親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01聯合報 記者張芳瑜／專題報導

義大利葡萄園。 圖／Prosecco DOC提供
義大利葡萄園。 圖／Prosecco DOC提供
分享

歐洲地圖上，猶如一隻長靴的義大利，不只有許多歷史古蹟、豐富的自然風光，

其優質地形、氣候所釀製的葡萄酒也聞名全球。

實地走訪義大利東北部、有小威尼斯之稱的特雷維索「Treviso」，體悟義大利人不只對於美食講究，

同時在古蹟保存上也相當重視，漫步古城區、拋開數位時代的繁忙，

在旅程中學習義式優閒生活態度，再次體驗美食帶來的感動。

Treviso天主教教堂。 記者張芳瑜／攝影
Treviso天主教教堂。 記者張芳瑜／攝影
分享

隱藏的寶石 Treviso古城區

Treviso是位於義大利威尼托大區特雷維索省的一個城市，距離威尼斯僅30分鐘的車程，在這充滿古蹟、歷史的古城區，不同於熱鬧的觀光地區，但它的美麗，被譽為是「義大利東北部隱藏的寶石」，沒有都市的擁擠，沿著河岸漫步、吹著傍晚微風，適合來趟不一樣的義大利之旅。

義大利出了名的遺址多、廣場多、城堡多、教堂更多，其中最重要心臟地區、位於西格里廣場的「Palazzo dei Trecento」，中世紀以來就是地方最高法院及行政廳所在，這座宮殿建於12世紀，整座紅磚建築內部有來自15、16世紀威尼托大區各地大師的畫作及雕飾，後來雖然經過二戰的炮火破壞，當地仍積極維修保存，讓廣場周邊仍有咖啡廳、商店持續營業，一旁紀念雕像的後方，正是知名服飾品牌班尼頓的總部。

擁有400年歷史的古代貴族城堡「VILLA SANDI」酒莊。 記者張芳瑜／攝影
擁有400年歷史的古代貴族城堡「VILLA SANDI」酒莊。 記者張芳瑜／攝影
分享

在Treviso還有知名的「Treviso Cathedral」大教堂等教堂群，有些有著充滿文藝復興風格的圓頂建築，雖然部分在戰爭及時間的破壞之下毀損，但經過修復後，教堂內依然保存完整，歷史悠久的管風琴至今仍可使用，牆上一幅幅的壁畫繼續向人們傳遞故事。走在Treviso街道上不時也都能發現遺跡，有著與時代共存的獨特感，當然，街上仍有時髦的服飾店、化妝品店等等，但這些遠比不上那些古老卻能運作的水車、走在高高低低的石磚路，以及親眼見證充滿歷史痕跡建築來得有趣。

Treviso「Palazzo dei Trecento」鐘樓地標。 記者張芳瑜...
Treviso「Palazzo dei Trecento」鐘樓地標。 記者張芳瑜／攝影
分享

另外，義大利人對「吃」也相當講究，有句話說「如果在義大利找不到好吃的，那去其他的歐洲國家就更沒東西吃了」，可見義式料理的重要。在義大利北部、南部的飲食習慣也略有不同，像是北部多乳製品，例如起司、肉類等重口味食材，南部則以海鮮料理為大宗。另外，義大利各個地區的發展出的獨到特色料理，包括義式燉飯、鯷魚義大利麵、提拉米蘇、拿坡里披薩、義式雪糕Gelato，都能在旅行中體會不同地區所帶來的風味變化。

義大利DIEFFE Accademia delle professioni起司職...
義大利DIEFFE Accademia delle professioni起司職業學校。 記者張芳瑜／攝影
分享

特色餐廳 傳承義式美食

在義大利對於美食的要求，可以從距今已有140年歷史的科內利亞諾釀酒師學校（Scuola Enologica Conegliano），以及DIEFFE Accademia delle Professioni起司等專門技職學校發現，義大利在技術傳承上的不遺餘力。然而，想要吃到最美味的當地特色菜，當然就要到具有代表性的美食餐廳來好好品味一番。

「Le Beccherie」招牌提拉米蘇。 記者張芳瑜／攝影
「Le Beccherie」招牌提拉米蘇。 記者張芳瑜／攝影
分享

Le Beccherie與提拉米蘇

甜點提拉米蘇(Tiramisù) 是全世界五個最著名的義大利語單詞之一，這家位於Treviso古城區中心的Le Beccherie餐廳，就是義大利知名甜點提拉米蘇的發源地。這間餐廳是在二次世界大戰開幕的80年老店，老闆夫妻在1970年代時發明了這項甜點而聞名，也讓提拉米蘇的歷史與Le Beccherie的歷史密不可分，從此成為全球觀光客到義大利旅遊，必訪的店家。

提拉米蘇在義大利原文中意為「為我鼓舞」，其背後有個故事，相傳在二戰期間，有位女子為了即將北上打戰的心愛男子，而創作了這個甜點。Le Beccherie餐廳至今仍依傳統食譜製作著，主廚說，招牌的甜點提拉米蘇，僅以手指餅乾、馬斯卡彭起司、糖、蛋黃，這些基本原料來復刻原始風味，經過層層堆疊，提拉米蘇在冰箱中靜置一晚，上桌前再撒上可可粉就完成了。然而，餐廳堅持使用好的食材，餐點無過多的加工調味，牛排、生牛肉皆處理得恰到好處，對於義大利人來說，Le Beccherie不只是一間餐廳，更承載著Treviso的一段歷史記憶。

Piazza Ancilotto, 9, 31100 Treviso TV

Ristorante Gambrinus海鮮盤。 記者張芳瑜／攝影
Ristorante Gambrinus海鮮盤。 記者張芳瑜／攝影
分享

Ristorante Gambrinus與海鮮

Gambrinus是威尼托歷史悠久的餐廳之一，150多年來，這家獨特的餐廳，坐落在一個巨大的鬱鬱蔥蔥的綠色公園中。高齡82歲的老老闆Adriano Zanotto用其一生致力推廣義大利菜與葡萄酒，身體依舊健朗的他自豪的帶領我們到隱藏在餐廳地下室的酒窖，參觀他保存了百年葡萄樹老藤、老酒、百年老鋼琴，就像參訪博物館一般，而老老闆就是本活歷史，餐廳出產的美酒還曾被前美國總統歐巴馬指定製作紀念酒。

Ristorante Gambrinus義式燉飯。 記者張芳瑜／攝影
Ristorante Gambrinus義式燉飯。 記者張芳瑜／攝影
分享

餐廳以海鮮、歐式料理為主，提供高水平的服務與料理，有趣的是，店內還為了招牌菜龍蝦設計了「Gambrinus Guide」，一共列了10條用餐準則，重點建議顧客用雙手大快朵頤，吸吮手指、細細品味美食帶來的感動。為了讓顧客能吃到食材的特色，無論是海鮮湯、海鮮盤也都沒有過多的調味，自然呈現海鮮的風味。餐後，喝一小杯餐廳自釀的黑櫻桃利口酒，其濃郁香醇、不刺鼻的圓潤風味，可從中品味Gambrinus釀酒技術的厲害之處。

Via Capitello, 18, 31020 San Polo di Piave TV

義大利Osteria Borgoluce餐廳。 記者張芳瑜／攝影
義大利Osteria Borgoluce餐廳。 記者張芳瑜／攝影
分享

Osteria Borgoluce與卡布奇諾

位於山坡上Osteria Borgoluce，在旅遊網站上擁有4.5顆星的評論高分。顧客可以一邊體驗義大利當地菜色，一邊欣賞遼闊的山間風景。要想學習如果要吃得像個義大利人，首先要善用每家餐廳餐桌上必備的橄欖油與紅酒醋，在用餐前淋上一些調味，又或者淋在餅乾、麵包上，細細品味橄欖油帶來的香氣。

莫札瑞拉起司，又被稱為水牛起司。 記者張芳瑜／攝影
莫札瑞拉起司，又被稱為水牛起司。 記者張芳瑜／攝影
分享

前菜「莫札瑞拉起司」，用餐時淋上些許胡椒與橄欖油增添風味，簡單的擺盤一切下卻讓人驚豔，起司流出豐富的乳水，入口盡是滿滿的天然乳香。主菜義大利麵也表現得非常出色，甜點「無花果優格」淋上自家出產的天然蜂蜜，如此純粹的美味讓人難忘。

義大利飯後必備甜點與濃縮咖啡。 記者張芳瑜／攝影
義大利飯後必備甜點與濃縮咖啡。 記者張芳瑜／攝影
分享

來到義大利，怎麼能少得了喝咖啡！咖啡自16世紀傳入義大利，後來漸漸變成義大利人生活中不可或缺的一部分，且義大利咖啡舉世聞名，讓你喝過以後再也回不去了，在Osteria Borgoluce點了一杯卡布奇諾，其醇厚的風味從此難以被其他咖啡所替代。用完餐之後，義大利人習慣喝上一杯濃縮咖啡，搭配甜點、餅乾，做為一餐的Happy Ending。

Via Morgante 2, 34, 31058 Susegana TV

Prosecco氣泡酒。 圖／Prosecco DOC提供
Prosecco氣泡酒。 圖／Prosecco DOC提供
分享

氣泡酒是一種生活態度

對於歐洲人來說，餐桌上的美酒不只是飲品，更是一種生活態度。而義大利所生產的「Prosecco」氣泡酒歷史可以追朔到羅馬時代，Prosecco須經過二次發酵，其釀酒的工藝在過去幾年越來越完善、成熟，也因此大受歡迎，因此，Prosecco DOC公會於2012年創立了國家標籤來保護法定產區的商品，以此證明為義大利製造，根據數據顯示，Prosecco在2018年有高達24億歐元的收入，光是海外市場就占75%的銷售量。Prosecco的特色是必須使用最少85%格雷拉葡萄品種釀製，其現明亮的稻黃色酒體，散發著花香、蘋果香，氣泡多且持久，常用於開胃酒、慶祝場合、與聚會當中，對於義大利人來說，是每天都能品嘗的美酒。

義大利人喜歡在下班後到酒吧小酌一杯。 記者張芳瑜／攝影
義大利人喜歡在下班後到酒吧小酌一杯。 記者張芳瑜／攝影
分享

Treviso的河岸風景。 記者張芳瑜／攝影
Treviso的河岸風景。 記者張芳瑜／攝影
分享

如果你想去

匯率：義大利使用貨幣為「歐元」，台幣換歐元約為34:1。

時差：義大利比台灣晚7小時；但在3-9月(夏日節約時間)則只晚6小時。

治安：義大利觀光地區治安較差，盡量減少穿著名牌服飾、避免陌生人搭訕問話、金錢分散放置、晚上10點後盡量不外出，時時注意保護貴重物品，例如手機、相機、護照等，即可降低被偷竊的風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

義大利麵甜點海鮮

相關新聞

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20

親子旅行分享！2019環瑞士自駕　旅途中各種「最」美好

2019-09-19 09:00

寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

2019-09-18 22:00

氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01
看更多

熱門文章

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 21:30

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 15:00

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 11:31

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-08 12:30

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:49

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-11 08:15

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-31 11:10

插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 22:00

南半球的瑞士！　紐西蘭經典12日遊 美食美景全程相伴

2019-11-12 08:05

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

海上漂流37小時 紐遊客划小艇落難保命全靠它

2019-11-05 21:30

8個人被殺⋯敢住嗎？美國3大鬼屋變身民宿　歡迎大膽房客入住！

2019-10-24 23:30

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-05 10:19

威尼斯運河清出吸塵器、錄音機等400公斤垃圾

2019-11-07 09:30

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

不用遠飛歐洲！亞太區「文青」集中地，復古小店、質感餐廳超好逛

2019-11-06 09:00

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

走跳世界／飛越粉紅湖 蔚藍西澳慢活遊

2019-11-12 10:03

澳洲「布里斯本」這樣玩！ 皇后街、摩頓島..６大景點報你知

2019-11-07 10:01

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

醉人美酒與景色！亞洲６選特色酒吧，出國旅行的微醺旅程

2019-11-08 21:00

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

環遊世界吃最頂級牛排！ 6大世界上最夢幻的牛排館

2019-11-13 11:58

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 15:20

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01

澳洲雪梨一日遊：攀橋、跳傘體驗！澳洲雪梨景點推薦１０玩法

2019-11-02 10:00

10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

2019-10-28 09:00

超奢華！8大最令人嚮往的「航空頭等艙」

2019-10-21 09:00

【全球旅館大特搜】人生必去的６大驚奇旅館！冰雕小屋、燈塔住宿超特別

2019-11-01 10:00

影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-28 21:30

窮遊必備清單！ 五大便宜又好玩旅遊國家推薦

2019-10-17 11:02

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-27 08:30

電影《小丑》場景成為Google Map新地標！全球網友朝聖「小丑階梯」模仿打卡

2019-10-27 13:57

自然景點+文藝氣息！ 澳洲「布里斯本」交通、景點、美食懶人包

2019-10-26 11:15

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00

影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-30 09:45

美麗與危險並存！「火山迷」全球必去的４個景點

2019-10-27 11:02

破世界紀錄！尼泊爾登山家189天征服14座8000公尺高峰

2019-11-04 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top