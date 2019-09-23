親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01背包客棧

【作者:莉莉張】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

「嘿，我記得妳想去巴黎學畫。

應該是要升大學的時候吧？

妳想在塞納河畔架起畫架，描繪風景、觀察光影，也記錄下每一個微笑的臉龐。

妳說妳一定要去、也一定會去，

即使要很久很久以後。

其實當時的我與巴黎很陌生，與藝術也很陌生，

但因為妳嚮往的眼神，就足以讓我相信那座城市與它的藝術都是如此美麗。

如果我們一直懷抱希望，是不是終有一天會成真？

很可惜不能一起踏上巴黎，但我想告訴即將出發的勇敢的妳，

那裡的藝術真的無所不在，

經由妳的雙眼，遊歷過妳每一寸亟欲感知的神經，那裡比我想像的一切都還要美，圖畫、音樂、建築、人物…，

而妳我從來不會太遲了出發，不論是多遠的地方，

永遠不會太遲。」

這是剛降落北京機場，因為機上《小王子》電影版哭到雙眼紅腫的我，努力撐開眼，給一位終於提起勇氣離職並將前往巴黎的好友寫明信片。

我們對每一次旅行的註腳因真實而與眾不同，他人走出的故事能領我前行，但惟有自己走出的故事能常伴左右。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

說起巴黎，人們愛上這座城市的原因很多，而我一直想以藝術的角度去分享，卻又怕太過艱澀、無聊還是唱高調，所以又寫又刪、再寫再刪，不知不覺竟成了一種惡性循環。如果大家不介意一個外行人聊藝術，以下想分享我在巴黎最喜歡的幾間博物館美術館，願藝術永存，也願藝術始終為人獨白，我們不說話的時候，仍希望能有人耐心傾聽我們的，心聲。

***橘園美術館Muséedel'Orangerie***

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

橘園美術館是我們造訪的第一間巴黎美術館，抵達時間已是下午4點多，距離最後入場時間(17:15)有些倉促。行色匆匆的我們，趕緊遞上「巴黎博物館通行證」準備入場，令人意外的是，有著一對俏麗濃眉的博物館人員，竟將通行證原封不動還給了我們。

正當我們面面相覷、不知所措時，她帶著笑容和我們解釋，這個通行證是按照日期計算、且必須連續使用，所以如果現在開卡進橘園，在這個時間點，估計我們今天也沒有足夠時間再去看其他場館，等於今日通行證無法發揮到最大效益。因此破例讓我們免過票，直接進入橘園觀展，日後再開啟通行證使用日好好看巴黎。

Shesaid:“Ladies,welcometoParis.”

橘園美術館主要展示印象派及後印象派作品，最知名的當屬位於1樓展廳，大型的莫內作品《睡蓮》。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

(FromOfficialWebsite)

透過自然光照直射與折射，環形展廳讓觀者彷彿被睡蓮的夢幻與純淨所擁抱，巨幅的油畫作品呈現予人難以形容的平靜，就好比內心的澄澈被勾起，很多雜念在此刻都不重要了。沉浸在莫內溫柔、細膩的筆觸下，每一個色塊交疊都是自然最美好的呈現，興許也是畫家以無聲的方式，深深地、悠悠地去傳遞他內心最渴望的和平。

有人覺得印象派畫作是一種隱晦的逃避，不真實、不苛求，把所有切角模糊化、也把色彩間的灰黑揉進七彩的繽紛裡，但或許唯有極致的溫柔，才能喚醒我們對純粹極致的嚮往，究竟是畫看人、還是人看畫?用心體會的每一刻都是如此絲絲入扣。...

原文出處：巴黎 | 今天我們不聊藝術

延伸閱讀：夏日の旅行 | 日本中部散記

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巴黎美術館博物館

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

親子旅行分享！2019環瑞士自駕　旅途中各種「最」美好

2019-09-19 09:00

寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

2019-09-18 22:00

氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01

背包客最新攻略！匈牙利「布達佩斯」交通總整理　美景連連別錯過

2019-09-15 17:36

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20

義大利最強蜜月小島「卡布里島」

2019-09-12 08:30

絕美的世遺小鎮「哈斯塔特」夯到明年起採遊客總量管制

2019-09-02 09:30

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 21:29

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00
看更多

熱門文章

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-20 10:33

影／澳洲攝影師捕捉超美景 飛機畫出奇幻彩虹雲

2019-09-14 15:14

影／百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-22 23:00

親子旅行分享！2019環瑞士自駕　旅途中各種「最」美好

2019-09-19 09:00

影／深海發現跳舞章魚 科學家驚呼像「小飛象」

2019-09-17 21:00

寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

2019-09-18 22:00

氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01

絕美的世遺小鎮「哈斯塔特」夯到明年起採遊客總量管制

2019-09-02 09:30

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-15 19:30

法國梅鐸「紅酒馬拉松」醉翁之意不在跑！

2019-09-21 21:00

背包客最新攻略！匈牙利「布達佩斯」交通總整理　美景連連別錯過

2019-09-15 17:36

澳洲森林大火燒不盡 無尾熊媽媽緊抱孩子以身擋火

2019-09-10 21:03

以洲際酒店為鑰 南法極致旅遊體驗 由此開啟

2019-09-22 16:00

探訪摩洛哥／沉浸上帝的故鄉 馬拉喀什

2019-09-14 21:01

探訪摩洛哥／走進摩幻古城 卡薩布蘭卡

2019-09-14 12:55

FENDI居然開始賣「水溝蓋」？　網友：讓整座城市都時尚起來

2019-09-14 17:21

世界上海拔最高首都！真正的天空之城「玻利維亞」

2019-09-11 08:00

哥倫比亞「美麗粉紅海」 世界小角落之奇幻旅程

2019-09-21 09:00

澳洲旅遊新選擇！入住全新生態度假酒店與野生動物零距離

2019-09-20 08:27

海島度假去！全球唯一「焦糖色史努比」專賣店萌翻　草裙查理布朗、曬傷莎莉也超欠收

2019-09-09 16:17

生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-09-03 21:30

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15

我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

2019-09-03 01:33

巴黎．今天我們不聊藝術

2019-09-23 22:01

５位編輯的「照片故事」探訪每座城市的不同面貌！

2019-09-23 08:00

埃及自由行不是夢！埃及景點、交通全攻略　一揭神秘古文明

2019-09-02 09:00

最新！台灣旅客赴關島消費力奪冠

2019-09-07 11:28

我遇見的最強旅人！十年旅途中　看過土著喝鮮血、看過獅子來報恩

2019-09-03 21:00

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01

噴射機直飛+豪華遊輪　探險南極也能如此愜意！

2019-09-02 16:05

如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

2019-09-03 08:00

自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-03 11:55

賣場變戰場！人太多 Costco上海店開業半天急關門

2019-08-27 14:30

傅文芳被滑雪征服 凜冽中體悟「滑雪之道」

2019-09-03 07:31

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

上海好市多掀「退卡潮」 人潮爆多員工忙到沒吃飯

2019-09-02 16:48

懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

2019-08-26 11:03

義大利最強蜜月小島「卡布里島」

2019-09-12 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top