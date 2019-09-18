寧靜而美好！德國「威瑪」飽滿書卷氣的歐洲小鎮

【作者:ASHLEYCHIU_】

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原以為在回國後的兩三個禮拜，就可以完成剩下的旅行文章，沒想到還是在30學分、商業競賽、論文、活動與實習下延宕多時，一拖就是半年(天阿)。其實有時候能有一段時間像現在這樣，好好地寫文章、整理照片，是一種幸福，也是奢侈。

Anyway,先來講講我在德國旅行的第二個城市--威瑪。若不是因為朋友在這邊居住的緣故，我想我永遠不會認識這個這麼寧靜、唯美、樸實、飽滿書卷氣、處處充滿文藝氣息的典型歐洲小城鎮。

在歐陸城市之間的交通都是以Flixbus往返。看著巴士從高速公路開往郊區，見到一望無際的青鬱鬱草原、再到歐式鄉村建築，在柏林往威瑪的路上，會經過一個叫Jena的小鎮，跟威瑪給我的感覺有一點像，只是又更繁華一些。

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來威瑪的第二天終於下起了皚皚白雪。

之前曾說此次的歐洲行體會到了三樣很重要的東西：美學、生活、自我獨特性。而威瑪真真實實地涵蓋了這三樣東西--你會看到小小地特色招牌融合在建築物裡；會看到下午時刻一到，咖啡廳便自動聚集了男女老少；甚至你會在某一小街中，看到一間專賣石頭的小店。如同各個顏色不同的居家建築，卻和諧地襯托照應著。

這裡慢步調的優閒純淨、舒活的威瑪人、各有特色的小店、每一個靜懿轉角與巷弄，都是值得駐足的，特別喜歡走在這樣的街道上。

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在威瑪的日子，常常在思考著觀光的問題。我看過一些明明是自然的風景區，卻豎立著一個摩登的摩天輪；或是在青旅與其他的背包客聊到一個蔚藍的海邊旁，完完全全是一棟又一棟的商業飯店。不思考獨有的地域文化而一味地發展商業，不只唐突，也很粗魯。環境跟人一樣，應該要找到並回歸屬於自己的本質，再抓住這點往外遞進發展，才會是獨特的。

威瑪呢，嚴格說起來不是一個一定要特別去的地方，但如果你正在德國旅遊，是一個很好的機會把威瑪放在中途站，走走幾天。

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除了景點之外，威瑪也有很多精緻、各有風格特色的咖啡廳與餐廳，在這邊推薦幾家：

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1.PIZZERIADaAntonia:主餐其實算普通，價格倒是很親民(€7左右)，啤酒大概是人生截至目前為止最好喝，有一種在麥田裡徜徉的感覺哈哈，是個locals都會去的餐館

2.36PHOCO:餐廳氣氛很好，食物大多偏東南亞風味，只是有點不太習慣直接生吃一整片的香草類植物(尤其最近這兩三個禮拜都在東南亞，每次都覺得像在吃草)

3.KORIAT:如果說到甜點呢，比起滑順油膩的蛋糕會更喜歡清爽一點的派，而這家都是做派的，還綜合了我最喜歡的莓果&blackchoc口味！咖啡也很好喝！雖然店面小小的，卻有一種溫馨的感覺(尤其是大家擠在一起看剛出爐的派時)

4.Frauentor:蛋糕跟咖啡差強人意，不過店內裝潢與氣氛極好，就像歐美老電影會出現的咖啡廳，很適合下班後跟同事朋友來聊天

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最後，在此感謝威瑪的專業小地陪！

希望下一篇法蘭克福可以趕快跟大家見面，Staytuned！...

原文出處：【WEIMAR｜威瑪】：寧靜的德國藝文小鎮

延伸閱讀：【Berlin｜柏林】：19歲的流浪

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