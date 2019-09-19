親子旅行分享！2019環瑞士自駕 旅途中各種「最」美好

【作者:bikingtime】

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自助旅行者在旅途中最渴望的往往就是晴天，就如同在每個景區販售的風景明信片總是以藍天白雲為背景，然後佐以古堡、山水、名勝、人物等，建構一個個屬於遠方的符號讓不同的旅人去追尋，最終成就了許許多多人的到此一遊。

然而，對我來說，最渴望的風景往往是不期而遇，而且常常出現在下一個轉彎跟角落，以下就分享這回環瑞士自駕親子旅遊的幾個之最。

1.最壯闊的高山隘口

要在一天內開車穿越3座瑞是著名的高山隘口：OberalpPass,Furkapass跟Grimselpass好像也不是這麼尋常的行程安排，更何況天氣預報說OberalpPass一帶會是雨天，果不其然，從Breil-Brigels民宿開始出發時，等在前方的就是陰雨與濃霧，都說風雨在前，無懼，快到OberalpPass的時候，天氣突然轉晴，然後讓我們得以一整天都在三座上上下下，彎彎曲曲的高山隘口之間欣賞著一幕幕的大景…..

其中Furkapass和Grimselpass不僅是2019年環瑞士自行車賽第9站必攻的兩個山頭(照片出處請點這裡)，前者更是隆河的發源地(SourcesduRhône)。

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2.最美麗的背影

拍攝這幾張照片時，雲霧正緩緩圍繞著馬特洪峰，因為看不清楚真實面貌，反而覺得山王此時立體的好不真實，旅人只能坐或看雲起時，用渺小的背影讚嘆著高聳的山王。

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3.最眼熟的峽谷

會拜訪Glerscherschlucht瀑布純粹是當天遇到我們此行12天旅程的唯一大雨，於是想說是不是到峽谷可以躲點雨，雨勢當然沒有減緩，面對眼前如縮小版的太魯閣峽谷，大夥睜大了眼睛，沒人管那打在臉上的雨水。(第四張照片仔細看有一顆大象頭)

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4.最美好的早晨

抵達第一天住宿飯店HotelLandgasthofEischen時，山上不僅陰雨，氣溫更來到13度，加上抵達時已進天黑，絲毫不覺得這間此行最貴的飯店有什麼特別之處，沒想隔天清晨看到飯店周圍的風景，才知道誤會大了。

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5.最厲害的反差

因為決定環瑞士自駕的時間過於匆促，於是要在觀光大城Interlaken找到低於6000台幣一晚的四人房並連住三晚，簡直緣木求魚，於是第一次使用Airbnb來訂房，價位合理，設備一般，但是清晨在民宿散步遇見的湖光山色簡直忘了昨晚民宿沒熱水可洗澡的憾事。

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6.最厲害的餐廳

相較於其他瑞士熱門景點，Wildkirchli懸崖餐廳就少見亞洲觀光客了，其實我們的目的是Seealpsee，完整從Äsche走了一趟回到Ebenalp纜車站，無止盡的下坡走到讓人懷疑人生。

還好這餐廳挺厲害的。

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7.最熟悉的村莊

Sils，一座讓我拜訪了三次的美麗村莊，建議你別停留在St.Moritz太多時間，往Sils靠近，能健行走一趟ValFex更好，相信我，它絕對會讓你開始遠離瑞士的大城市。

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8.最真實的陪伴

瑞士多山，愛子走不動的時候，父親或牽、或揹、或抱，繼續把故事寫完。...

原文出處：2019環瑞士自駕+親子旅行之最

延伸閱讀：瑞士租車自駕的 6 點建議

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