生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然
【作者:養樂多多】
偌大的公園
這是個不一樣的生活....
在羅馬尼亞生活，是什麼樣的感覺呢？
就讓我用照片跟大家分享吧！
(如果對該圖片有興趣，可以自行閱讀*部分的文字，來做更進一步的了解)
羅國旅居中....
慢生活，沒什麼不好
騎腳踏車的外送員
外送在亞洲人的眼裡
不外乎就是快、方便
但在羅國"快"這點可能未必是最重要
當地年輕人大多數選擇騎腳踏車送外賣
因此這外送的速度也就.....
*羅馬尼亞外送平台
介紹：New online food delivery platform launches in Romania
平台：Glover、UberEat、Gurmandio、Oliviera
非常緩慢的有軌電車
交通對我們亞洲人來說非常的重要
而且我們通常會追求速度+舒適度
一旦我們覺得這車太慢
那下次我們便會選擇其他的交通工具搭乘
但在羅國
這款有軌電車彷彿停留在上個世紀
夏天30度的高溫車內堅持無空調(=免費的汗蒸)
每天秉持著龜速行駛
這有軌電車的速度我猜應該是只比走路快........
走路(慢)＜有軌電車＜自行車＜巴士＜地鐵(快)
不過慢也有慢的好處喔
那便是可以花費約1.5羅幣
來趟超值城市之旅
*羅馬尼亞公車
官網：STB
APP：INF STB
發現大自然．不難
LakeFloreasca
傍晚時分
湖濱公園是當地人的最愛
釣魚、騎自行車、瑜珈、踢足球
不再是周末限定
*如何才能欣賞這美麗的景色？只要到google地圖上找到有河+公園的地方，就可以欣賞到囉！
ParculVerdi
穿越公園
是每天出門後的必經之路
*圖片中的公園
名稱：ParculVerdi
位置：Parcul Verdi
家
下午時分
陽光灑入屋內
這是我最愛的時刻
工作累了抬頭一望
便是無盡的大樹
家
下午時分
溫暖的陽光
以七彩的方式
恣意的舞動
忽然覺得
發現大自然，真的不難.....
*如果也想要試著在羅馬尼亞找長期住宿，那麼這篇「羅馬尼亞租房甘苦談」應該會有很大的幫助
原來果樹離我這麼近
迷你蘋果
每每走在道路上
總能發現新鮮水果掉滿地
但當地人似乎已經習以為常
不過這卻是我第一次遇見蘋果樹
路邊番茄樹
就連番茄也也被我在大馬路旁邊發現啦！
*羅馬尼亞農產品豐富，想體驗農產品的盛況？那我建議到傳統市場-Obor走走，絕對值得。
對．就是這一味
5.2雷的麥當勞
這是一份5.2雷(40台幣)左右的套餐
當下覺得花40台幣竟然有三樣餐點也太划算
但過幾天後去別間麥當勞點同樣的餐
就只剩下兩樣了(飲料+漢堡or薯條+漢堡)
後來才知道
原來是之前的店員多給了一份餐點給我們啦！
*羅馬尼亞的麥當勞，想點餐不會羅文也關係，只要使用自助點餐機，接著點選英文就可以順利點餐。另外在2015年我也分享一篇生活文章「這裡的麥當勞,醬料種類好多.....」，裡面也提到麥當勞，有興趣的話可以順便逛逛。
Ikea
不知道大家是否也跟我一樣
逛完Ikea
會順便買杯ikea的熱狗、咖啡或者是冰淇淋呢！
*IKEA資訊
營業時間：禮拜一~五10:00-22:00;禮拜六、日10:00-22:00
餐廳營業時間：禮拜一~日09~00-21~00
免費咖啡：周一~周五提供會員免費咖啡(可直接到ikea內的機台上申請會員，接著到服務台將卡印出)
官網：IKEA.RO
真的是義美冰棒
亞洲超市冰櫃裡
竟然有販售來自台灣的義美冰棒
這當然要買啊！...
原文出處：【羅馬尼亞】生活中，最真實的味道 (大自然、果樹、熟悉的味道)
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