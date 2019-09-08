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獨／康寧「免試」轉大學學位生 9碩士生恐被撤銷學位

銀髮夫婦遊「布達佩斯」用文字留住記憶(上)

2019-09-08 12:15背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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旅遊只是一種過程,記憶才是永恆的,相片和遊記是留住記憶的一種方法,為了減緩日漸衰退的記憶力,是我旅行回來不停寫遊記的動力,所以雖然布達佩斯遊記多如牛毛,我仍然將旅遊過程轉成遊記.

因應旅行的不確定因素,為減少不可取消的風險,出發前一週才開始預購車票,從維也納到布達佩斯,火車一般是坐到東站(Keleti),據行前收集的資料,東站附近蠻熱鬧,換匯場所較多,車站內還有一家匯率很差的應急換匯中心.上OBB預訂車票才發現keleti車站維修關閉兩週,火車停在西南郊區的Kelenfold,上網查了Kelenfold這火車站,是很破舊的小站,還好,它是M4地鐵的起站,要前往下榻的北站(Nyugati)附近,同樣需轉一次M3地鐵.

從維也納到Kelenfold行車時間2小時20分鐘,火車站與地鐵站相連.匈牙利雖屬歐盟成員,但未使用歐元,仍用自己的貨幣福林(HUF),在台灣無法換到福林,抵達Kelenfold已晚上7點,有點擔心若刷卡買地鐵票出問題,沒現金就有點麻煩,還好按照自動售票機操作程序,順利刷卡買了一張24-hourgrouptravelcard(for2-5person)和一張24小時單人卡,6人分攤每人每天才825HUF,

約台幣90元,除了地鐵,電車,巴士還可坐交通船,相當便宜.

我們在布達佩斯住3個晚上,民宿型旅館要求付歐元,其它大部分花費,雖以刷卡為主,但總須換些現金,很多旅遊文章皆會推薦較佳的換匯處,若換的金額不多,我倒建議用ATM提款,可節省時間,但仍須防範坑人的ATM,我們這次提領的MKBbank很公道,值得推薦,請參考我的文章

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10298821

↓布達佩斯火車北站(Nyugati)旁有一家被評為全世界最美的麥當勞,我們check-in後時間已晚,就去吃漢堡,期望很高,看了有點失望,不過以麥當勞分店的標準,的確也漂亮

圖／背包客棧
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↓隔天早上在旅館餐廳點餐後,老婆興起,拿起餐廳一旁的吉他,裝模作樣一下

圖／背包客棧
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早餐後第一個景點是去期待已久的紐約咖啡朝聖.從北站坐4號電車,兩站4分鐘於Wesselenyiutca下車,往前走100公尺即達,入口處等待領座,往內一望,眼睛一亮,內心哇的一聲,迫不及待在門口拍一張

圖／背包客棧
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↓整個營業大廳可說金壁輝煌,屋頂壁畫,雕像等華麗的裝飾,簡直就是皇宮等級的,難怪被評為世界第一的咖啡廳

圖／背包客棧
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↓Waiter很有經驗,一看6位華人(或東方人),拍照不可免,帶我們坐遠一點的角落,我們也不為仵,以免拍照影響其他客人

圖／背包客棧
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↓廁所在2樓走道旁,早上9點多,樓上還沒客人,前往洗洗手,順便趁機拍張合照

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↓地勢的關係,大廳中間變挑高,更顯氣派

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↓被安排坐這裡的客人都是純吃早餐的,沒有為拍照而東張西望

圖／背包客棧
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↓點餐未來前,多拍幾張

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↓我們的座位在樓梯旁,拍照好方便

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↓沉浸在華麗大廳的氛圍下,也忘了餐點咖啡是否可口?這裡的價位偏高,不過來體驗一下,絕對值得

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↓依據官網的敘述:紐約皇宮(Newyorkpalace)以意大利文藝復興風格建造,於1894年10月23日開業,咖啡館以及餐廳和Nyugat-bar都是酒店的一部份.20世紀初,紐約咖啡館(NewYorkKávéház)是布達佩斯最美麗,最受歡迎的咖啡館.它是最受作家和編輯歡迎的地方,事實上,最有影響力的報紙曾在這裡編輯,二樓是畫廊.第二次世界大戰結束後,這家曾經聞名的咖啡館年久失修,成為一家體育用品商店.雖然這家咖啡館於1954年以Hungária的名義重新開業,但直到2006年,紐約咖啡館才恢復了原有的輝煌....

原文出處：銀髮族遊布達佩斯(上)

延伸閱讀：將採遊客總量管制的世遺小鎮--哈斯塔特(Hallstatt)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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咖啡紐約早餐

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