背包客最新攻略！匈牙利「布達佩斯」交通總整理 美景連連別錯過

【作者:小正子】

圖／背包客棧 分享 facebook

在東歐首都中,布達佩斯算是其中頗具規模的大城市

目前擁有170萬人口,也是歐盟的第七大城市

這個由布達和佩斯雙子城組成的首都,多瑙河貫穿其中

多瑙河上的鎖鏈橋,漁人堡,布達城堡,國會大廈等,都是背包客的最愛,美景連連

這個大城市自然擁有很完整的大眾交通系統

歐洲內陸第一條地鐵就在布達佩斯

目前則包括火車,地鐵,電車,巴士,渡船等,應有盡有,也眼花撩亂

長途火車和城際火車(輕軌)負責布達佩斯聯外和近郊城市(如一日遊熱門的聖坦德)的交通

市區內的重要景點由地鐵和電車連接,巴士則可細接到每個社區

善用Google路線規畫就可以找到點對點最佳方式

不過考量地鐵上上下下稍微不大方便,其實善用電車+巴士組合,

就可以到達市區內大部分地方,同時也兼具觀景的功能

同時大眾交通系統內也有公共渡船

遊多瑙河可選擇商業的渡輪,也可選擇公共渡船

商業的渡輪有完整的package,包括到瑪格麗特島一遊,也有晚餐的選擇等

只想單純欣賞多瑙河沿岸的,則可選擇公共渡船,也有一樣的觀景效果

下文將針對布達佩斯大眾交通系統作完整整理介紹

(O)布達佩斯火車/地鐵/電車....各交通工具簡介

(O)重要景點交通地圖

(O)票價系統簡介和最新票價

(O)購票方式和大眾交通搭乘須知

市區大眾交通簡介

布達佩斯的大眾交通系統十分發達

包括下列幾種交通工具.營運公司除鐵路為匈牙利鐵路外,地鐵電車巴士均為BKK

BKK官網:https://bkk.hu/en/news/

各交通工具有不同的起迄時間

不過原則上大部分在05:00-23:30之間

夜間也都有夜間巴士行駛

地鐵和電車,公車的接駁方式

原則上利用Googlemap上的路線規劃就已經非常清楚

1.火車

布達佩斯前前後後加起來有六個火車站!!所以在買票前務必確定好自己的火車站

旅客常用的有三個火車站:東站,西站和南站

火車東站(Keletipályaudvar):是最主要的火車站,

國際線:到維也納,慕尼黑,布加勒斯特等在此發車

國內線往東包括Eger,Miskolc等在此發車

火車西站(Nyugatipályaudvar):也是主要火車站,且離佩斯市中心近一點

國際線:到布拉格,柏林,華沙等在此發車

國內線往西包括Esztergom,Szeged等在此發車

火車南站(Délipályaudvar)

往南邊的國家如斯洛維尼亞,克羅埃西亞及南邊的城市如Gyor,Pec等都在此發車

匈牙利鐵路由MAV經營,官網https://www.mavcsoport.hu/en

走奧匈捷路線的朋友,常會購買的火車票包括布達佩斯-維也納,布達佩斯-薩爾斯堡等

而奧地利鐵路(OBB)也會經營此路線,所以買奧鐵或匈鐵的票,理論上都可以

但請注意!!匈牙利鐵路規定網路購票,票需先在匈牙利境內車站印出來才可使用

目前國際鐵路尚未有e-ticket(匈牙利國內線已有)

所以請不要在匈牙利鐵路上購買由奧地利(維也納,薩爾斯堡...)出發到布達佩斯的火車票!!...

原文出處：【匈牙利】布達佩斯交通最新總整理: 火車/地鐵/電車/渡船/纜車/機場巴士...簡介/路線圖/最新票價【持續更新】

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