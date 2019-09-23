巴黎．今天我們不聊藝術

【作者:莉莉張】

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「嘿，我記得妳想去巴黎學畫。

應該是要升大學的時候吧？

妳想在塞納河畔架起畫架，描繪風景、觀察光影，也記錄下每一個微笑的臉龐。

妳說妳一定要去、也一定會去，

即使要很久很久以後。

其實當時的我與巴黎很陌生，與藝術也很陌生，

但因為妳嚮往的眼神，就足以讓我相信那座城市與它的藝術都是如此美麗。

如果我們一直懷抱希望，是不是終有一天會成真？

很可惜不能一起踏上巴黎，但我想告訴即將出發的勇敢的妳，

那裡的藝術真的無所不在，

經由妳的雙眼，遊歷過妳每一寸亟欲感知的神經，那裡比我想像的一切都還要美，圖畫、音樂、建築、人物…，

而妳我從來不會太遲了出發，不論是多遠的地方，

永遠不會太遲。」

這是剛降落北京機場，因為機上《小王子》電影版哭到雙眼紅腫的我，努力撐開眼，給一位終於提起勇氣離職並將前往巴黎的好友寫明信片。

我們對每一次旅行的註腳因真實而與眾不同，他人走出的故事能領我前行，但惟有自己走出的故事能常伴左右。

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說起巴黎，人們愛上這座城市的原因很多，而我一直想以藝術的角度去分享，卻又怕太過艱澀、無聊還是唱高調，所以又寫又刪、再寫再刪，不知不覺竟成了一種惡性循環。如果大家不介意一個外行人聊藝術，以下想分享我在巴黎最喜歡的幾間博物館、美術館，願藝術永存，也願藝術始終為人獨白，我們不說話的時候，仍希望能有人耐心傾聽我們的，心聲。

***橘園美術館Muséedel'Orangerie***

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橘園美術館是我們造訪的第一間巴黎美術館，抵達時間已是下午4點多，距離最後入場時間(17:15)有些倉促。行色匆匆的我們，趕緊遞上「巴黎博物館通行證」準備入場，令人意外的是，有著一對俏麗濃眉的博物館人員，竟將通行證原封不動還給了我們。

正當我們面面相覷、不知所措時，她帶著笑容和我們解釋，這個通行證是按照日期計算、且必須連續使用，所以如果現在開卡進橘園，在這個時間點，估計我們今天也沒有足夠時間再去看其他場館，等於今日通行證無法發揮到最大效益。因此破例讓我們免過票，直接進入橘園觀展，日後再開啟通行證使用日好好看巴黎。

Shesaid:“Ladies,welcometoParis.”

橘園美術館主要展示印象派及後印象派作品，最知名的當屬位於1樓展廳，大型的莫內作品《睡蓮》。

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(FromOfficialWebsite)

透過自然光照直射與折射，環形展廳讓觀者彷彿被睡蓮的夢幻與純淨所擁抱，巨幅的油畫作品呈現予人難以形容的平靜，就好比內心的澄澈被勾起，很多雜念在此刻都不重要了。沉浸在莫內溫柔、細膩的筆觸下，每一個色塊交疊都是自然最美好的呈現，興許也是畫家以無聲的方式，深深地、悠悠地去傳遞他內心最渴望的和平。

有人覺得印象派畫作是一種隱晦的逃避，不真實、不苛求，把所有切角模糊化、也把色彩間的灰黑揉進七彩的繽紛裡，但或許唯有極致的溫柔，才能喚醒我們對純粹極致的嚮往，究竟是畫看人、還是人看畫?用心體會的每一刻都是如此絲絲入扣。...

原文出處：巴黎 | 今天我們不聊藝術

延伸閱讀：夏日の旅行 | 日本中部散記

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