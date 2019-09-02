說走就走！ 保加利亞的生日獨旅 陌生國度許自己一個快樂

【作者:Irisspace】

選在生日前夕來到保加利亞，老實說沒為什麼，單純因為機票很便宜，來回竟只要十歐元。訂了票，往背包裡丟了相機、日記本和幾件衣物便出發了。打算一個人背著行李到一座全然陌生的國度去許自己一個生日快樂。

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〈MAY31,2017〉

下午五點的班機。

抵達保加利亞首都－索菲亞（Sofia）時正好是黃昏，被夕陽橘橙色的光線迎接，今天的雲長得像一坨被咬壞了的毛線球，中間劃過一道白雲打著細長軌跡向地平線延伸，猜是有飛機剛飛過。

索菲亞的機場很小、很簡單，對於一個首都來說似乎是我看過最簡單的。輕便得令人忘記自己剛曾經歷了三個小時的飛行，也忘了歐洲夏季的黃昏其實離午夜亦不太遠。抬頭看見時刻板上顯示的時間：九點二十分，與腕上的錶差了一小時，是被時差偷去了時間。

通往市區的公車始終沒有要發動的意思，想在天黑前入城，唯一的辦法似乎是加入一旁計程車的零星等待隊伍。印象中司機是一位好肥好肥的大叔，「好久沒看到這麼肥的人」我在日記裡這樣寫道，是再度翻閱起時會對著自己過度誠實的字跡大笑的句子。只記得整趟路程他的油門踩得一陣一陣的，有氣無力，彷彿下一個瞬間我們就要完全停駛在這條通往市區的高速公路上。我抓緊手邊行李，心臟隨著油門漏拍，當下完全無意欣賞周遭的景致。

〈HOSTELMOSTEL〉

入住的青年旅舍叫做HostelMosel，以一棟傳統的保加利亞式建築改建而成，有著很Nomand的室內空間設計，裡頭旅人也意外地多，來自世界各地的都有，看來撿廉價航空便宜的不只我一人。

室友是一對來自陽光海岸的澳洲情侶，正展開為期一年的環遊世界之旅，以及一位來自南韓、正在獨自環歐的捷克語系女大生。

儘管已經入住過許多不同的Hostel，但每每都能得到全新的體驗，永遠都無比新鮮。

各式各樣的人因為不同的原因而匯集在同一個空間，短暫停留後又各自啟程，可能萍水相逢，可能短暫交集，也可能就釀出一輩子的友情。

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〈玫瑰王國〉

說起保加利亞，最有名的應是玫瑰。作為世界最大的玫瑰產地，玫瑰並不僅象徵了國家，也是繫起了這片土地上的人民。

每年五月底正是玫瑰盛開的季節，那天一早走出Hostel就在轉角看見了沿著牆面攀藤盛開的紅玫瑰，陽光撒落，是很平凡又幸福的早晨。

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〈CAFEMATIUEE〉

在咖啡館門口聊天的人們。

說不上來的喜歡這張照片，儘管站在對街無陰影遮蔽處的我已經要融化。

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〈今天蒐集到的第一個笑容〉

全素飲食（Vegan）近年在歐洲十分盛行，和台灣宗教性質的素食主義不同，Vegan儼然發長成一種新興的次文化，成了一件很「文青」的事。不只主打動物性不使用，在食材的運用上也相當天然，後來每到一座新的城市都會特意尋找VeganCafe，除了因為能夠吃到保證美味的食物外，店家老闆通常都會相當有個性（屢試不爽）！

果然，在Sofia土生土長的咖啡廳的老闆說得一口流利的英文，很熱心也很有耐心的把整個牆上的菜單都翻譯給我聽，過程大概3分鐘，只是我聽到最後10%的時候已經忘記前面90%⋯...

原文出處：保加利亞流浪記｜二十一歲的生日獨旅

延伸閱讀：女子獨旅尼泊爾｜住進傳統的山間村落裡

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