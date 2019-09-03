我眼中的維也納！ 奧地利免費景點、旅遊小訣竅分享

【作者:養樂多多】

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斯蒂芬大教堂

心目中的維也納.....

其實寫文章好幾年了

發現自己似乎對於文字的功力實在沒辦法像許多大文豪一樣

有著多麼優美的詞句或者是什麼細膩的文筆

所以這次想用相片來說故事

想好好地分享這次珍貴的維也納五日行~

ps.文中也會放置些googlemap的連結，如果大家喜歡這個景點，不妨直接點粉紅色的字進入googlemap，將該景點標成星星，這樣子下次去維也納就不用傷腦筋啦！

我眼中滴維也納

信手拈來的明信片

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自然史博物館

維也納有著超多超級巨型且富麗堂皇的宮殿

還在擔心買不到漂亮的明信片？感覺明信片好貴？

我個人覺得在維也納

只要將拍攝到的相片印出來

這效果絕對不比街上賣的明信片差

而且將這張明信片寄出給朋友

那絕對是誠意100分

自然史博物館

Map：Naturhistorisches Museum Wien

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聖米歇爾廣場

城中漫步，讓人彷彿走進的中古世紀，一點也不突兀

而且這別的是

在這裡還會看見許多穿著古典衣服的銷售人員

正在兜售歌劇院的票喔！

聖米歇爾廣場

Map：Michaelerplatz

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美麗的白色雕像

另外在許多宮殿

也常常可以看到這些白色的雕像

用來當明信片的底

我也覺得很美呢！

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維也納的房子

我很喜歡這張在街上拍到的景色

感覺讓維也納有不一樣的面紗

在維也納

照片怎麼都像是明信片啦

街邊新鮮事

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很多人旅行會喜歡看建築、吃美食....

但偏偏我就不是這型

不過我特別喜歡注意

旅行中發生的許多新鮮事.....

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當地人的運動

在google地圖上看到"多瑙河"三個字

好奇心的驅使下

便搭上公車前往河邊

想看看到底多瑙河長怎麼樣呢？

意外的卻發現

原來從事水上活動可以這麼簡單

三五好友糾團一下

馬上就開著船下水了

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夕陽

接著還順便在河邊看了夕陽喔~

多瑙河

Map:河邊位置

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可愛的腳踏車號誌

走在路上還會發現

這裡有很多可愛的腳踏車交通號誌

而且這腳踏車號誌跟紅綠燈一樣

有三種顏色呢！

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路邊體重計

還有一點比較特別的是

走在路上

時不時地可以看到這種超大的體重計

據說是因為早期維也納比較不富裕

所以家家戶戶都沒有體重計

要量體重只能出來街道上使用公用的付費體重計囉！

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七彩斑馬線

接著還有這很漂亮彩虹斑馬線

好特別的斑馬線啦！

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七彩美屋

除了彩虹斑馬線之外

還意外的發現七彩房屋喔！

七彩房屋

Map:七彩房屋

在七彩房屋附近就是知名景點美景宮！

Map:Schloss Belvedere

在附近也有網友推薦的豬排(但偶沒去.....不想一個人默默地吃豬排)

Map:Salm Bräu

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付費廁所

原本以為麥當勞的廁所可以免費使用

結果我錯了

廁所外面設了大鐵閘

需要投幣才可以使用喔~

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路上電車

路上電車內部的座椅是木製的呢

非常的特別

另外還有一點就是

不是所有電車都有冷氣

所以在大中午的時候搭電車.....(粉熱)

小訣竅

購買pass票，便可以隨意無限次數的搭乘市區內地鐵、電車、公車啦！

這篇介紹的很詳細，有需要的話不妨參考看看-維也納市區地鐵/電車/票券購票教學 單程票價、24小時、48小時 PASS

百年咖啡館

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中央咖啡館

還記得當天

我走到腳有點酸

實在是想找的地方休息

這時忽然想起網路上看到的"百年咖啡館"

心想著也不遠於是就走過去了

沒想到....大熱天的

排隊的人有點多啊！

於是我拍完照片後果斷放棄

默默的選擇星巴巴了！(我不是咖啡控~)...

原文出處：【奧地利】我眼中滴維也納，原來是這樣啊！ 免費景點、小訣竅、住宿、直飛航班分享

延伸閱讀：【美國-邁阿密】我最愛的10個旅行點 in 基韋斯特(Key West)

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