親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

麵包王國創辦人心臟病過世 豪宅淪法拍屋

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

2019-09-02 21:01背包客棧

【作者:Irisspace】

選在生日前夕來到保加利亞，老實說沒為什麼，單純因為機票很便宜，來回竟只要十歐元。訂了票，往背包裡丟了相機、日記本和幾件衣物便出發了。打算一個人背著行李到一座全然陌生的國度去許自己一個生日快樂。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

〈MAY31,2017〉

下午五點的班機。

抵達保加利亞首都－索菲亞（Sofia）時正好是黃昏，被夕陽橘橙色的光線迎接，今天的雲長得像一坨被咬壞了的毛線球，中間劃過一道白雲打著細長軌跡向地平線延伸，猜是有飛機剛飛過。

索菲亞的機場很小、很簡單，對於一個首都來說似乎是我看過最簡單的。輕便得令人忘記自己剛曾經歷了三個小時的飛行，也忘了歐洲夏季的黃昏其實離午夜亦不太遠。抬頭看見時刻板上顯示的時間：九點二十分，與腕上的錶差了一小時，是被時差偷去了時間。

通往市區的公車始終沒有要發動的意思，想在天黑前入城，唯一的辦法似乎是加入一旁計程車的零星等待隊伍。印象中司機是一位好肥好肥的大叔，「好久沒看到這麼肥的人」我在日記裡這樣寫道，是再度翻閱起時會對著自己過度誠實的字跡大笑的句子。只記得整趟路程他的油門踩得一陣一陣的，有氣無力，彷彿下一個瞬間我們就要完全停駛在這條通往市區的高速公路上。我抓緊手邊行李，心臟隨著油門漏拍，當下完全無意欣賞周遭的景致。

〈HOSTELMOSTEL〉

入住的青年旅舍叫做HostelMosel，以一棟傳統的保加利亞式建築改建而成，有著很Nomand的室內空間設計，裡頭旅人也意外地多，來自世界各地的都有，看來撿廉價航空便宜的不只我一人。

室友是一對來自陽光海岸的澳洲情侶，正展開為期一年的環遊世界之旅，以及一位來自南韓、正在獨自環歐的捷克語系女大生。

儘管已經入住過許多不同的Hostel，但每每都能得到全新的體驗，永遠都無比新鮮。

各式各樣的人因為不同的原因而匯集在同一個空間，短暫停留後又各自啟程，可能萍水相逢，可能短暫交集，也可能就釀出一輩子的友情。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

〈玫瑰王國〉

說起保加利亞，最有名的應是玫瑰。作為世界最大的玫瑰產地，玫瑰並不僅象徵了國家，也是繫起了這片土地上的人民。

每年五月底正是玫瑰盛開的季節，那天一早走出Hostel就在轉角看見了沿著牆面攀藤盛開的紅玫瑰，陽光撒落，是很平凡又幸福的早晨。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

〈CAFEMATIUEE〉

咖啡館門口聊天的人們。

說不上來的喜歡這張照片，儘管站在對街無陰影遮蔽處的我已經要融化。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

〈今天蒐集到的第一個笑容〉

全素飲食（Vegan）近年在歐洲十分盛行，和台灣宗教性質的素食主義不同，Vegan儼然發長成一種新興的次文化，成了一件很「文青」的事。不只主打動物性不使用，在食材的運用上也相當天然，後來每到一座新的城市都會特意尋找VeganCafe，除了因為能夠吃到保證美味的食物外，店家老闆通常都會相當有個性（屢試不爽）！

果然，在Sofia土生土長的咖啡廳的老闆說得一口流利的英文，很熱心也很有耐心的把整個牆上的菜單都翻譯給我聽，過程大概3分鐘，只是我聽到最後10%的時候已經忘記前面90%⋯...

原文出處：保加利亞流浪記｜二十一歲的生日獨旅

延伸閱讀：女子獨旅尼泊爾｜住進傳統的山間村落裡

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

歐洲咖啡文青

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01
看更多

熱門文章

賣場變戰場！人太多 Costco上海店開業半天急關門

2019-08-27 14:30

他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心「塞牙縫都不夠」

2019-08-27 11:40

上海好市多掀「退卡潮」 人潮爆多員工忙到沒吃飯

2019-09-02 16:48

暫停營業也擋不住！傳有顧客想爬樓梯直闖上海Costco

2019-08-28 11:34

夫妻31歲退休環遊世界親友不看好 現況曝光網驚

2019-08-18 12:30

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-12 10:39

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

這游泳池也太美了吧！LV旅遊攝影集「蔚藍海岸」令人超嚮往

2019-09-01 13:00

閨me打卡／無敵海景、絕美夕陽、跟海豚喝下午茶　夏威夷歐胡島最chill景觀餐廳一次打包

2019-08-24 11:02

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

【旅遊不便險攻略】各大產險公司方案懶人包

2019-08-22 08:00

懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

2019-08-26 11:03

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 15:15

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

高雄「衛武營」登美國時代雜誌！名列世界100最佳景點

2019-08-23 14:00

蜥蜴陪吃雪糕聽心事好減壓 網友高呼：太可愛了！

2019-09-01 16:20

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

噴射機直飛+豪華遊輪　探險南極也能如此愜意！

2019-09-02 16:05

埃及自由行不是夢！埃及景點、交通全攻略　一揭神秘古文明

2019-09-02 09:00

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 21:29

受夠了！ 布拉格對無賴觀光客宣戰

2019-08-27 10:16

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-19 23:45

影／糗！名人發文籲關注亞馬遜 照片被揭時間地點全錯

2019-08-28 00:28

玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車

2019-08-23 22:00

飛機來了沒報到！訂位未搭時「退票問題」怎麼處理？

2019-08-21 09:00

絕美的世遺小鎮「哈斯塔特」夯到明年起採遊客總量管制

2019-09-02 09:30

2019全球宜居城市名單！ 猜猜那些城市擠進前10名

2019-08-12 10:14

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

比薩斜塔山寨版？ 美國芝加哥85年歷史的「耐爾斯斜塔」

2019-08-19 09:14

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

大片飄紅美景來襲！日韓台３處浪漫賞楓攻略

2019-08-19 09:00

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top