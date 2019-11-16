親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

Hola！西班牙！ 讓人無法拒絕西班牙的十大理由

2019-11-16 12:00Skyscanner

講到西班牙，腦中立刻浮現的是熱情的拉丁風情，除了太陽與鬥牛，你是否還知道西班牙其他迷人之處呢？現在就讓Skyscanner為你列出十項不可拒絕的特色理由吧！

分享

宜人氣候

位在伊比利亞半島上的西班牙屬於地中海型氣候，陽光充足溫暖，雨季舒適宜人，得天獨厚的天氣種植出飽滿甜美的蔬果。這裡的居民就如同暖心的天氣一樣開朗好客，因此成為許多人選擇來此旅遊的原因之一。

分享

海鮮燉飯

談到西班牙料理，最具代表性的就是海鮮燉飯。入菜食材選用地中海上等海鮮與道地的香料番紅花悶煮，香味四溢，而其中最低調的烹調靈魂就是由得天獨厚的氣候孕育出來的橄欖油。熱騰騰大盤海鮮燉飯上桌後，最適合與親愛的旅伴一同分享了。

分享

雪莉酒

產自西班牙南部安達魯西亞的雪莉酒，也許不像法國葡萄酒那樣廣為人熟悉，但卻被品酒師評為「被低估的珍品」。它最適合用來搭配西班牙料理中的海鮮飯或Tapas。而且只有專從安達魯西亞出產的酒才能從中品嘗到絕美酒香，因此雪莉酒可說是到西班牙一趟必定親嘗的酒款。

分享

小酒館與Tapas

Tapas是西班牙的小吃文化，意為下酒菜或開胃菜。Tapas的形式包羅萬象，像是烤單片麵包配火腿、香腸煎蛋或油燙蝦仁都可以稱之。而享用這種輕鬆的點心就要到小酒館裡漫無目的地與朋友聊天，這就是西班牙人享受生活的方式。

分享

高第的建築

到巴塞隆納這個城市旅行，一定會對奎爾公園、聖心堂或米拉公寓等景點留下難抹滅的視覺震撼，而這些風格強烈的建築都是出自鬼才設計師高第之手。高第的創作以磁磚拼貼出名，作品中少有直線。也因為他的鬼斧神工之作，讓人一講到巴賽隆納就跟高第之名無法脫鉤。

分享

佛朗明哥舞蹈

跟雪莉酒同出產地的佛朗明哥舞蹈，是個能傳達舞者個性的舞蹈，洋溢著熱情如火。它能舒緩都市人緊張的心情，也能拉近人們的距離，看著婀娜多姿的舞者，也難怪成為讓許多女孩一生一定要學一次的舞蹈。

分享

朝聖者之路Camino de Santiago de Compostela

西班牙聖雅各的朝聖者之路一直都是歐洲熱門的旅遊選擇，國境內四處都可見販賣朝聖所需的裝備。這條路自西元9世紀開始，起點可以自選，但是一般都是從法國小鎮S. Jean Pied de Port開始。你喜歡不斷挑戰自己嗎？那就快來試試吧！

分享

足球+吶喊

在歐洲，沒什麼比看足球賽更讓人狂熱了！不管你是巴塞隆納隊還是皇家馬德里隊，在球季期間造訪西班牙，跟著到酒吧或現場看球尖叫，享受刺激的氛圍，這才是最西班牙式的夜間放縱啊！

分享

奔牛節 Los sanfermines

因海明威筆下的描述，讓西班牙納瓦拉自治區的潘普洛納的奔牛節名聲大噪，而原本奔牛節是當地守護神聖佛明(San Fermin)而來。每年7月7日除了當地居民外還會吸引大膽的海外遊客造訪，甚至親自跑一趟。不過我們要提醒你，除非你腳程夠快，不然真的從遠處觀賞就好。

分享

番茄節La Tomatina

西班牙是個熱愛節慶的國家，連水果-番茄也可以有自己的節慶！每年8月最後一個星期三是瓦倫西亞(valencia)布尼奧爾小鎮(Buñol)的重頭戲。當活動開始人人互相扔擲不會受傷的番茄，將整條街道洗成紅色一片。根據計算，每年用掉的番茄量大約是125噸。如果你很想體驗西班牙人的瘋狂，不妨試試這個沒有生命危險的活動吧！

分享

熱情的拉丁風情，除了太陽與鬥牛，你是否還知道西班牙其他迷人之處呢？現在就讓我們一起大喊HOLA!España

推薦閱讀：【2020年早鳥機票優惠】跟著Skyscanner小資旅行，不到萬元遊世界！

查看原文　

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

西班牙海鮮燉飯

Skyscanner

Skyscanner是全球頂尖的旅行比價平台，提供便宜機票、特價飯店及租車服務的比價及預訂。實時比較超過數百萬個航班、過萬間酒店、超過三萬個機場和多家租車公司，在幾秒內為您搜尋最優惠的價格。你還可在Skyscanner訂閱特定日期，特定航線的價格變動提醒，當機票價格變動時，自動發送通知。Skyscanner的網站和App上還有更多比價功能等你來發掘！
WEB：Skyscanner ｜ FB：Skyscanner粉絲團

相關新聞

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

影／半世紀以來最大水災！威尼斯水淹1.87公尺　聖馬可廣場變巨大湖泊，還有人游泳

2019-11-14 11:14

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20
看更多

熱門文章

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 21:30

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

影／半世紀以來最大水災！威尼斯水淹1.87公尺　聖馬可廣場變巨大湖泊，還有人游泳

2019-11-14 11:14

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:49

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-08 12:30

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-11 08:15

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 15:00

環遊世界吃最頂級牛排！ 6大世界上最夢幻的牛排館

2019-11-13 11:58

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-31 11:10

南半球的瑞士！　紐西蘭經典12日遊 美食美景全程相伴

2019-11-12 08:05

8個人被殺⋯敢住嗎？美國3大鬼屋變身民宿　歡迎大膽房客入住！

2019-10-24 23:30

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

走跳世界／飛越粉紅湖 蔚藍西澳慢活遊

2019-11-12 10:03

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

威尼斯運河清出吸塵器、錄音機等400公斤垃圾

2019-11-07 09:30

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 11:31

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 22:00

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01

英國溫特米爾湖、捷克庫倫洛夫、美國白山國家森林 「歐美賞楓」一生必看一回！

2019-11-16 08:03

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

醉人美酒與景色！亞洲６選特色酒吧，出國旅行的微醺旅程

2019-11-08 21:00

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 15:20

澳洲「布里斯本」這樣玩！ 皇后街、摩頓島..６大景點報你知

2019-11-07 10:01

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-05 10:19

不用遠飛歐洲！亞太區「文青」集中地，復古小店、質感餐廳超好逛

2019-11-06 09:00

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

自駕玩美國！ 「洛杉磯租車」看這篇一次搞定

2019-11-16 10:02

Hola！西班牙！ 讓人無法拒絕西班牙的十大理由

2019-11-16 12:00

10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

2019-10-28 09:00

超奢華！8大最令人嚮往的「航空頭等艙」

2019-10-21 09:00

海上漂流37小時 紐遊客划小艇落難保命全靠它

2019-11-05 21:30

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-27 08:30

自然景點+文藝氣息！ 澳洲「布里斯本」交通、景點、美食懶人包

2019-10-26 11:15

澳洲雪梨一日遊：攀橋、跳傘體驗！澳洲雪梨景點推薦１０玩法

2019-11-02 10:00

【全球旅館大特搜】人生必去的６大驚奇旅館！冰雕小屋、燈塔住宿超特別

2019-11-01 10:00

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00

影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-28 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top