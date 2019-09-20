生活中最真實熟悉的味道 羅馬尼亞的陽光、果樹、大自然

2019-09-20 21:20 聯合新聞網 背包客棧



【作者:養樂多多】

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偌大的公園

這是個不一樣的生活....

在羅馬尼亞生活，是什麼樣的感覺呢？

就讓我用照片跟大家分享吧！

(如果對該圖片有興趣，可以自行閱讀*部分的文字，來做更進一步的了解)

羅國旅居中....

慢生活，沒什麼不好

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騎腳踏車的外送員

外送在亞洲人的眼裡

不外乎就是快、方便

但在羅國"快"這點可能未必是最重要

當地年輕人大多數選擇騎腳踏車送外賣

因此這外送的速度也就.....

*羅馬尼亞外送平台

介紹：New online food delivery platform launches in Romania

平台：Glover、UberEat、Gurmandio、Oliviera

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非常緩慢的有軌電車

交通對我們亞洲人來說非常的重要

而且我們通常會追求速度+舒適度

一旦我們覺得這車太慢

那下次我們便會選擇其他的交通工具搭乘

但在羅國

這款有軌電車彷彿停留在上個世紀

夏天30度的高溫車內堅持無空調(=免費的汗蒸)

每天秉持著龜速行駛

這有軌電車的速度我猜應該是只比走路快........

走路(慢)＜有軌電車＜自行車＜巴士＜地鐵(快)

不過慢也有慢的好處喔

那便是可以花費約1.5羅幣

來趟超值城市之旅

*羅馬尼亞公車

官網：STB

APP：INF STB

發現大自然．不難

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LakeFloreasca

傍晚時分

湖濱公園是當地人的最愛

釣魚、騎自行車、瑜珈、踢足球

不再是周末限定

*如何才能欣賞這美麗的景色？只要到google地圖上找到有河+公園的地方，就可以欣賞到囉！

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ParculVerdi

穿越公園

是每天出門後的必經之路

*圖片中的公園

名稱：ParculVerdi

位置：Parcul Verdi

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家

下午時分

陽光灑入屋內

這是我最愛的時刻

工作累了抬頭一望

便是無盡的大樹

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家

下午時分

溫暖的陽光

以七彩的方式

恣意的舞動

忽然覺得

發現大自然，真的不難.....

*如果也想要試著在羅馬尼亞找長期住宿，那麼這篇「羅馬尼亞租房甘苦談」應該會有很大的幫助

原來果樹離我這麼近

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迷你蘋果

每每走在道路上

總能發現新鮮水果掉滿地

但當地人似乎已經習以為常

不過這卻是我第一次遇見蘋果樹

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路邊番茄樹

就連番茄也也被我在大馬路旁邊發現啦！

*羅馬尼亞農產品豐富，想體驗農產品的盛況？那我建議到傳統市場-Obor走走，絕對值得。

對．就是這一味

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5.2雷的麥當勞

這是一份5.2雷(40台幣)左右的套餐

當下覺得花40台幣竟然有三樣餐點也太划算

但過幾天後去別間麥當勞點同樣的餐

就只剩下兩樣了(飲料+漢堡or薯條+漢堡)

後來才知道

原來是之前的店員多給了一份餐點給我們啦！

*羅馬尼亞的麥當勞，想點餐不會羅文也關係，只要使用自助點餐機，接著點選英文就可以順利點餐。另外在2015年我也分享一篇生活文章「這裡的麥當勞,醬料種類好多.....」，裡面也提到麥當勞，有興趣的話可以順便逛逛。

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Ikea

不知道大家是否也跟我一樣

逛完Ikea

會順便買杯ikea的熱狗、咖啡或者是冰淇淋呢！

*IKEA資訊

營業時間：禮拜一~五10:00-22:00;禮拜六、日10:00-22:00

餐廳營業時間：禮拜一~日09~00-21~00

免費咖啡：周一~周五提供會員免費咖啡(可直接到ikea內的機台上申請會員，接著到服務台將卡印出)

官網：IKEA.RO

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真的是義美冰棒

亞洲超市冰櫃裡

竟然有販售來自台灣的義美冰棒

這當然要買啊！...

原文出處：【羅馬尼亞】生活中，最真實的味道 (大自然、果樹、熟悉的味道)

延伸閱讀：【奧地利】我眼中滴維也納，原來是這樣啊！ 免費景點、小訣竅、住宿、直飛航班分享

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