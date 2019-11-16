Hola！西班牙！ 讓人無法拒絕西班牙的十大理由

講到西班牙，腦中立刻浮現的是熱情的拉丁風情，除了太陽與鬥牛，你是否還知道西班牙其他迷人之處呢？現在就讓Skyscanner為你列出十項不可拒絕的特色理由吧！

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宜人氣候

位在伊比利亞半島上的西班牙屬於地中海型氣候，陽光充足溫暖，雨季舒適宜人，得天獨厚的天氣種植出飽滿甜美的蔬果。這裡的居民就如同暖心的天氣一樣開朗好客，因此成為許多人選擇來此旅遊的原因之一。

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談到西班牙料理，最具代表性的就是海鮮燉飯。入菜食材選用地中海上等海鮮與道地的香料番紅花悶煮，香味四溢，而其中最低調的烹調靈魂就是由得天獨厚的氣候孕育出來的橄欖油。熱騰騰大盤海鮮燉飯上桌後，最適合與親愛的旅伴一同分享了。

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雪莉酒

產自西班牙南部安達魯西亞的雪莉酒，也許不像法國葡萄酒那樣廣為人熟悉，但卻被品酒師評為「被低估的珍品」。它最適合用來搭配西班牙料理中的海鮮飯或Tapas。而且只有專從安達魯西亞出產的酒才能從中品嘗到絕美酒香，因此雪莉酒可說是到西班牙一趟必定親嘗的酒款。

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小酒館與Tapas

Tapas是西班牙的小吃文化，意為下酒菜或開胃菜。Tapas的形式包羅萬象，像是烤單片麵包配火腿、香腸煎蛋或油燙蝦仁都可以稱之。而享用這種輕鬆的點心就要到小酒館裡漫無目的地與朋友聊天，這就是西班牙人享受生活的方式。

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高第的建築

到巴塞隆納這個城市旅行，一定會對奎爾公園、聖心堂或米拉公寓等景點留下難抹滅的視覺震撼，而這些風格強烈的建築都是出自鬼才設計師高第之手。高第的創作以磁磚拼貼出名，作品中少有直線。也因為他的鬼斧神工之作，讓人一講到巴賽隆納就跟高第之名無法脫鉤。

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佛朗明哥舞蹈

跟雪莉酒同出產地的佛朗明哥舞蹈，是個能傳達舞者個性的舞蹈，洋溢著熱情如火。它能舒緩都市人緊張的心情，也能拉近人們的距離，看著婀娜多姿的舞者，也難怪成為讓許多女孩一生一定要學一次的舞蹈。

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朝聖者之路Camino de Santiago de Compostela

西班牙聖雅各的朝聖者之路一直都是歐洲熱門的旅遊選擇，國境內四處都可見販賣朝聖所需的裝備。這條路自西元9世紀開始，起點可以自選，但是一般都是從法國小鎮S. Jean Pied de Port開始。你喜歡不斷挑戰自己嗎？那就快來試試吧！

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足球+吶喊

在歐洲，沒什麼比看足球賽更讓人狂熱了！不管你是巴塞隆納隊還是皇家馬德里隊，在球季期間造訪西班牙，跟著到酒吧或現場看球尖叫，享受刺激的氛圍，這才是最西班牙式的夜間放縱啊！

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奔牛節 Los sanfermines

因海明威筆下的描述，讓西班牙納瓦拉自治區的潘普洛納的奔牛節名聲大噪，而原本奔牛節是當地守護神聖佛明(San Fermin)而來。每年7月7日除了當地居民外還會吸引大膽的海外遊客造訪，甚至親自跑一趟。不過我們要提醒你，除非你腳程夠快，不然真的從遠處觀賞就好。

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番茄節La Tomatina

西班牙是個熱愛節慶的國家，連水果-番茄也可以有自己的節慶！每年8月最後一個星期三是瓦倫西亞(valencia)布尼奧爾小鎮(Buñol)的重頭戲。當活動開始人人互相扔擲不會受傷的番茄，將整條街道洗成紅色一片。根據計算，每年用掉的番茄量大約是125噸。如果你很想體驗西班牙人的瘋狂，不妨試試這個沒有生命危險的活動吧！

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熱情的拉丁風情，除了太陽與鬥牛，你是否還知道西班牙其他迷人之處呢？現在就讓我們一起大喊HOLA!España

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