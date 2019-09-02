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《俗女養成記》：近看哀傷 遠看歡喜的集體療癒

絕美的世遺小鎮「哈斯塔特」夯到明年起採遊客總量管制

2019-09-02 09:30背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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哈斯塔特因見證鹽礦開採的科學歷史價值和這區的優美自然景觀而被列入世界遺產

今年台灣雨量充沛,遠在歐洲的奧地利同樣陰雨綿綿,原計劃離開薩爾斯堡到沃爾夫岡放行李後再前往哈斯塔特,隔天再玩沃爾夫岡湖區,這樣可解決行李寄放問題.但前一晚查氣象報告,塩湖區整天有雨且雨勢不小.到沃爾夫岡的旅館放完行李,看看天色又查氣象,這一天是無法去哈斯塔特了,雨下到隔天早上7點,大夥兒討論結果,決定將哈斯塔特的行程移到隔天,放棄了沃爾夫岡湖區的行程,主要因哈斯塔特的名氣較響亮且明年起將收門票並採遊客總量管制.

↓氣象預告果然真準,早上7點雨停了,早餐後帶著行李離開沃爾夫岡,坐7:42的巴士到Badischl火車站寄放行李,轉搭8:20的火車,火車先沿著特勞恩河而行,剛下了一天雨,河水高漲

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↓特勞恩河注入哈斯塔特湖後,火車接著沿湖邊而行,剛下過雨,煙霧撩繞,湖光山色美不勝收

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↓火車8:48抵達Hallstattbahnhof,幾十個遊客魚貫前往2分鐘路程的碼頭,把握等船的10分鐘,在碼頭旁取景

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↓船班皆搭配火車的時刻,搭渡輪到對岸只需7分鐘,但船票須3歐

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↓船靠岸前是搶鏡頭的好時機

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↓哈斯塔特兩座教堂已呈現眼前

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↓從船上給基督教路德教堂(EvangelischePfarrkircheHallstatt)來個近拍

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↓哈斯塔特的另一座天主教聖母瑪麗亞教堂(Catholicparishchurch),趁下船前,趕快替老婆在船上拍一張.

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↓下了船,終於來到哈斯塔特市區,碼頭邊的景色就讓人讚嘆,唯一遺憾的是缺乏藍天

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↓教堂的時鐘指著9:15,我們來得早,還沒什麼團客,

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↑位於教堂斜後方的中央廣場(或稱馬克廣場),矗立著聖三一柱

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↓早上還沒多少遊客,但午餐後我們再逛回這裡,已是萬頭鑽動

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↓趁著遊客還少,先前往明信片拍照處,須經過下圖HotelHeritage的拱門和聖母瑪麗亞教堂

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↓哈斯塔特市區不大,從碼頭約走6-7分鐘即達明信片的拍照處,精典的畫面出現了!

高聳的歌德式教堂在雄偉的遠山襯托下,搭配弧型的岸邊和蓋在山坡上櫛比鱗次的木造房子構成一幅美麗的圖畫

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美景當前,豈能不留下足跡

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↓湖光山色,宛如世外桃源,雖無藍天,但遠山煙霧撩繞,山頭點綴著些許未融的白雪,別有一番滋味

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↓拍了好多張,很難取捨那張較優?就多PO一張

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↓接著往半山腰的墓園平台,這裡居高臨下,也是取景的好地方.

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↓墓園平台有人骨教堂和墓園,由於山坡墓地狹小,每過十年屍骨就要被挖出放進罐中,為新的死者騰出地方.人骨教堂陳列著頭顱骨,上面標有主人的姓名、職業和死亡日期.

上了年紀,較有忌諱,就沒拍照墓園和人骨,只拍風景

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↓我覺得墓園平台上看到的景色不遜於風景名信片處,可說各具特色

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↓經過木頭迴廊和天主教堂

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↓剛好遇到天主教堂有慶典活動

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↓依山傍水的木造房屋,層層堆疊

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↓湖邊一排的船屋,憑添特殊景觀

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↓鹽礦參觀搭乘的登山火車.因鹽礦導覽最後會有很長的溜滑梯滑下來,對銀髮族的我們,擔心太過刺激,所以就沒參加鹽礦的活動了...

原文出處：將採遊客總量管制的世遺小鎮--哈斯塔特(Hallstatt)

延伸閱讀：捷克的中世紀小鎮-庫倫洛夫(Cesky Krumlov)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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