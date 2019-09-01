親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

綠建築破功？花蓮火車新站熱到爆 網友：愚蠢設計

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00背包客棧

【作者:留在金門忘了飛】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

今年的春旅，來到北歐，路線是由瑞典斯德哥爾摩進，往南搭乘火車到丹麥哥本哈根，再搭乘遊輪至挪威奧斯陸。隨後兩天是挪威縮影行程，中間於沃斯停留一晚，縮影結束抵達卑爾根，再返回奧斯陸前往香港。北歐面積很大，十五天其實不長，整個行程就以南部三國首都及挪威縮影為主軸，有機會再安排北方與極光的行程。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

北歐素來給人印象就是高消費，當然這次也做了相當多的準備，沒想到花費居然比預期中省很多，15天居然不到五萬！有點年紀了，不會想要用窮遊方式來玩，旅途為了省錢把自己搞得太累也不好，在能負擔的範圍內會盡量以舒適為主。雖然跟許多高手比起來可能還有段距離，不過歐洲也自助過好多次了，累積下來的經驗也幫自己荷包省下不少喔！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

機票

台灣沒有直飛北歐，買了SAS北歐航空香港出發，去程由斯德哥爾摩進，回程由奧斯陸出。不同點進出的好處就是不需要回到原出發的城市，不過這要自己先規劃好路線，有時進出城市、日期交換一下查詢，偶爾也會有不一樣的驚喜喔！不過不喜歡轉機或時間較為有限的人可能就需要多花點錢囉！

台灣香港段則是用BA哩程開國泰航空的票，搭乘商務艙，來回哩程成本1800稅金2386。搭商務艙優點就是可先在機場貴賓室休息、吃得飽飽的，不用在機場另外花錢，然後再輕鬆洗個澡，上機繼續被餵食

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享
圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

TIP對於常旅行的朋友來說，購買機票不一定越便宜越好，有些艙等累積的哩程可以成為下一次旅行的基金，或是換取機票。像這次買的北歐航空哩程累積在愛琴海航空(A3)，在哩程交易社團大概可以換取台幣3000元的價值。而台北往返香港的國泰商務艙，則是用2017年葡萄牙西班牙旅行時累積的英國航空哩程加稅金兌換的。不過航空哩程是一門學問，有許多旅人分享，有興趣的朋友可以上網了解一下。

TIP在香港轉機時，可以使用非香港發行的JCB卡，出示下一段的離境訂位紀錄，可免費使用抵境大堂環亞貴賓室。雖然不是很大，不過有餐點、可以充電及免費上網(需向服務人員索取密碼，常常會換)，還有淋浴間，詳請參考JCB卡官網。香港機場當日轉機，不論有無出境，都可以退機場稅(若機票費用已含稅)，不過下一段班機若是超過凌晨12點，入境香港就不能退機場稅喔！沒有入境的話可以利用郵寄方式申請，可退港幣120元，機場會用支票寄到台灣地址。詳情可上香港國際機場官網查詢

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

新台幣:丹麥克朗約1:4.6，哥本哈根機場一瓶水大概要台幣110元

推薦攜帶物品：

出發前查了資料，北歐不像之前去過的其他歐洲國家，似乎很少人提到特色美食，從tripadvisor及googlemap上查詢到評價還不錯的商家價格都有點驚人，所以計畫以自炊為主。除了盡量尋找有廚房的住宿點外，也開始著手準備一些工具及配料。原則上食材還是盡量以當地市場買得到來使用，搭配一些台灣帶過去的調味品、麵條、白米。

由於三月北歐溫度還是蠻冷的，考慮到移動的交通時程較長，特別準備了保溫瓶、悶燒罐。市售的湯包隨手杯也很好用，可以當湯品、也能拿來煮燉飯，放在保溫杯裡冷天拿出來喝真的很暖心呢！...

原文出處：小資花費不窮遊，五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

香港機場國泰航空

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17
看更多

熱門文章

賣場變戰場！人太多 Costco上海店開業半天急關門

2019-08-27 14:30

他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心「塞牙縫都不夠」

2019-08-27 11:40

暫停營業也擋不住！傳有顧客想爬樓梯直闖上海Costco

2019-08-28 11:34

夫妻31歲退休環遊世界親友不看好 現況曝光網驚

2019-08-18 12:30

捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

2019-08-27 22:00

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-12 10:39

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 15:15

閨me打卡／無敵海景、絕美夕陽、跟海豚喝下午茶　夏威夷歐胡島最chill景觀餐廳一次打包

2019-08-24 11:02

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

【旅遊不便險攻略】各大產險公司方案懶人包

2019-08-22 08:00

高雄「衛武營」登美國時代雜誌！名列世界100最佳景點

2019-08-23 14:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

2019-08-26 11:03

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

小資花費不窮遊！五萬以內玩北歐瑞典、丹麥、挪威五城鎮15天

2019-09-01 10:00

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 21:29

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-19 23:45

受夠了！ 布拉格對無賴觀光客宣戰

2019-08-27 10:16

飛機來了沒報到！訂位未搭時「退票問題」怎麼處理？

2019-08-21 09:00

玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車

2019-08-23 22:00

影／糗！名人發文籲關注亞馬遜 照片被揭時間地點全錯

2019-08-28 00:28

2019全球宜居城市名單！ 猜猜那些城市擠進前10名

2019-08-12 10:14

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

新手上路不緊張！第一次坐飛機的步驟和注意事項分享

2019-08-16 10:00

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

「我很清楚我要什麼，不要什麼。」網友花光薪水去旅行！

2019-08-15 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

比薩斜塔山寨版？ 美國芝加哥85年歷史的「耐爾斯斜塔」

2019-08-19 09:14

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

大片飄紅美景來襲！日韓台３處浪漫賞楓攻略

2019-08-19 09:00

高空跳傘、堡礁潛水、穿梭叢林..你不可錯過的澳洲10大必玩體驗！

2019-08-20 08:57

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 09:30

【英國脫歐】羊肉或失去重要市場 政府「包底」可行嗎？

2019-08-21 09:30

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top