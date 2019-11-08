此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19 聯合新聞網 陳信儒



圖／chateauversailles IG 分享 facebook 富麗堂皇的凡爾賽宮是僅次於法國巴黎鐵塔的人氣景點之一，根據CNN報導，世界第一間宮廷酒店「Le Grand Contrôle」選址凡爾賽宮園區內，預計2020年春季開幕，屆時遊客將能體驗這座世界上最壯闊宏偉的奢華宮殿度過一晚的魅力。 圖／chateauversailles IG 分享 facebook

世界第一間宮廷酒店「Le Grand Contrôle」敲定2020春季登場，距離凡爾賽宮最具指標性的鏡廳、世界最著名的房間之一不遠處，除了以老舊建築改建的房型提供以外，酒店內還配有美食餐廳及室內游泳池。 圖／chateauversailles IG 分享 facebook

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最新消息指出，Le Grand Contrôle規劃14間客房，另有公寓房型，內部美食餐廳邀請世界知名米其林主廚Alain Ducasse主理，入住遊客還能擁有凡爾賽宮的優先入場資格。儘管遊客無法入住宮廷內，但部分房型可以欣賞橘園的美景。