達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31 經濟日報 文／梁旅珠



承上篇

Day 9~Day 12：《北部》東北與西北地區

黛提瀑布→米湖與周邊景點→米湖溫泉→胡薩維克→眾神瀑布與阿克雷里→錫格呂菲厄澤→海中巨象與巨人峽谷

黛提瀑布（Dettifoss）是歐洲水量最大的瀑布，夾雜大量泥沙的水如萬馬奔騰傾洩而下，氣勢磅礡，有魔鬼瀑布之稱，我認為是冰島瀑布中最值得看的前三名之一，電影《普羅米修斯》即在此取景拍攝。沿步道支線可前往20分鐘步程外的賽爾福斯瀑布（Selfoss waterfall），高度雖僅黛提瀑布的四分之一，馬蹄形的瀑布搭配柱狀岩造形優美，也相當值得觀賞。

黛提瀑布 圖／梁旅珠 分享 facebook

眾神瀑布 圖／梁旅珠 分享 facebook

米湖（Mývatn）的冰島文原意為蚊子湖，湖區的確有大量的蚊蠓（midges），相當擾人，所幸這種小蟲並不會叮人。米湖非常寧靜優美，是冰島最美的景點之一，可沿環湖道路造訪多個景點如地熱谷、Viti火口湖、充滿怪奇火山岩柱的黑色城堡、成為《權力遊戲》場景的岩洞溫泉，或是攀登惠爾偽火山等，非常值得在米湖附近住兩晚以上，才有機會欣賞到夏季米湖午夜夕陽的美麗晚霞。

不少遊客是為夢幻的藍色溫泉藍湖（Blue Lagoon）前進冰島，其實米湖區也有一個號稱「小藍湖」的米湖溫泉，規模雖然比藍湖小，但藍色溫泉水與周圍景色毫不遜色，價格親民遊客也較少。在冰島泡溫泉需著泳裝，平均水溫僅約36~40度，比較像是大眾同樂的泡水池。

米湖 圖／梁旅珠 分享 facebook

被稱為「歐洲觀鯨之都」的胡薩維克（Húsavík）是位於米湖北邊的漁港，優越的地理條件每年夏季吸引至少11種以上的鯨魚至此洄游覓食。賞鯨之旅不但鯨魚數量眾多百分百看得到，還可超近距離觀賞鯨魚噴水和拱背翹尾的優雅姿態，簡直是「看到飽」的概念，不容錯過！附近的島嶼Lundey是海鸚（Puffin）棲息地，行程中也可以看到大量模樣呆萌可愛的海鸚。

冰島海鸚。 高偉庭／攝影 分享 facebook

米湖溫泉 圖／梁旅珠 分享 facebook

胡薩維克賞鯨 圖／梁旅珠 分享 facebook

阿克雷里（Akureyri）是北冰島第一大城，港口因洋流關係終年不結冰。雙塔造型的地標教堂以外，植物園是全世界最靠近北極圈的植物園，有全冰島難得一見的蔥鬱樹木和花草綠意，還有由名設計師設計的漂亮咖啡廳Café Laut。不過阿克雷里最受訪客歡迎的是全世界獨一無二的心形交通號誌，愛心形狀的紅燈難得讓人願意耐心等待，可愛極了！從米湖前往阿克雷里會經過眾神瀑布（Goðafoss），就在1號環島公路旁，規模雖不及黛提瀑布但同樣美麗。

錫格呂菲厄澤（Siglufjörður）是冰島本土最北的城鎮，距北極圈不到40公里。這個色彩繽紛的小鎮上世紀因鯡魚捕撈業盛極一時，如今居民僅1,300人，舊鯡魚工廠改建的鯡魚時代博物館曾獲歐洲博物館獎。在2010年總長超過11公里的東向雙隧道開通前，只有一條西向的古老隧道可全年通車，因而至今仍保持著遺世獨立的寧靜氛圍。前進錫格呂菲厄澤需經過雙向但僅單一車道的隧道，在隧道內「黑羊vs.白羊」的開車經驗保證難忘。小鎮最大旅館Sigló Hótel是冰島最具知名度的特色旅館之一，童話風的兩層建築綠白相間，在此住宿可以享受到美麗的午夜太陽，以及宛若置身世外桃源的慢遊時光。

錫格呂菲厄澤 圖／梁旅珠 分享 facebook

從北邊返回西部途中，可造訪海中巨象（Hvitserkur）與巨人峽谷（Kolugljúfur Canyon）兩個獨特的自然景觀。海中巨象是一座高15公尺的玄武岩，看起來像一隻低頭喝水的大象，必須離開1號公路往北邊的瓦斯那斯半島開約半小時。巨人峽谷是傳說中的女巨人住所，離1號公路不遠容易抵達，峽谷多段式落差所形成的多層次瀑布非常漂亮，站在連接峽谷兩岸的橋上可拍到最美的角度。

巨人峽谷 圖／梁旅珠 分享 facebook

Day 13~Day 14 ∣西部∣西部地區斯奈山半島

教堂山→怪物海岸→海爾納→阿爾納斯塔皮→朗格冰川隧道

冰島正西方向海中伸出的斯奈山半島（Snæfellsnes）與斯奈山冰川，是冰島三個國家公園之一，區域內集合了冰島各種地貌，被稱為「冰島縮影」。由於可從雷克雅未克一日遊，對停留天數不多的遊客來是說必到景區，不過在環島之後就會覺得其中某些景點比較普通。最具代表性的是看起來像頂草帽的教堂山（Kirkjufell），山形對稱姿態優美，加上附近的小型峽灣與瀑布，最常被拿來代表冰島。

怪物海岸（Londrangar）位於斯奈山半島西南方，是特別的火山熔岩海岸，有兩個嶙峋怪石就像怪獸般矗立在海岸懸崖邊。此地崖壁吸引非常多的海鳥築巢，石壁上覆滿白色糞便，十分腥臭。從教堂山前往途中會先經過半島最西邊的Saxhóll火山口，火山有樓梯步道，因此遊客非常多，但遠不及北邊的惠爾偽火山有特色。

教堂山 圖／梁旅珠 分享 facebook

怪物海岸 圖／梁旅珠 分享 facebook

怪物海岸往東開車7分鐘，即可抵達海爾納（Hellnar）的觀景點。海爾納的歷史可追溯至1560年，曾是斯奈山半島區最大的漁船中心，如今只剩下幾個農場的固定居民，不過沿海的奇特岩石景觀吸引觀光客湧至。這裡有遊客中心、咖啡廳與不少住宿設施，不遠處亞當石（Adam’s Rock）海蝕洞口的鱗片狀岩石非常奇特，大自然的鬼斧神工讓人驚嘆。

小漁港阿爾納斯塔皮（Arnarstapi）距海爾納車程僅5公里，兩者間還有長2.5公里的步道相連。阿爾納斯塔皮小鎮除了地標石巨人Bárðar Saga Snæfellsáss Statue紀念碑之外，著名的海蝕門（Gatklettur）及石橋（Stone Bridge）都是因海浪長期侵蝕所形成的自然景觀，也是眾多海鳥的棲息地，是斯奈山半島除了教堂山以外最值得花時間停留的景點。

海爾納 圖／梁旅珠 分享 facebook

阿爾納斯塔皮石橋 圖／梁旅珠 分享 facebook

朗格冰原（Langjökull Glacier）位於冰島西部內陸，是冰島第二大冰川。最受歡迎的景點就是進入人工開鑿的冰川隧道（Into the Glacier），從搭乘像坦克一樣的大型四輪傳動車登上一望無際的冰原開始、由專業嚮導帶領進入全長約500公尺的隧道，在浪漫的藍冰教堂中聽嚮導高歌驗證迴音效果，是相當充實有趣的旅遊活動，值回票價。前往集合地點會經過熔岩瀑布（Hraunfossar）和小孩瀑布（Barnafossar），都是值得停車拍照的景點。

冰川隧道 圖／梁旅珠 分享 facebook

Day15~ Day 16∣西南部∣南部半島

藍湖與The Retreat Hotel

冰島擁有兩百多座火山，是全世界溫泉數量最多的國家，被稱為「冰與火的國度」。最知名的溫泉名勝是雷克雅未克西南邊的藍湖溫泉（Blue Lagoon），距首都國際機場僅20分鐘車程。藍湖溫泉含有矽、硫等礦物質與海藻成分，乳白色的泉水會隨著天氣變化折射出藍或綠的色彩，因此被稱為藍湖；湖面於寒冷的氣溫中四季都霧氣氤氳，在火山熔岩包圍下顯得夢幻又浪漫。藍湖溫泉是世界上最大的露天溫泉，但並非天然溫泉，而是附近地熱發電廠將發電利用過的溫泉水排放至窪地所形成的人工湖，意外發展成溫泉勝地。由於藍湖特有的矽土具有護膚美顏功效，到藍湖用白矽泥面膜敷臉拍照，已成為遊客最愛的活動。

公眾大藍湖 圖／梁旅珠 分享 facebook

以往藍湖只有一家Silica Hotel，收費超五星但軟硬體僅三星水平，從2018年起多了全新選擇The Retreat Hotel，五種房型共62個房間全是套房，是我覺得在服務與硬體品質方面，最接近世界五星標準的冰島住宿設施。所有房間都可以透過大片落地窗觀賞到冰島獨一無二、覆蓋珍貴苔蘚的火山熔岩地形，價位最高的Lagoon Suite潟湖套房甚至擁有全館唯一的私人藍湖池，非常豪華舒適。旅館內時髦新穎的The Retreat Spa也提供限時四小時的單日入場券，對於有興趣體驗藍湖頂級設施又覺得住宿花費太高的人來說，是另一種可行的選擇。

THE RETREAT HOTEL潟湖套房及私人藍湖 圖／梁旅珠 分享 facebook