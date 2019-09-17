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氣勢磅礴！ 維也納最負盛名「美泉宮」和巴洛克式花園

2019-09-17 22:01背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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美泉宮(SchlossSchönbrunn,或音譯:熊布朗宮)位於維也納西南部的巴洛克藝術建築,曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮,如今是維也納最負盛名的旅遊景點.

美泉宮的名字來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯(1612年至1619年在位),傳說1612年他狩獵至位於Meidling和Hietzing之間的凱特堡,飲用此處泉水,清爽甘冽,遂命名此泉為「美泉」,此後「美泉」成為這一地區的名稱.1743年,奧地利女皇瑪麗亞·特瑞莎(MariaTheresa)下令在此營建氣勢磅礴的美泉宮和巴洛克式花園,總面積2.6萬平方米,僅次於法國的凡爾賽宮.

瑪麗亞·特瑞莎去世後,美泉宮沒有人居住,直到19世紀初神聖羅馬帝國的末代皇帝法蘭茲二世再次將其作為夏季寢宮,拿破崙曾在1805年和1809年兩次占領並住在美泉宮.法蘭茲二世時代,美泉宮經過一次翻修,現在的美泉宮呈現的就是這次整修後的樣貌.美泉宮正面被塗上原創性的赭色,德語中赭色因此被稱作「美泉黃」.此後所有奧匈帝國和哈布斯堡王朝的皇家建築都被漆成這種顏色.

奧匈帝國的第一位皇帝法蘭茲·約瑟夫一世於1830年出生在美泉宮,他是法蘭茲二世的長孫,他的父母法蘭茲·卡爾和蘇菲公主也都住在美泉宮,法蘭茲·約瑟夫一世的童年和青年的夏季都在美泉宮度過,1848年繼任奧地利皇帝兼匈牙利國王後,美泉宮又經歷了一次輝煌的時代,它是法蘭茲·約瑟夫一世最喜歡和居住時間最長的住所,直到1916年在美泉宮走完了最後的人生旅程.

1996年,美泉宮和皇宮花園以它們巴洛克藝術建築在世界上的意義入選世界遺產名錄.

↓從維也納市區到美泉宮的交通很方便,坐4號地鐵於Schönbrunn下車

圖／背包客棧
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↓隨著指標和人潮走7-8分鐘即達.宮殿的開放時間是從8點開始,8點初購票處還沒什麼遊客,

門票分幾種套票,我們買Grandtour@20歐元,可參觀40rooms,參觀時間約50-60分鐘.

圖／背包客棧
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↓購票處旁的餐廳

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↓從購票處到皇宮入口處,須經過很大的皇宮前廣場,廣場上左右各有一噴泉

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↓有1441個房間的美泉宮

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我們劃到8:30入場,背包須寄放,有中文導覽機,參觀內容除法蘭茲·約瑟夫一世和其皇后西西公主過去的起居與辦公環境外,還包括十八世纪瑪麗亞特瑞沙女皇時代最具珍藏價值的房間.但參觀過程不可拍照

當要寫遊記時,才驚覺沒有照片的佐證,竟已將參觀內容忘光光,為喚起記憶,趕緊上官網再研究資料,還好官網有開放的40個房間的資料和照片,為方便自己留住記億,將下載的皇宮照片放於文末!

參觀後無法直接穿過到後花園,須繞至皇宮左邊或右邊,才能到後花園,我們從面向皇宮的左邊繞道後花園,這裡的古木參天,兩排蓊鬱的樹木形成綠色隧道↓

圖／背包客棧
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↓遠望羅馬廢墟旁的記念碑,預計回程再繞去觀賞

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↓遠方的拱門,不知是否就是人造的羅馬廢墟(RömischeRuine)?

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↓美泉宮花園有很多精緻的雕像

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↓美泉宮的背面...

原文出處：維也納美泉宮

延伸閱讀：銀髮族遊布達佩斯(下)

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