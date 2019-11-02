親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02Skyscanner

當列車行駛之際，匡啷匡啷的聲響，及ˇ啾啾ˇ的鳴笛聲，已經讓你那顆奔放的心注滿活力；而當列車穿過山谷、小溪、樹林、大草原，目不暇給的美景，更是一大享受。其实，坐火車也是一種迷人的旅遊方式。Skyscanner在這裡向你推薦幾條不能錯過的歐洲鐵道路線。

分享

瑞士冰河快車（Glacier-Express）

冰河快車，絕對是世界上最著名也最壯觀的火車。全長約八個小時、行經91個隧道和291座橋的冰河快車，從瑞士的策馬特出發，穿越歐洲最高峰的阿爾卑斯山，到達同樣是旅遊勝地的聖莫里茲。在這趟旅途中，你將無法放下你的相機，因為一切都是這麼的美麗，瑞士的湖光山色及阿爾卑斯山的雄偉壯麗盡收眼底。森林、高山牧場、水道橋、高山湖泊、冰河、峽谷，由白色、藍色、綠色組成的世界將讓你嘆為觀止。

分享

瑞士巧克力列車（GoldenPass Train du chocolat）

除了冰河列車，瑞士另一條傲視世界的鐵路：黃金列車，也是相當有看頭的。集瑞士精華景觀之大成，從瑞士心臟的琉森湖畔為起點，串聯琉森（Lucerne）、茵特拉肯（Interlaken）、茲懷斯文（Zweismmen）、蒙特勒（Montrrux），一路延伸到日內瓦湖。

然而觀賞美景之餘，如果你在五月到十月份搭乘這條路線，千萬別忘了搭乘這條鐵路延伸的巧克力列車。從蒙特勒出發，列車首先將帶你到格呂耶爾乳酪之鄉：Gruyère，品嘗道地的瑞士乳酪，再帶你到布魯克（Broc） 參觀著名的巧克力工廠，品嘗純正的瑞士巧克力。這段列車上更貼心的提供新鮮咖啡及可頌，滿足你的味覺感官。

分享

威尼斯辛普隆東方快車（Venice Simplon-Orient-Express）

東方快車，這個充滿傳奇色彩的列車，從1883年就開始行駛在歐亞大陸上。經過兩次世界大戰，它曾滿載著各國王公貴族、影響歷史的人物橫貫歐亞大陸；在007電影、阿嘉莎·克莉絲蒂小說中，也能看見它神秘的身影。目前東方快車行經歐洲各大城市，橫跨英國、法國、德國、奧地利、瑞典、丹麥、義大利、斯洛伐克、波蘭、羅馬尼亞、一直到土耳其的伊斯坦堡。坐上這趟列車，能讓你感受歷史洪流的衝擊，將會是場充滿浪漫、期待與激動的旅程。

分享

挪威峽灣列車（Flaamsbana Railway）

挪威雄偉壯麗的峽灣，舉世聞名。而說到Flaamsbana Railway這條有百分之八十的線路坡度為5.5%，是世界上最陡峭之一的鐵路，其高難度的工程技術更是讓挪威人引以為傲。Flaamsbana鐵路雖然不長，但在短短一小時的旅程中，看著列車行經壯闊的峽灣，川流不息的河流注入高聳的峽谷，銀白的瀑布從雪白山頭飛落而下，造物者的鬼斧神工將令你讚嘆不絕。

分享

搭乘幸福的列車，一起環遊歐洲吧！

推薦閱讀：【12月早鳥機票優惠】跟著Skyscanner小資旅行，不到萬元遊世界！

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

查看原文　

瑞士歐洲巧克力

Skyscanner

Skyscanner是全球頂尖的旅行比價平台，提供便宜機票、特價飯店及租車服務的比價及預訂。實時比較超過數百萬個航班、過萬間酒店、超過三萬個機場和多家租車公司，在幾秒內為您搜尋最優惠的價格。你還可在Skyscanner訂閱特定日期，特定航線的價格變動提醒，當機票價格變動時，自動發送通知。Skyscanner的網站和App上還有更多比價功能等你來發掘！
WEB：Skyscanner ｜ FB：Skyscanner粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20

親子旅行分享！2019環瑞士自駕　旅途中各種「最」美好

2019-09-19 09:00

寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

2019-09-18 22:00

氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01

背包客最新攻略！匈牙利「布達佩斯」交通總整理　美景連連別錯過

2019-09-15 17:36

義大利最強蜜月小島「卡布里島」

2019-09-12 08:30

絕美的世遺小鎮「哈斯塔特」夯到明年起採遊客總量管制

2019-09-02 09:30

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 21:29

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00
看更多

熱門文章

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-27 08:30

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-31 11:10

電影《小丑》場景成為Google Map新地標！全球網友朝聖「小丑階梯」模仿打卡

2019-10-27 13:57

全面回收！明天無法脫歐 英國紀念幣喊卡

2019-10-30 11:25

10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

2019-10-28 09:00

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

超奢華！8大最令人嚮往的「航空頭等艙」

2019-10-21 09:00

影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-30 09:45

影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-28 21:30

自然景點+文藝氣息！ 澳洲「布里斯本」交通、景點、美食懶人包

2019-10-26 11:15

30公尺高「世上最高大樹屋」 15分鐘燒毀化為灰燼

2019-10-25 21:02

英國兒童萬聖節變裝角色 最夯潘尼懷斯、蜘蛛人還有他

2019-10-29 09:36

窮遊必備清單！ 五大便宜又好玩旅遊國家推薦

2019-10-17 11:02

美麗與危險並存！「火山迷」全球必去的４個景點

2019-10-27 11:02

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-18 09:15

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00

【全球旅館大特搜】人生必去的６大驚奇旅館！冰雕小屋、燈塔住宿超特別

2019-11-01 10:00

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-18 08:30

全球最有錢的國家到底有多富？世界１０大土豪國／地區排名

2019-10-10 11:00

他到肯亞喝酒作客 起床發現生殖器消失秒崩潰

2019-10-07 23:09

魔性睡姿走紅！他捕捉海豹集體耍廢照：像中年大叔在泡澡

2019-10-13 13:30

加拿大健行步道指南／５條獨家絕美加拿大健行步道推薦

2019-10-14 12:05

豪華行程 超乎想像！ 2020高端郵輪之旅大爆發

2019-10-04 21:09

行人靠邊！馬德里「遷徙放牧日」 2000隻綿羊擠爆市區

2019-10-21 11:44

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

8個人被殺⋯敢住嗎？美國3大鬼屋變身民宿　歡迎大膽房客入住！

2019-10-24 23:30

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-14 13:18

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

影／狗狗被無尾熊誤認媽「搭便車」 無辜大眼望主人求救

2019-10-11 16:22

一起玩瘋萬聖節！ 5趟世界精選「幽靈之旅」 挑戰你的勇氣指數

2019-10-12 10:03

影／上萬隻「鯊魚近親」群游！攝影師巧遇一路跟拍

2019-10-18 21:51

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

強颱哈吉貝襲日本關東　今明航班異動看這

2019-10-11 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top