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探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00背包客棧

【作者:ouroboros26】

哈囉，我是尼爾！

今天想分享在土耳其貝加蒙遺址中的『醫療神殿』，它是貝加蒙王國中的醫學重鎮，也是目前已知最早的身心醫學中心。想直接看行程重點的朋友可以拉到頁尾的手札筆記，有簡單的總結喔～

古王國貝加蒙(Bergama)座落於土耳其安納托利亞高原的西北方，緊鄰美麗的愛琴海。過去在阿塔羅斯王朝統治下，貝加蒙曾是相當強盛的國家。但在末代國王阿塔羅斯三世辭世前，王室沒有產下任何子嗣，卻留下將國家『贈予羅馬』的遺囑，避免國家陷入內戰或被羅馬武力併吞，也就是這樣才留下今日相當完整的古城遺跡。如今鼎盛的王國不在，貝加蒙變為土耳其伊茲密爾省的一個城鎮，而本次參觀的是貝加蒙遺址中的醫療神殿(Asclepieion)，因為是跟團的行程，所以沒有辦法提供交通的建議。

貝加蒙遺址大致分成兩個區域，分別是衛城(Akropolis)和醫療神殿。衛城位於山頂，與醫療神殿相距不遠，從停車場就能看到山頭的城跡，據導遊說上山有搭纜車可以搭乘，內容也相當精彩，很可惜這次行程沒有包含，有機會一定要再回來參觀。本次造訪的醫療神殿則位於山腳，名字『Asclepieion』指的是希臘半神阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)，祂是太陽神阿波羅之子，精通醫術，並有能力使人起死回生。古人相信可以藉由祂的神力醫治病人，因此建立醫療神殿供奉，功能就好比現在的醫院。

圖／背包客棧
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↑巴士停車邊的紀念品攤販

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↑附近山頭的衛城城跡

醫療神殿佔地長820公尺，寬250公尺。當時收治的病患多以身心症居多，主張萬病皆由心起，並採自然療法、芳香療法和催眠法醫治病人，因此病人會在此做日光浴、洗泥浴、聽音樂、看戲劇與病友分享治癒的故事，睡前則必須禱告，睡醒還有專人解夢做為治療的參考。另外，進入神殿前有一條長200公尺的長廊，病人必須秉持著崇敬醫神的心和治療的決心獨力走完才能接受醫治，造就了大多數在神殿裡接受治療的病患都不是重症，讓這裡治癒率極高，宣稱『死神在此不存在！』。

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↑進入神殿前的走道

圖／背包客棧
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↑由走道未端向出口看

在許多不同國家的醫院遺跡，時常都能觀察到『蛇』的信物。因為在古人的眼中，蛇脫皮的習性就宛如新生，因此蛇常被做為再生、轉化與治癒的象徵。在醫療神殿走道的尾端就有一個刻著蛇圖案的石柱，就是希望病人可以在此獲得治癒與重生。

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↑光廣場中的石柱遺址

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↑蛇的圖案象徵治癒

神殿遺跡還包含歌劇院、診所與病人的起居室。劇院前面還有一整排的愛奧尼柱式群，特點是較纖細秀美，又被稱為女性柱。柱身有24條凹槽，柱頭有一對向下的渦卷裝飾。是個相當適合拍照的地方，同行的夥伴們都在這裡殺了不少底片。

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↑遺跡的全貌

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↑愛奧尼柱式群

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↑歌劇院內部

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↑歌劇院外觀

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↑過去繁華的神殿剩斷垣殘壁

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↑側邊觀看壯觀的柱群

從導遊的解說中可以窺知過去這裡的輝煌鼎盛，經歷時間的推移與歷史的摧殘，如今只剩破碎的遺跡。遙想當年醫學方才啟蒙，與神學信仰還無法拆分，對抗疾病的手段只有音樂、解夢、占卜或祈禱，如今的醫藥知識已經將人類的平均壽命延長至過去的兩倍之多。或許在未來的某日，科學對於生命的奧秘有更多的理解之後，也會感嘆今日人們在疾病前的脆弱吧。...

原文出處：貝加蒙醫療神殿遺址，土耳其的古醫學中心

延伸閱讀：守護卡帕多奇亞的巨人，烏奇希薩爾要塞

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