的浪漫約會之夜！Ellsworth的菜餚幾乎都以分享的形式呈現，讓你和你的愛人或朋友分享和品嚐許多不同的特色菜餚，全部採用當地新鮮食材烹製而成，他們的炸雞被稱讚是巴黎最好吃的！甜點在10€以下，在巴黎算是很平實的價格，菜餚價格位於9-29€之間。如果有夥伴一起分享，餐廳建議每兩個人分享3-4個小盤，讓Ellsworth成為不需要100€也可以在巴黎享受浪漫晚餐的絕佳選擇。

類型：法國菜

價格：€€

地址：34 rue de Richelieu, 75001

電話：01 42 60 59 66

浪漫餐廳 # 4 Monsieur Bleu

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如果你想眺望巴黎鐵塔，又想一邊靠近塞納河來勾起浪漫心情，這裡是你的好選擇。Monsieur Bleu位於老巴黎優雅的16區，有前衛藝術展覽的東京宮旁邊，可以說是巴黎上流社會居民區，餐廳提供簡餐與brunch, 當季時鮮與精緻的魚類料理是他們的招牌之一，他們也提供長長的推薦酒單，餐廳寬敞明亮，高雅氣質和現場音樂演奏會讓你的用餐體驗達到完美！

類型：法國菜fusion

價格：€€

地址：20 Avenue de New York, 75016

電話：01 47 20 90 47

浪漫餐廳 # 5 POTTOKA

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另一間米其林gourmand推薦的Pottoka位於第7區艾菲爾鐵塔附近的小巷子裡，提供法國西南邊境－巴斯克地區美食，標榜法式又酷又優雅的”chic”風格，色調和擺盤年輕有朝氣。雖然它比附近的法式咖啡館和餐館貴一點，但你在品嚐食物後，就會明白物有所值，同時他們挑選的葡萄酒也值得一試！這家巴黎餐廳的氛圍十分舒適，但空間有點窄，是一個小小缺點。

類型：西班牙風味法國菜

價格：€€

地址： 4 rue de l’Exposition, 75007

電話：01 45 51 88 38

浪漫餐廳 # 6 PASTAVINO

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這藏身在小巷子，位置隱密的人氣餐廳，提供非常好吃的義大利美食！他們的義大利麵價格約19至29歐元，你也可以選擇享受約15歐元的開胃菜和甜點，為了保證可以從容浪漫的享受新鮮義大利菜餚及高水準的服務，請事先打電話預約座位。

類型：義大利菜

價格：€€

地址：18 rue de Buci, 75006

電話：01 44 07 09 56

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延伸閱讀： 法式蝸牛料理-巴黎TOP4餐廳推薦

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