親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30經濟日報 文／梁旅珠

冰島人曾開玩笑說，2010年艾雅法拉火山大爆發，噴出的巨量火山灰造成全球航班大亂並重創歐洲經濟，總算讓破產的偏遠島國在國際間刷了存在感。還有過去幾年來超夯劇集《冰與火之歌：權力遊戲》與多部賣座電影都選在冰島取景拍攝，小賈斯汀2015年也為「I'll Show You」一曲到此拍攝MV，吸引了大批觀光客湧至，不但讓島國的經濟因觀光業起死回生，2018年起還超越瑞士，成了歐洲物價最貴的國家！

鑽石沙灘 圖／梁旅珠
鑽石沙灘 圖／梁旅珠
分享

冰島的自然景觀絕美夢幻，約台灣三倍大的國土僅35萬人，三分之二的人口集中在西南部首都圈附近。這裡地廣人稀大眾運輸不發達，是歐洲少數沒有鐵路系統的國家，因而遊覽冰島最理想的方式就是租車自駕，夏季只要有十天以上就足以計畫環島行程，跟著全國最大的1號環島公路開，路線安排難度不高。不過冰島氣候詭譎多變，1號公路以外通往景點的道路都是土石路，路況與各類配套設施不理想、及時救援不易，因此行前一定要做足功課縝密規畫。

以下將個人今夏在冰島自駕16天15夜的行程，依遊覽重點以五大區域分述精華景點與推薦活動。

雷克雅未克→黃金圈→絲浮拉裂縫→塞里雅蘭瀑布、史可加瀑布與熔岩中心→黑沙灘、雷尼斯岩與維克小鎮→羽毛峽谷→瓦特那冰川

Day1~Day5∣西南部∣首都與南部地區

首都雷克雅維克（Reykjavik）是全世界最北的首都。值得造訪的景點包括哈帕音樂廳及會議中心、以冰島柱狀玄武岩為造型靈感的哈爾格林姆教堂，還有名為「太陽航行者」的維京船骨架雕塑，都是位於市中心步行距離內的最佳拍照地點。如果預算允許，非常推薦住宿選擇同樣位在市中心、僅八個房間的旅館Tower Suites。全套房的Tower Suites擁有雷克雅未克最高的旅館視野，帷幕玻璃讓每個房間都有絕佳景致。

雷克雅未克的午夜落日 圖／梁旅珠
雷克雅未克的午夜落日 圖／梁旅珠
分享

黃金圈（Golden Circle）行程重點有辛格韋勒國家公園、黃金瀑布和蓋席爾間歇泉，從雷克雅未克出發可一日遊，對團體或自由行觀光客都是必到景點。其中蓋席爾間歇泉名字Geysir即英文geyser（間歇噴泉）一字的來源，不過現已進入休眠狀態，如今遊客參觀的都是附近的史托克間歇泉。黃金瀑布（Gullfoss）則為冰島第二大瀑布，水量豐富氣勢磅礡，是這個瀑布國度最美、最具代表性的瀑布之一。

辛格韋勒國家公園，團客多會被帶往世界最古老議會之一舊址「法律石」及歐美板塊交接橋參觀。會游泳體力佳的自由行旅人，不妨前往辛格韋勒湖因地殼運動形成的絲浮拉裂縫（Silfra Fissure），體驗在清澈見底的湖水中，浮潛於歐美板塊隙縫間的奇妙感受。

絲浮拉浮潛 圖／梁旅珠
絲浮拉浮潛 圖／梁旅珠
分享

史托克間歇泉 圖／梁旅珠
史托克間歇泉 圖／梁旅珠
分享

塞里雅蘭瀑布（Selijalandsfoss）因小賈斯汀前來拍攝MV而聲名大噪，成為網紅必到打卡的景點，最大特色是高約60公尺的瀑布後方有小路可通行，因此也被稱為「水濂洞瀑布」。東南方25分鐘車程外另有一個同樣高約60公尺的史可加瀑布（Skogafoss），又稱「彩虹瀑布」，據說有陽光的日子都可看到彩虹，和水濂洞瀑布都是容易抵達的熱門景點。從雷克雅未克前來的路上一定會經過2017年開幕、位在冰島五大火山之間的熔岩中心（Lava Center），這裡展示並解說冰島的地質、火山與地震相關知識，是值得一看的新穎互動式博物館。

水濂洞瀑布 圖／梁旅珠
水濂洞瀑布 圖／梁旅珠
分享

冰島南部的雷尼斯黑沙灘（Reynisfjara），是由火山噴發出的黑色熔岩，遇海水冷卻後沖刷堆積而成，可同時欣賞到岸邊整排的玄武岩柱懸崖、巨大海蝕洞，以及神秘矗立於海上、被稱為「海中精靈」（Reynisdrangar）的雷尼斯岩，宛如異世界的景致奇特又夢幻，因此是全冰島知名度最高的黑沙灘，曾被評選為世界十大最美麗的非熱帶海灘。附近的維克小鎮是環島行程理想的中繼住宿點，從小鎮山坡上的教堂可以眺望黑沙灘和雷尼斯岩的美景，夏季教堂旁還可以拍到紫色的魯冰花海！

維克小鎮 圖／梁旅珠
維克小鎮 圖／梁旅珠
分享

黑沙灘雷尼斯岩 圖／梁旅珠
黑沙灘雷尼斯岩 圖／梁旅珠
分享

羽毛峽谷（Fjaðrárgljúfur）號稱世界最美麗峽谷，深100公尺長約兩公里，是由流經其間的羽毛河所切割出，峭壁上長滿青苔。羽毛峽谷也曾出現在小賈斯汀的MV中，和水濂洞瀑布一樣因他而聲名大噪，卻也同樣受害最深，因為網紅們紛紛仿效小賈的錯誤示範，踐踏珍貴苔蘚並做出危險動作，迫使當地政府不得不關閉羽毛峽谷數月休養整理，總算於今年7月開始再度開放。

瓦特那冰川國家公園面積占冰島國土的14%，以歐洲最大冰川瓦特納冰原（Vatnajokull）為主體，南部的斯卡夫塔山自然保護區是遊客較易抵達的區域，有冰川健行與冰原摩托車等活動可參加。冰原摩托車在許多國家都有機會嘗試，因此非常推薦體力允許的旅人，穿冰爪帶冰鎬在專業嚮導帶領下登上冰舌，體驗絕對難忘的冰川健行。

傑古沙龍冰河湖→鑽石冰沙灘→龍蝦小鎮赫本→西角山與蝙蝠山→塞濟斯菲厄澤

Day6~Day8∣東南部∣東南與東部地區

位於瓦特那冰原南方的傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón）是冰川融化形成冰河潟湖，至今不到百年歷史，因氣候暖化湖面積還在不斷的擴大中，已成為冰島最深的湖泊。冰河湖面上漂浮著大量的美麗藍色浮冰，吸引許多好萊塢大片前來取景。非常值得付費搭乘小艇，穿梭浮冰間聽解說員介紹並前往冰川邊緣拍照，運氣好的話還可以近距離體驗冰川崩塌瞬間產生的震盪與巨大聲響。

鑽石冰沙灘（Diamond Beach）無疑是冰島最浪漫夢幻的景點之一，位在冰河湖入海口旁，是由冰河湖中經數年時間緩緩流入海中的浮冰，被海浪沖回海岸邊所形成。大大小小的冰塊在陽光照射下晶瑩剔透閃閃發光，彷彿嵌在黑沙灘上的鑽石，是攝影愛好者不容錯過的拍照聖地。

冰河湖海豹 圖／梁旅珠
冰河湖海豹 圖／梁旅珠
分享

冰島的強項並非美食，但稱得上美食勝地的，首推東南部有「龍蝦小鎮」之譽的漁港赫本（Höfn）。此地盛產的龍蝦其實是比一般龍蝦小的海鰲蝦（Langustine），小鎮上的餐廳Pakkhus Restaurant食材新鮮不負盛名，不論是爐烤、龍蝦湯或龍蝦比薩都非常好吃，是我環冰島16日印象中最美味的餐廳！

西角山（Vestrahorn）與蝙蝠山（Brunnhorn）以稜角分明的尖聳山形知名，是冰島少數收門票的自然景點，必須到維京人咖啡館購票才能進入史托克角（Stokksnes）拍攝到最佳角度，有機會拍出「冰島天空之鏡」的完美倒影效果。需步行約15分鐘才能抵達的維京人聚落是拍電影留下的道具場景而非歷史遺跡，時間允許的話還是值得入內參觀，也可以騎可愛冰島馬沿黑沙灘海岸線前往聚落。

東部的峽灣區是冰島最難以抵達的區域，也是服務配套與支援系統較為欠缺的地方。這裡的1號公路部分未鋪柏油，一邊是會有落石的土石山坡，另一邊則是無護欄的砂石懸崖，沿著峽灣海岸線的九彎十八拐開起來有點驚險，是讓人印象最深刻的地方。許多遊客會為了《白日夢冒險王》電影中的藍色教堂與彩虹磚道，專程到僅800人的小鎮塞濟斯菲厄澤（Seyðisfjörður）。接下篇

塞濟斯菲厄澤 圖／梁旅珠
塞濟斯菲厄澤 圖／梁旅珠
分享

梁旅珠與冰島羊 圖／梁旅珠
梁旅珠與冰島羊 圖／梁旅珠
分享

瀑布冰川龍蝦
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

親子旅行分享！2019環瑞士自駕　旅途中各種「最」美好

2019-09-19 09:00

寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

2019-09-18 22:00

氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01

背包客最新攻略！匈牙利「布達佩斯」交通總整理　美景連連別錯過

2019-09-15 17:36

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20

義大利最強蜜月小島「卡布里島」

2019-09-12 08:30

絕美的世遺小鎮「哈斯塔特」夯到明年起採遊客總量管制

2019-09-02 09:30

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 21:29

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00
看更多

熱門文章

馬丘比丘建造之謎 地質學家解開了

2019-09-29 13:00

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 16:37

將走入歷史！新加坡地標「聖淘沙魚尾獅」24年景點下月將拆除

2019-09-24 13:03

無聲勝有聲！澳洲聽障女獨自環遊20國 用手語交流

2019-09-29 13:31

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

非洲最高峰跳傘意外 加拿大觀光客喪命

2019-09-29 16:20

奢華旅宿新時代(下)／強強聯手 跨界共創新奢體驗

2019-09-27 11:31

奢華旅宿新時代(上)／極上之宿 各擁個性吸引貴客

2019-09-27 10:30

無藏私公開！ 10大「夏威夷」必拍IG打卡熱點、必買伴手禮

2019-09-27 11:02

影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場

2019-09-25 15:17

寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

2019-09-18 22:00

專家帶你走入藝博會！當代藝術品的「收藏指南」

2019-09-28 21:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

影／百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-22 23:00

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

親子旅行分享！2019環瑞士自駕　旅途中各種「最」美好

2019-09-19 09:00

美洲最貧窮國家！那天我住進了「貧民窟」感受最真實的窮困生活

2019-09-25 07:30

海島度假去！全球唯一「焦糖色史努比」專賣店萌翻　草裙查理布朗、曬傷莎莉也超欠收

2019-09-09 16:17

哥倫比亞「美麗粉紅海」 世界小角落之奇幻旅程

2019-09-21 09:00

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-20 10:33

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-15 19:30

影／澳洲攝影師捕捉超美景 飛機畫出奇幻彩虹雲

2019-09-14 15:14

背包客最新攻略！匈牙利「布達佩斯」交通總整理　美景連連別錯過

2019-09-15 17:36

探訪摩洛哥／沉浸上帝的故鄉 馬拉喀什

2019-09-14 21:01

最新！台灣旅客赴關島消費力奪冠

2019-09-07 11:28

一個令我們念念不忘的小島！澳洲翡翠島（Fitzroy Island）

2019-09-11 15:18

氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01

探訪摩洛哥／走進摩幻古城 卡薩布蘭卡

2019-09-14 12:55

澳洲森林大火燒不盡 無尾熊媽媽緊抱孩子以身擋火

2019-09-10 21:03

世界上海拔最高首都！真正的天空之城「玻利維亞」

2019-09-11 08:00

澳洲旅遊新選擇！入住全新生態度假酒店與野生動物零距離

2019-09-20 08:27

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

影／深海發現跳舞章魚 科學家驚呼像「小飛象」

2019-09-17 21:00

義大利最強蜜月小島「卡布里島」

2019-09-12 08:30

５位編輯的「照片故事」探訪每座城市的不同面貌！

2019-09-23 08:00

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top