捷克美食遊：捷克必吃5大美食和必去餐廳推薦

小時候大家應該都讀過安徒生的童話故事，而來到位在中歐的捷克就像是走進故事一般，具有風味的小鎮、紅磚屋頂的房子，就像是小時候拜讀過的故事就在你眼前一樣。除了童話故事中的夢幻場景外，捷克其實還有很多美食。今天Skyscanner統整出捷克必吃五大美食，讓大家去捷克時，除了遊走在童話故事的街頭外，還可以品嚐到道地、美味的捷克美食。

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1.Goulash牛肉燉湯

台灣台南早餐有牛肉湯文化，匈牙利也有牛肉湯，其實捷克，也有屬於自己的牛肉燉湯。也是來到捷克旅遊，不可錯過的傳統地道料理之一。捷克的牛肉燉湯，通常是搭配著麵包一起食用，經過長時間熬煮的牛肉燉湯，加入了肉桂葉與辛香料，下去與馬鈴薯長時間燉煮，味道相當濃郁！來布達佩斯不仿可以到Mlejnice I.嘗試他們的牛肉燉湯，並非每家捷克在地餐廳都把湯品放入麵包裡，到Mlejnice I可以品嚐看看別於一般Goulash的吃法！

地址： Žatecká 17, 110 00 Staré Město, 捷克

開放時間： 11:00–23:00

電話： +420 222 316 604

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2.Trdlo 肉桂捲

Trdlo肉桂捲，是捷克的傳統甜點，也是國民小吃。到捷克旅遊的你，應該隨處在路上可見路邊小攤，將麵團圓棍，滾在木棍上，在旋轉的火爐，烘烤著後，撒上糖粉或肉桂粉。香香酥酥的味道，是肉桂愛好者的你，一定要試的小點。下次不直接隨便殺一間肉桂捲路邊小攤販試試吧！

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3.Vepřo knedlo zelo 豬肉麵團白菜

vepřo knedlo zelo 豬肉麵團白菜為捷克的傳統美食，烤豬肉搭配上麵糰與酸白菜，最後淋上烤肉原汁，鹹香鹹香的滋味，讓人難以忘記，此道菜也十足能夠代表除了捷克，更是中歐的飲食文化。Lokál是在捷克當地年輕人十分喜歡的一間酒吧，除了氛圍好之外，這裡的Vepřo knedlo zelo也是當地人喜歡此酒吧的其一原因。

地址： Dlouhá 33110 00 Prague 1

開放時間： Mon-Fri, 11am-1am; Sat, 12am-1am; Sun, 12am-10pm

電話： +420 734 283 874

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4.svíčková na smetaně 奶油牛脊肉

svíčková na smetaně 奶油牛脊肉，是捷克最具代表性的菜餚之一，將已是先醃製好的鹹肉夾入新鮮的牛肉裡，再與切丁的蔬菜與調味一起燉煮，最後再加入一點鮮奶油，讓口味更佳豐富。Restaurant Bredovsky Dvur是當地非常傳統的酒吧，來訪除了可以品嚐非常道地的奶油牛脊肉外，還可以品嚐當地的啤酒。

地址： Politických vězňů 935/13, 110 00 Nové Město, 捷克

開放時間： 11:00–00:00

電話： +420 224 215 427

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5. Smažený vepřový řízek 炸豬排

如果你剛好也喜歡吃炸豬排，那來到捷克，你一定要試試專屬捷克的炸豬排。先將豬排裹滿麵粉、麵包屑、蛋，在油鍋高溫油炸，炸起來表皮焦黃香酥，豬排軟嫩，最後再搭配著土豆沙拉一起食用，解解炸豬排的油膩。建議可以到Na Šancích，在鄉村摩登感的酒吧裡享用炸豬排！

地址： Turínská 1494/1, 109 00 Praha 15, 捷克

開放時間： 今日正常營業 · 11:00–23:00

電話： +420 222 366 067

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希望大家看完以上統整的捷克必吃五大美食後，可以對於捷克美食不再陌生，趕快規劃旅程吧！

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