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聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00FunTime旅遊比價

每年十二月底，很多人和小編一樣很期待聖誕節的到來，今天就來帶大家認識一下德國境內各大聖誕市集，包括紐倫堡、斯圖加特、法蘭克福、在天氣冷冷的十二月天，被看起來很熱鬧的聖誕市集溫暖一下吧！還有必吃食物和必買小物，把聖誕氣氛好好走過一番！

精選八大德國聖誕市集

紐倫堡聖誕市集

紐倫堡聖誕市集。 圖／Pixabay
紐倫堡聖誕市集。 圖／Pixabay
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紐倫堡聖誕市集堪稱是歐洲最大、德國最有名的聖誕市集，每年都會將近兩百萬人次來這裡朝聖。聖誕市集在主廣場舉辦，是個瀰漫著中世紀味道的城區，市集有分好幾個區域，而每個攤販都會在紅白相間的木製帳篷屋頂下，販賣著各式各樣的東西，非常好挖寶！

營業日期：約在每年11底～12月舉辦

營業時間：通常為每日10:00～21:00

交通：

搭德鐵到Nürnberg Hbf→搭地鐵U-Bahn至Lorenzkirche站→步行四分鐘到達

更多詳細資訊可以進官網查詢>>>

斯圖加特舊城區聖誕市集

斯圖加特舊城區聖誕市集。 圖／ Wikimedia
斯圖加特舊城區聖誕市集。 圖／ Wikimedia
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身為德國境內的第六大城，斯圖加特每年12月在閃閃燈光的伴隨下，散發著濃厚的聖誕氣息。在斯圖加特舊城區就是聖誕市集舉辦的地方，超過280個攤位販賣著聖誕節相關的食物和小東西，一定要試試炒栗子和薑餅，好好的沉浸在12月的喜悅裡吧！

營業日期：2019.11.27～2019.12.23

營業時間：

周一至四10:00～21:00

週五、六10:00～22:00

週日11:00～21:00

交通：

搭乘斯圖加特地鐵S-Bahn 路線S1、S2、S3、S4、S5、S6、S60 至「Hauptbahnhof」站或「Stadtmitte」站→步行五分鐘

更多詳細資訊可以進官網查詢>>>

法蘭克福羅馬廣場聖誕市集

法蘭克福羅馬廣場聖誕市集。 圖／Pixabay
法蘭克福羅馬廣場聖誕市集。 圖／Pixabay
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雖然法蘭克福是德國重要的金融、政經中樞，十分現代的風貌很難聞得到傳統的味道，不過每到聖誕節，法蘭克福絕對不會讓人失望，在舊城區羅馬廣場的聖誕市集已經有600多年的歷史了！逛逛市集之外，在開放期間內的五、六日晚上五點十分也會有露天的音樂會，溫馨又熱鬧~

營業日期：2019.11.25開始

營業時間：

周一至六10:00～21:00

週日11:00～21:00

交通：

搭乘法蘭克福地鐵U-Bahn U4 或 U5至 Dom/Römer 站

搭乘電車11路或12路至 Römer/Paulskirche 站

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慕尼瑪麗亞廣場聖誕市集

慕尼瑪麗亞廣場聖誕市集。 圖／Wikimedia
慕尼瑪麗亞廣場聖誕市集。 圖／Wikimedia
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熱情的南德城市慕尼黑，每下半年度總是熱鬧不斷，繼九月十月的啤酒節後，緊接著是十二月的聖誕節。在慕尼黑，總共有大大小小大約20處聖誕市集，而最盛大的就屬在市政廳前瑪麗亞廣場上的聖誕市集啦！廣場上的超大聖誕樹總共有2500百支燈光蠟燭點綴，慕尼黑的聖誕市集更集結了整個巴伐利亞洲的傳統美食和工藝，像是來自上阿瑪高的木製工藝品、紐倫堡的薑餅、或是巴伐利亞森林的精緻玻璃藝品等等，讓來到這的人總是眼睛為之一亮~邊走邊逛的同時，從市政廳裡演奏的音樂也陪伴著你度過一個難忘的聖誕節！

營業日期：2019.11.27 – 2019.12.24

營業時間：

周一至六10:00～21:00

週日10:00～20:00

交通：

搭乘慕尼黑地鐵S-Bahn S2 S3 S4 S7 S8 至Marienplatz站

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杜塞朵夫國王大道聖誕市集

杜塞朵夫國王大道聖誕市集。 圖／Wikimedia
杜塞朵夫國王大道聖誕市集。 圖／Wikimedia
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每年杜塞朵夫的聖誕節都是在著名的國王大道周圍開啟序幕，主要的市集是在國王大道附近的星星市集，一間間的斜屋頂小木屋攤販賣著琳琅滿目的聖誕節商品。稍微遠一點的Gustaf-Gründgens廣場是逛完聖誕市集後的娛樂好地方，因為每到聖誕節戶外的溜冰場就會開放，或是國王大道附近Schadowplatz的旋轉木馬，又吃又玩的聖誕節，超難忘~

營業日期：2019.11.21 ～2019.12.30

營業時間：

週日至四11:00～20:00

週五、六11:00～21:00

交通：

搭乘杜塞朵夫地鐵U-Bahn U74、U75、U78、U79到Steinstraße/Königsallee站→步行兩分鐘

弗萊堡聖誕市集

弗萊堡聖誕市集。 圖／Wikimedia
弗萊堡聖誕市集。 圖／Wikimedia
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在靠近法國邊境的一座大學城─弗萊堡，也是一座漂亮的歷史城鎮。除了作為德國氣候最溫暖，陽光最燦爛的城市之外，它也以先進環保理念和高水平生活而聞名呢~每年的聖誕節在當地的市政廳廣場、 Franziskaner街、恩特琳廣場和馬鈴薯市場上都有聖誕市集，圍繞著弗萊堡大教堂周圍的攤子更是最熱鬧的一部份，喜歡走小鎮旅遊路線的你一定要收藏起來！

營業日期：2019.11.21 – 2019.12.23

營業時間：

周一至六10:00～20:30

週日11:30～19:30

交通：

從火車站Freiburg Hbf步行約11分鐘至市政廳廣場(Rathausplatz)

柏林夏洛登堡宮聖誕市集

柏林夏洛登堡宮聖誕市集。 圖／Flickr
柏林夏洛登堡宮聖誕市集。 圖／Flickr
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柏林在德國的重要程度不用多說，光是柏林就有340萬的人口！想必聖誕節也一定超熱鬧的啦！光城市內就有多達60多個聖誕市集(可以分一些給台北嗎lol)，如果你想要去最華麗的那個，讓小編推薦你去夏洛登堡宮的那一個~在開放期間，會有浪漫的燈光投放在城堡建築上，然後周圍有一百多個來自各地的攤販，帶給你很浪漫的聖誕節~

營業日期：2019.11.25 – 2019.12.26

營業時間：

周一至四 14:00～22:00

周五至日 12:00～22:00

交通：

搭乘地鐵S-Bahn至S Westend站或U-Bahn至Richard-Wagner-Platz站(步行12分鐘)

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呂貝克傳統聖誕市集

呂貝克傳統聖誕市集。 圖／Wikimedia
呂貝克傳統聖誕市集。 圖／Wikimedia
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為在德國北部的呂貝克，市政廳前最早的聖誕市集歷史在1648年就出現了，而且是來到呂貝克的遊客不能漏掉的行程！幸運的話，在冬天的呂貝克可以看到雪，然後多達400個攤位，有的賣著手工的玩具或是聖誕節裝飾，熱葡萄酒，還有呂貝克超級有名必吃的Marzipan杏仁膏，別忘記和最醒目的霍爾斯滕門萊張合照~

營業日期：2019.11.25～2019.12.30

營業時間：

11/25～12/30 周日至四11:00～21:00；周五、六11:00～22:00

12/24 平安夜 11:00～14:00

12/25 不營業

12/26 營業13:00～20:00

交通：

搭乘火車至Lübeck Hbf→步行14分鐘至市政廳

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聖誕市集必吃

熱紅酒Glühwein

熱紅酒Glühwein。 圖／Flickr
熱紅酒Glühwein。 圖／Flickr
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是一種以葡萄酒和新香料為原料的熱飲，喝起來甜甜辣辣的，非常潤喉和溫暖，這個是小編覺得到聖誕市集最該試的！每個聖誕市集裝熱紅酒的杯子都不一樣，很適合收藏！

價位：€4左右，退杯子時還押金2歐（也可以不還杯子 不拿押金）

咖哩香腸Currywurst

咖哩香腸Currywurst。 圖／Flickr
咖哩香腸Currywurst。 圖／Flickr
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雖然這道點心原本就是德國的國民小吃了，但是聖誕市集裡看到它的身影還是要買來吃！熱熱的薯條和切好的香腸，搭配微辣的番茄醬和咖哩粉，總是欲罷不能！

價位：€1.5-€2

糖葫蘆

糖葫蘆。 圖／FunTime
糖葫蘆。 圖／FunTime
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這道點心類似台灣人在吃的糖葫蘆，在聖誕市集裡比較常能看到的是包葡萄的，也可以再找找有沒有包其他水果的，甜而不膩，必吃唷

價位：€1.5左右

聖誕市集必買

聖誕樹裝飾

聖誕樹裝飾。 圖／Flickr
聖誕樹裝飾。 圖／Flickr
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聖誕市集是一個尋寶的天堂，有很多別出心裁的小東西和裝飾品不容易在其他地方看見，美到不買對不起自己啊xD

造型風車

造型風車。 圖／Flickr
造型風車。 圖／Flickr
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許多攤販都會賣自己手工的造型風車，風車上附有小燭台，點燃蠟燭後，因為燃燒而產生的熱氣流會連帶讓葉片轉動，看著它們轉啊轉啊也是一種療癒哪~

胡桃鉗

胡桃鉗。 圖／Flickr
胡桃鉗。 圖／Flickr
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有人跟小編一樣是小時候看動畫「胡桃鉗」後，才知道有這麼一個可以把胡桃剝開的工具嗎?（笑）胡桃鉗以木頭製成，漆上漂亮顏色變身成為一個個士兵、國王，而且剛好源自於德國，很適合買下來當做紀念品，十分具有代表性。

造型燈/燭台

造型燈/燭台。 圖／Flickr
造型燈/燭台。 圖／Flickr
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每到聖誕節，德國家家戶戶都會在窗台或是家裡某角落擺上燭台，有華麗的，也有簡約的，若隱若現的黃色燈光，最有聖誕節的味道了。

薰香木偶

薰香木偶。 圖／Flickr
薰香木偶。 圖／Flickr
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這樣東西是小編覺得聖誕市集紀念品清單中最療癒的一樣東西！把薰香點燃，然後放在木偶的肚子裡面，薰香冒出的煙和香氣就會從木偶的嘴巴裡吐出來，是不是很可愛！

德國各地的聖誕市集真是美到在小編心中已經燃燒熊熊烈火了~相信聖誕節是許多人喜愛的節日之一，如果有機會在冬天去到德國旅遊，不妨把這些熱鬧的聖誕市集排進行程中吧！

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