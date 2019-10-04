達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30 經濟日報 文／梁旅珠



冰島人曾開玩笑說，2010年艾雅法拉火山大爆發，噴出的巨量火山灰造成全球航班大亂並重創歐洲經濟，總算讓破產的偏遠島國在國際間刷了存在感。還有過去幾年來超夯劇集《冰與火之歌：權力遊戲》與多部賣座電影都選在冰島取景拍攝，小賈斯汀2015年也為「I'll Show You」一曲到此拍攝MV，吸引了大批觀光客湧至，不但讓島國的經濟因觀光業起死回生，2018年起還超越瑞士，成了歐洲物價最貴的國家！

鑽石沙灘 圖／梁旅珠 分享 facebook

冰島的自然景觀絕美夢幻，約台灣三倍大的國土僅35萬人，三分之二的人口集中在西南部首都圈附近。這裡地廣人稀大眾運輸不發達，是歐洲少數沒有鐵路系統的國家，因而遊覽冰島最理想的方式就是租車自駕，夏季只要有十天以上就足以計畫環島行程，跟著全國最大的1號環島公路開，路線安排難度不高。不過冰島氣候詭譎多變，1號公路以外通往景點的道路都是土石路，路況與各類配套設施不理想、及時救援不易，因此行前一定要做足功課縝密規畫。

以下將個人今夏在冰島自駕16天15夜的行程，依遊覽重點以五大區域分述精華景點與推薦活動。

Day1~Day5∣西南部∣首都與南部地區

首都雷克雅維克（Reykjavik）是全世界最北的首都。值得造訪的景點包括哈帕音樂廳及會議中心、以冰島柱狀玄武岩為造型靈感的哈爾格林姆教堂，還有名為「太陽航行者」的維京船骨架雕塑，都是位於市中心步行距離內的最佳拍照地點。如果預算允許，非常推薦住宿選擇同樣位在市中心、僅八個房間的旅館Tower Suites。全套房的Tower Suites擁有雷克雅未克最高的旅館視野，帷幕玻璃讓每個房間都有絕佳景致。

雷克雅未克的午夜落日 圖／梁旅珠 分享 facebook

黃金圈（Golden Circle）行程重點有辛格韋勒國家公園、黃金瀑布和蓋席爾間歇泉，從雷克雅未克出發可一日遊，對團體或自由行觀光客都是必到景點。其中蓋席爾間歇泉名字Geysir即英文geyser（間歇噴泉）一字的來源，不過現已進入休眠狀態，如今遊客參觀的都是附近的史托克間歇泉。黃金瀑布（Gullfoss）則為冰島第二大瀑布，水量豐富氣勢磅礡，是這個瀑布國度最美、最具代表性的瀑布之一。

辛格韋勒國家公園，團客多會被帶往世界最古老議會之一舊址「法律石」及歐美板塊交接橋參觀。會游泳體力佳的自由行旅人，不妨前往辛格韋勒湖因地殼運動形成的絲浮拉裂縫（Silfra Fissure），體驗在清澈見底的湖水中，浮潛於歐美板塊隙縫間的奇妙感受。

絲浮拉浮潛 圖／梁旅珠 分享 facebook

史托克間歇泉 圖／梁旅珠 分享 facebook

塞里雅蘭瀑布（Selijalandsfoss）因小賈斯汀前來拍攝MV而聲名大噪，成為網紅必到打卡的景點，最大特色是高約60公尺的瀑布後方有小路可通行，因此也被稱為「水濂洞瀑布」。東南方25分鐘車程外另有一個同樣高約60公尺的史可加瀑布（Skogafoss），又稱「彩虹瀑布」，據說有陽光的日子都可看到彩虹，和水濂洞瀑布都是容易抵達的熱門景點。從雷克雅未克前來的路上一定會經過2017年開幕、位在冰島五大火山之間的熔岩中心（Lava Center），這裡展示並解說冰島的地質、火山與地震相關知識，是值得一看的新穎互動式博物館。

水濂洞瀑布 圖／梁旅珠 分享 facebook

冰島南部的雷尼斯黑沙灘（Reynisfjara），是由火山噴發出的黑色熔岩，遇海水冷卻後沖刷堆積而成，可同時欣賞到岸邊整排的玄武岩柱懸崖、巨大海蝕洞，以及神秘矗立於海上、被稱為「海中精靈」（Reynisdrangar）的雷尼斯岩，宛如異世界的景致奇特又夢幻，因此是全冰島知名度最高的黑沙灘，曾被評選為世界十大最美麗的非熱帶海灘。附近的維克小鎮是環島行程理想的中繼住宿點，從小鎮山坡上的教堂可以眺望黑沙灘和雷尼斯岩的美景，夏季教堂旁還可以拍到紫色的魯冰花海！

維克小鎮 圖／梁旅珠 分享 facebook

黑沙灘雷尼斯岩 圖／梁旅珠 分享 facebook

羽毛峽谷（Fjaðrárgljúfur）號稱世界最美麗峽谷，深100公尺長約兩公里，是由流經其間的羽毛河所切割出，峭壁上長滿青苔。羽毛峽谷也曾出現在小賈斯汀的MV中，和水濂洞瀑布一樣因他而聲名大噪，卻也同樣受害最深，因為網紅們紛紛仿效小賈的錯誤示範，踐踏珍貴苔蘚並做出危險動作，迫使當地政府不得不關閉羽毛峽谷數月休養整理，總算於今年7月開始再度開放。

瓦特那冰川國家公園面積占冰島國土的14%，以歐洲最大冰川瓦特納冰原（Vatnajokull）為主體，南部的斯卡夫塔山自然保護區是遊客較易抵達的區域，有冰川健行與冰原摩托車等活動可參加。冰原摩托車在許多國家都有機會嘗試，因此非常推薦體力允許的旅人，穿冰爪帶冰鎬在專業嚮導帶領下登上冰舌，體驗絕對難忘的冰川健行。

傑古沙龍冰河湖→鑽石冰沙灘→龍蝦小鎮赫本→西角山與蝙蝠山→塞濟斯菲厄澤

Day6~Day8∣東南部∣東南與東部地區

位於瓦特那冰原南方的傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón）是冰川融化形成冰河潟湖，至今不到百年歷史，因氣候暖化湖面積還在不斷的擴大中，已成為冰島最深的湖泊。冰河湖面上漂浮著大量的美麗藍色浮冰，吸引許多好萊塢大片前來取景。非常值得付費搭乘小艇，穿梭浮冰間聽解說員介紹並前往冰川邊緣拍照，運氣好的話還可以近距離體驗冰川崩塌瞬間產生的震盪與巨大聲響。

鑽石冰沙灘（Diamond Beach）無疑是冰島最浪漫夢幻的景點之一，位在冰河湖入海口旁，是由冰河湖中經數年時間緩緩流入海中的浮冰，被海浪沖回海岸邊所形成。大大小小的冰塊在陽光照射下晶瑩剔透閃閃發光，彷彿嵌在黑沙灘上的鑽石，是攝影愛好者不容錯過的拍照聖地。

冰河湖海豹 圖／梁旅珠 分享 facebook

冰島的強項並非美食，但稱得上美食勝地的，首推東南部有「龍蝦小鎮」之譽的漁港赫本（Höfn）。此地盛產的龍蝦其實是比一般龍蝦小的海鰲蝦（Langustine），小鎮上的餐廳Pakkhus Restaurant食材新鮮不負盛名，不論是爐烤、龍蝦湯或龍蝦比薩都非常好吃，是我環冰島16日印象中最美味的餐廳！

西角山（Vestrahorn）與蝙蝠山（Brunnhorn）以稜角分明的尖聳山形知名，是冰島少數收門票的自然景點，必須到維京人咖啡館購票才能進入史托克角（Stokksnes）拍攝到最佳角度，有機會拍出「冰島天空之鏡」的完美倒影效果。需步行約15分鐘才能抵達的維京人聚落是拍電影留下的道具場景而非歷史遺跡，時間允許的話還是值得入內參觀，也可以騎可愛冰島馬沿黑沙灘海岸線前往聚落。

東部的峽灣區是冰島最難以抵達的區域，也是服務配套與支援系統較為欠缺的地方。這裡的1號公路部分未鋪柏油，一邊是會有落石的土石山坡，另一邊則是無護欄的砂石懸崖，沿著峽灣海岸線的九彎十八拐開起來有點驚險，是讓人印象最深刻的地方。許多遊客會為了《白日夢冒險王》電影中的藍色教堂與彩虹磚道，專程到僅800人的小鎮塞濟斯菲厄澤（Seyðisfjörður）。接下篇

塞濟斯菲厄澤 圖／梁旅珠 分享 facebook