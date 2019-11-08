迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」
河流是一個城市的生命之源。擁有河流的城市是幸運的，有了這條流動的銀線，整個城市活了起來，也更加迷人。Skyscanner現在就帶大家來看看幾個世界上著名的水都。
威尼斯，義大利
說到水都，當然不會錯過光芒萬丈的威尼斯。來到威尼斯，就會被它獨特的氛圍所吸引。這個從海上誕生的城市，是世上最美的人造城市。從古至今，這裡的島民不斷與自然奮鬥，從羅馬時代延續下來的輝煌過去，除了為這裡的博物館帶來豐富的收藏，在迂迴的街道、廣場、拱橋上也都可見一斑。威尼斯是迷人的，幾乎每一個街角，都讓人有種似曾相識的神秘感；每張照片，都美得像幅畫。在聖馬可廣場啜杯咖啡欣賞鴿子群飛而起、搭著拱多拉(GONDOLA)經過嘆息橋、或乾脆就這樣把自己迷失在這個浪漫的水都，恣意徜徉。
阿姆斯特丹，荷蘭
阿姆斯特丹，這個擁有一百五十萬居民、為荷蘭政經中心的大都會，也與水世界安祥共存著。很難想像十二世紀以前這裡還是空無一物的沼澤地，如今，阿姆斯特丹已成為歐洲海陸空交通的重要樞紐。擁有北方威尼斯的美名，市裡拱形橋橫跨在狹窄的運河上、隨手可拾的碼頭停著駁船，也浮動著當地居民的住家。這個城市被擁有鮮豔色彩的建築及花卉點綴著。在這裡，狹小的街道將汽車及汙染隔絕在城外，腳踏車及電車是主要通行工具。開放的社會，也讓任何人都能自在地在城市裡呼吸著，於是彩虹旗幟飄揚，咖啡廳裡大麻煙瀰漫，各種人種相安無事地分享這個城市。
這個古老與現代並存的城市，除了保留了古歐洲的重要文化資本，也充滿了原創的活力。在博物館裡，除了欣賞大師林布蘭（Rembrandt）、維梅爾（Johannes Vermeer）、梵谷（Van Gogh）的著名大作，也別忘了到最具爭議的當代美術館（Stedelijk Museum Amsterdam）去一 探究竟。
曼谷，泰國
又被稱為東方威尼斯的曼谷，驕傲地在海拔僅僅兩公尺的土地上閃耀著。儘管每年下降一到兩公分，這個城市仍吸引每年超過一千五百萬萬遊客湧入。湄南河穿過這個城市，運河網絡是交通和貿易的重要樞紐。在這個購物天堂，超好逛的百貨公司除了有各世界知名品牌進駐，還有來自當地新穎的設計，藥妝店裡也能挖到不少寶，在超市裡，更能搜刮許多新奇好玩的伴手禮，更別提當地令人垂涎三尺的各種香辣美食。此外，擁有當地特色的河上浮動市集，更是旅客不可錯過的體驗。
科爾馬，法國
有小威尼斯美稱的科爾馬，擁有花團錦簇的拱橋、色彩繽紛的小木屋、佈滿鮮豔花草的水上人家，平底船劃過幽靜的小河，讓人彷彿身處義大利水都威尼斯。這個原是中世紀葡萄酒交易重鎮的亞爾薩斯小鎮，雖然沒有威尼斯幅員遼闊，但卻精緻的像是童話世界。除了享受漫步運河上的悠閒，科爾瑪也是亞爾薩斯葡萄酒之都。長達170公里葡萄酒之路(Route des Vins)就自此展開。得天獨厚的地形與氣候，孕育出西萬尼(sylvaner)、白皮諾(pinot blanc)、 黑皮諾(pinot noir)、灰皮諾(pinot gris)、麗絲玲(riesling)、格烏茲塔明娜(gewurztraminer)等多品種葡萄，釀出來的葡萄酒，或甘醇、或甜美，都值得你來嘗試。
安錫，法國
得天獨厚的安錫，又被稱為阿爾卑斯山的威尼斯。湛藍的湖泊靜靜的躺在阿爾卑斯山山腳，綠寶石色的運河塑造出城市的中心。安錫，無疑是法國最美的小鎮之一。在這裡，你可以在愛之橋(Pont d’Amour)上欣賞天鵝優雅的姿態；也可以在曾為中世紀防禦中心，後改為公爵住所、監獄、法院等的小島宮( Palais de I’Isle )上，感受歷史洪流的衝擊；又或者，儘管自在地點杯咖啡，坐在露天咖啡廳裡，觀賞來往人群，伴著湖光山色，作一個仲夏夜之夢。
帶上心愛的她/他去浪漫一下吧！
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