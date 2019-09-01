小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

【作者:留在金門忘了飛】

圖／背包客棧 分享 facebook

今年的春旅，來到北歐，路線是由瑞典斯德哥爾摩進，往南搭乘火車到丹麥哥本哈根，再搭乘遊輪至挪威奧斯陸。隨後兩天是挪威縮影行程，中間於沃斯停留一晚，縮影結束抵達卑爾根，再返回奧斯陸前往香港。北歐面積很大，十五天其實不長，整個行程就以南部三國首都及挪威縮影為主軸，有機會再安排北方與極光的行程。

圖／背包客棧 分享 facebook

北歐素來給人印象就是高消費，當然這次也做了相當多的準備，沒想到花費居然比預期中省很多，15天居然不到五萬！有點年紀了，不會想要用窮遊方式來玩，旅途為了省錢把自己搞得太累也不好，在能負擔的範圍內會盡量以舒適為主。雖然跟許多高手比起來可能還有段距離，不過歐洲也自助過好多次了，累積下來的經驗也幫自己荷包省下不少喔！

圖／背包客棧 分享 facebook

機票

台灣沒有直飛北歐，買了SAS北歐航空香港出發，去程由斯德哥爾摩進，回程由奧斯陸出。不同點進出的好處就是不需要回到原出發的城市，不過這要自己先規劃好路線，有時進出城市、日期交換一下查詢，偶爾也會有不一樣的驚喜喔！不過不喜歡轉機或時間較為有限的人可能就需要多花點錢囉！

台灣香港段則是用BA哩程開國泰航空的票，搭乘商務艙，來回哩程成本1800稅金2386。搭商務艙優點就是可先在機場貴賓室休息、吃得飽飽的，不用在機場另外花錢，然後再輕鬆洗個澡，上機繼續被餵食

圖／背包客棧 分享 facebook 圖／背包客棧 分享 facebook

TIP對於常旅行的朋友來說，購買機票不一定越便宜越好，有些艙等累積的哩程可以成為下一次旅行的基金，或是換取機票。像這次買的北歐航空哩程累積在愛琴海航空(A3)，在哩程交易社團大概可以換取台幣3000元的價值。而台北往返香港的國泰商務艙，則是用2017年葡萄牙西班牙旅行時累積的英國航空哩程加稅金兌換的。不過航空哩程是一門學問，有許多旅人分享，有興趣的朋友可以上網了解一下。

TIP在香港轉機時，可以使用非香港發行的JCB卡，出示下一段的離境訂位紀錄，可免費使用抵境大堂環亞貴賓室。雖然不是很大，不過有餐點、可以充電及免費上網(需向服務人員索取密碼，常常會換)，還有淋浴間，詳請參考JCB卡官網。香港機場當日轉機，不論有無出境，都可以退機場稅(若機票費用已含稅)，不過下一段班機若是超過凌晨12點，入境香港就不能退機場稅喔！沒有入境的話可以利用郵寄方式申請，可退港幣120元，機場會用支票寄到台灣地址。詳情可上香港國際機場官網查詢。

圖／背包客棧 分享 facebook

新台幣:丹麥克朗約1:4.6，哥本哈根機場一瓶水大概要台幣110元

推薦攜帶物品：

出發前查了資料，北歐不像之前去過的其他歐洲國家，似乎很少人提到特色美食，從tripadvisor及googlemap上查詢到評價還不錯的商家價格都有點驚人，所以計畫以自炊為主。除了盡量尋找有廚房的住宿點外，也開始著手準備一些工具及配料。原則上食材還是盡量以當地市場買得到來使用，搭配一些台灣帶過去的調味品、麵條、白米。

由於三月北歐溫度還是蠻冷的，考慮到移動的交通時程較長，特別準備了保溫瓶、悶燒罐。市售的湯包隨手杯也很好用，可以當湯品、也能拿來煮燉飯，放在保溫杯裡冷天拿出來喝真的很暖心呢！...

原文出處：小資花費不窮遊，五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」