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日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

義大利最強蜜月小島「卡布里島」

2019-09-12 08:30背包客棧

【作者:hanahanatour】

圖／背包客棧
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無法形容的美麗顏色，色譜上所有的藍，都在這裡！

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個人偏見，所有能跟動物和平共處的地方，都是好地方！

這個禮拜來寫卡布里島CAPRI，雖然之前已經寫過了聖托里尼馬爾他這樣美麗的地方，不過，只有十平方公里多的卡布里島還是S心中目前第一名美麗的所在（個人覺得主要還是東西比希臘好吃太多）這一趟我們停留了整整四天三夜，充分享受了卡布里島的日落黃昏，山與海水之美！雖然大家去卡布里島總是匆匆忙忙地參加藍洞半日/一日遊就離開，不過不匆忙的話，記得永遠把生命揮霍在美好的事物上，這個小島多留幾天絕對足夠讓人感覺滿滿的悠閑跟幸福。

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卡布里島最高峰索拉羅山，這概念其實挺類似里約熱內盧的（笑

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傳說海妖賽壬愛上了希臘的男神，從此化作這座島哪也不去，愛情，從來都是磨人的東西（鬼臉

卡布里島分成主要兩個區塊：卡布里CAPRI以及安娜卡布里ANACAPRI，由於面積不大，交通相當便利，大部分採取的交通方式都是計程車以及公車。地勢真心崎嶇加上道路狹窄，萬丈懸崖旁就是茫茫大海，在卡布里島真的完全不建議自駕，是一般人無法駕馭的道路（基本上兩台對向公車的距離大概就是隨時可以伸手跟隔壁車的乘客擊掌這麼近，讓專業的來吧），公車的價格全島統一為兩歐，但是如果你不是在售票亭買票，而要巴士司機為你服務的話，那麼就要酌收0.5歐的手續費，建議大家如果有看到售票亭的話，一次要多買幾張放著～如果想要更接近大海的話，港口邊也有環海的小船提供租借搭乘，人多的話租輛船開出海走走游游泳也是挺開心的選擇。

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能在這裡打個盹休息一下，也是種美好人生對吧ＸＤ

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我真的覺得這系列紀念品超級可愛，但是好貴嗚

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一開始下船的港口通常是卡布里，而遊客夢想之地的藍洞則位於島的另一側，安娜卡布里，這裡相對不那麼擁擠，是可以舒服享受海島艷陽的地方～S個人另外要推薦的，就是單人座的山頂纜車，這部纜車來回卡布里島最高峰的索拉羅山MONTESOLARO跟安娜卡布里的維多利亞廣場PIAZZAVITTORIA，全程大概12分鐘，基本設計就像滑雪的纜車一樣，非常刺激，安全桿也完全不壓迫，一個人坐久了，真的會有自己飛翔在空中的感覺（笑）徜徉在藍天白雲與山水之間，是可以盡覽無敵海景風光的最好選擇～來回票十一歐而單程票八歐，走路上山的預估時程大概是兩個半小時，大家可以自己決定自己的行程囉！

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大家都是非常自在地坐上纜車，享受海天一色的遼闊美景

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除了自然景觀之外，這裡的建築也是各有特色，絲毫不遜於希臘的小島們

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不論是對於義大利人，歐洲人、或者是外國人來說，卡布里島都是一個渡假勝地～公元前29年古代羅馬皇帝奧古斯都因為太愛這個地方，便用十座城池換來了這座島，至今仍能參觀，內有無敵美景的奧古斯都花園便是當時的別墅。沿路主廣場走來遊客眾多卻不覺擁擠，植物花朵怒放盛開，處處都是別出心裁的可愛小店，每一間都是不同的故事。我很喜歡在卡布里島散步的感覺。好像一個不小心就隨時可以從高處走到某一個不知名的海邊，而路的盡頭總是有餐廳或者碼頭默默等待咱們的到來（當然這是觀光客的幻想），我們去的時候正值秋天，觀光客銳減，一間餐廳常常只坐了S跟家人，真的有種去到天涯海角盡頭旅行的感覺，所謂美麗的回憶，大概也就是這樣的東西。...

原文出處：最強蜜月小島。義大利卡布里島

延伸閱讀：波蘭。德國納粹集中營奧斯維辛

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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纜車希臘義大利

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