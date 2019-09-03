如此繽紛！ 近距離欣賞美麗的匈牙利屋頂陶瓷藝術

【作者:搖搖板】

去匈牙利布達佩斯(Budapest)旅行，大多數的遊客都會專注多瑙河(Danube)兩岸的風景！

真的，左看右看，無論左岸右岸都是如此美麗！

所以說，布達佩斯號稱多瑙河的明珠，美譽當之無愧！

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本人也不免俗，在布達佩斯的日子，幾乎每天傍晚，都去拍日落美景！

其實匈牙利文化源遠流長，擁有豐富的歷史底蘊和看不盡的歷史建築，各類建築分別代表了羅馬，歌特，文藝復興和巴洛克式等建築風格！其中，匈牙利陶瓷文化更在世界上佔有重要的一席之地。

在出發前我們特別關注了布達佩斯的文章和視頻，發現了最為吸引我們的，或者說，在我們眼裡最具特色的：屋頂陶瓷藝術。

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下面是一些相關介紹，希望带給您，布達佩斯的風景，美食，音樂……以外的視覺享受。

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♦馬加什教堂MatthiasChurch

喬納伊Zsolnay瓷器工廠於1853年在佩奇成立，所設計的高級瓷器於歐洲風行一時。

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♦匈牙利國家檔案館NationalArchivesofHungaryBuilding

喬納伊的成功也源自他不懈的追求，積極參與產品的設計，以當地民族特色融合波斯風格裝飾為設計主軸,並引進當時先進的材料與技術，陸續於1878年的巴黎世博會獲得金獎、法國榮譽軍團勳章等殊榮,進而逐漸發展成歐洲頂尖的陶瓷品牌。

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♦布達佩斯中央市場CentralMarketHall

除了觀賞擺件和日常用品，喬納伊也在1886年開始生產“耐用耐酸耐寒”的陶瓷磚，其锡釉瓷砖適用於屋頂瓦，外牆裝飾，內部裝潢及壁爐等條件較苛刻的環境，是一种新型泛匈牙利风格建筑的最大功臣。由於品質優良，色澤飽滿，成為當地建築師愛用的建材，從馬加什教堂，匈牙利國家檔案館，布達佩斯中央市場，應用藝術博物館，匈牙利國庫,到匈牙利地質和地球物理研究所的繽紛屋頂，都可見到喬納伊瓷器的蹤跡。

♦應用藝術博物館MuseumofAppliedArts：裝修中，僅能拍到街景和在聖伊什特萬聖殿St.Stephen'sBasilica展望台拍

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⇑應用藝術博物館⇓

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♦匈牙利國庫HungarianStateTreasury：曾經的PostalSavingsBank，我們抱著求知的精神，竟然大搖大擺推了門進去，哈哈。還好沒有被轟出來，非常友善包容的接待人員，也是保安人員，允許我拍了個大堂，其他部分要憑工作證進入！珍貴的照片，趕快圍觀：

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這個大堂的內在美，無以言表，“目不暇接”“目瞪口呆”“藝術內裝”……詞窮！

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敬請讀者細細賞圖

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在聖伊什特萬聖殿展望台拍

離開這裡，對面街的餐廳有推薦屋頂Cafe，完全近距離觀賞美麗的屋頂藝術，可惜我們去的時候還是春寒料峭，無法享受季節限定的開放日。

♦匈牙利地質和地球物理研究所HungarianInstituteofGeologyandGeophysics：藍色的屋頂，連門牌都長得這麼好看，平面去拍屋頂有點難度，雖然有點遠，要轉車才能到達，不過還是不枉此行啊。...

原文出處：【匈牙利。陶瓷】屋頂如此繽紛-國寶級喬納伊(Zsolnay) 陶瓷

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