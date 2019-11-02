經典歐洲鐵道路線 坐火車是種迷人的旅遊方式

當列車行駛之際，匡啷匡啷的聲響，及ˇ啾啾ˇ的鳴笛聲，已經讓你那顆奔放的心注滿活力；而當列車穿過山谷、小溪、樹林、大草原，目不暇給的美景，更是一大享受。其实，坐火車也是一種迷人的旅遊方式。Skyscanner在這裡向你推薦幾條不能錯過的歐洲鐵道路線。

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冰河快車，絕對是世界上最著名也最壯觀的火車。全長約八個小時、行經91個隧道和291座橋的冰河快車，從瑞士的策馬特出發，穿越歐洲最高峰的阿爾卑斯山，到達同樣是旅遊勝地的聖莫里茲。在這趟旅途中，你將無法放下你的相機，因為一切都是這麼的美麗，瑞士的湖光山色及阿爾卑斯山的雄偉壯麗盡收眼底。森林、高山牧場、水道橋、高山湖泊、冰河、峽谷，由白色、藍色、綠色組成的世界將讓你嘆為觀止。

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瑞士巧克力列車（GoldenPass Train du chocolat）

除了冰河列車，瑞士另一條傲視世界的鐵路：黃金列車，也是相當有看頭的。集瑞士精華景觀之大成，從瑞士心臟的琉森湖畔為起點，串聯琉森（Lucerne）、茵特拉肯（Interlaken）、茲懷斯文（Zweismmen）、蒙特勒（Montrrux），一路延伸到日內瓦湖。

然而觀賞美景之餘，如果你在五月到十月份搭乘這條路線，千萬別忘了搭乘這條鐵路延伸的巧克力列車。從蒙特勒出發，列車首先將帶你到格呂耶爾乳酪之鄉：Gruyère，品嘗道地的瑞士乳酪，再帶你到布魯克（Broc） 參觀著名的巧克力工廠，品嘗純正的瑞士巧克力。這段列車上更貼心的提供新鮮咖啡及可頌，滿足你的味覺感官。

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威尼斯辛普隆東方快車（Venice Simplon-Orient-Express）

東方快車，這個充滿傳奇色彩的列車，從1883年就開始行駛在歐亞大陸上。經過兩次世界大戰，它曾滿載著各國王公貴族、影響歷史的人物橫貫歐亞大陸；在007電影、阿嘉莎·克莉絲蒂小說中，也能看見它神秘的身影。目前東方快車行經歐洲各大城市，橫跨英國、法國、德國、奧地利、瑞典、丹麥、義大利、斯洛伐克、波蘭、羅馬尼亞、一直到土耳其的伊斯坦堡。坐上這趟列車，能讓你感受歷史洪流的衝擊，將會是場充滿浪漫、期待與激動的旅程。

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挪威峽灣列車（Flaamsbana Railway）

挪威雄偉壯麗的峽灣，舉世聞名。而說到Flaamsbana Railway這條有百分之八十的線路坡度為5.5%，是世界上最陡峭之一的鐵路，其高難度的工程技術更是讓挪威人引以為傲。Flaamsbana鐵路雖然不長，但在短短一小時的旅程中，看著列車行經壯闊的峽灣，川流不息的河流注入高聳的峽谷，銀白的瀑布從雪白山頭飛落而下，造物者的鬼斧神工將令你讚嘆不絕。

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搭乘幸福的列車，一起環遊歐洲吧！

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