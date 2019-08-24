【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

交通

哥本哈根機場到市區

哥本哈根機場。 圖/Wikimedia 分享 facebook

從機場到哥本哈根市區可以選擇火車、地鐵或巴士，火車和地鐵大約只要15分鐘就可以抵達市中心，巴士則要大約30分鐘。小編建議大家可以根據自己住宿區域選擇，若是要前往中央車站的旅客，可以選擇火車；另外，要前往國王廣場或新港的旅客，則可以選擇搭乘地鐵。

小編小教室：

搭火車→火車站在機場第三航廈，從二號月台發車，價格約180台幣

搭地鐵→跟著Metro指標走，就會抵達月台，價格約180台幣

哥本哈根市區內交通

哥本哈根市區內交通。 圖/Wikimedia 分享 facebook

哥本哈根市區交通很方便，基本上是搭地鐵就可以抵達許多必去景點。地鐵線也十分簡單，不像許多歐洲城市錯綜複雜。地鐵裡面也非常明亮、乾淨，去過歐洲其他國家再到丹麥，就真的會覺得丹麥人好幸福呀~~

小編建議如果是打算每個點都進入參觀的旅客，可以購買哥本哈根卡。哥本哈根卡包含了大約75個景點的門票及所有在哥本哈根的大眾運輸費用，不管火車、地鐵都可以搭喔！

哥本哈根卡：24小時/1896台幣、72小時/3477台幣、120小時/4672台幣

八天七夜行程這樣排

漫步丹麥哥本哈根

丹麥哥本哈根。 圖/Pixabay 分享 facebook

Day 1：台灣→哥本哈根凱斯楚普機場

Day 2：腓特烈堡→克倫堡

Day 3：新港→哥本哈根歌劇院→小美人魚雕像→吉菲昂噴泉

Day 4：阿馬林堡皇宮→菲特列教堂→羅森堡城堡→羅森堡花園

Day 5：皇家圖書館→舊股票交易所→Tivoli遊樂園

Day 6：克里斯欽自由城→丹麥國家水族館→安徒生童話故事館

Day 7：國王新廣場→圓塔→斯楚格街→市政廳

Day 8：哥本哈根凱斯楚普機場→台灣

景點

腓特烈堡

腓特烈堡。 圖/Wikimedia 分享 facebook

腓特烈堡又稱水晶宮，整座宮殿富麗堂皇更是有丹麥的凡爾賽宮之稱。這座城堡在哥本哈根近郊，如果是用哥本哈根卡可以到達也可以折抵門票。小編最喜歡的就是腓特烈堡的大廳，整個大廳非常華麗，讓我馬上就連想到了凡爾賽宮的鏡廳。從前在丹麥的貴族皆會受邀來此參加宴會，談笑風生中卻為後代世人寫下歷史。從牆面到天花板的裝飾都十分精緻，不難看出當時皇宮貴族生活之奢華與氣派程度。

哥本哈根新港

哥本哈根新港。 圖/Pixabay 分享 facebook

這張明信片上不會缺席的景色，相信大家都不陌生，這就是哥本哈根新港。港口旁有五顏六色的房子，與來來往往的船隻，映照著港口的水面形成一幅極美的圖像。新港的兩側有長長的人行步道，如果有閒暇時間非常建議可以一路漫步走到小美人魚雕像，體驗漫遊北歐的感覺。新港人行道上有很多餐車，許多餐車皆販賣熱狗堡類的產品，小編覺得任選即可，並不會採雷！另外，小編也推薦大家名叫Vaffelbageren的冰淇淋店！即使再冷，身在歐洲還是想來支冰淇淋，Vaffelbageren的冰淇淋香濃美味，搭配調味極佳甜筒的甜筒真是絕配，喜歡吃格子鬆餅的人也可以內用，選冰淇淋加鬆餅，甜甜的滋味整個讓人超幸福！

小美人魚雕像

小美人魚雕像。 圖/Pixabay 分享 facebook

這個小美人魚雕像，已經可以說是哥本哈根的代表之一了。想到丹麥哥本哈根，就會想到格林童話裡面浪漫又淒美的小美人魚的故事。實際上去拜訪了小美人魚，就發現小美人魚雕像比想像中小很多，如果不是因為旁邊總是人潮洶湧，一個不小心就會錯過。小編看到這個小美人魚雕像時其實心中有許多感觸，心中想著小美人魚用雙腳換取愛情的故事，看著童話故事的腳色出現眼前，好像也親眼見證了這段故事。根據小編的經驗，這邊拍照真的一位難求，因為人太多了，記得抓準時機卡位！！

克里斯欽自由城

克里斯欽自由城。 圖/Wikimedia 分享 facebook

克里斯欽自由城的名字很有趣，在丹麥文中是Christiania聽起來好像是基督城，但克里斯欽自由城也許是整個丹麥最不「基督城」的地方。克里斯欽自由城是一個在哥本哈根市區裡面，沒有階級、沒有組織的烏托邦。在這裡大家崇尚自由、奔放、不受拘束的精神，克里斯欽自由城不受丹麥或歐盟的法律規範，但偶爾會因大麻販賣的問題被丹麥政府管制。小編親身走訪這個特別的地方，並沒有特別感受到治安上的憂慮，而是整個克里斯欽自由城都很像一個文創園區，每個店鋪販賣不同的文創小物，並有濃厚的嬉皮風格。走出克里斯欽自由城，便會看到一個大大的標語寫著：「你即將進入歐盟區！」，有機會的話可以來這邊見識不一樣的風俗民情。

Tivoli遊樂園

Tivoli遊樂園。 圖/ Flickr 分享 facebook

Tivoli遊樂園是在歐洲歷史悠久，也非常有代表性的遊樂園，特別的是Tivoli遊樂園在建造時加入了許多對東方的想像，樂園中有一座默劇舞台，十分有中國風，屏幕還設計成孔雀造型！Tivoli遊樂園內的遊樂設施都還算蠻刺激的，也因為時常會看到具有東方色彩的設施，逛起來還頗有親切感。安徒生的雕像便是在Tivoli遊樂園對面，安徒生雙眼看向Tivoli遊樂園，象徵著Tivoli遊樂園就是童話世界以及兒童的天堂。

圓塔

圓塔。 圖/Wikimedia 分享 facebook

圓塔位在哥本哈根的徒步商區內，登上圓塔，在塔頂你可以一覽整個哥本哈根的景色，圍著塔邊的欄杆也十分有學問，每一格的花樣皆不相同，而欄杆四週的中心位置都有一欄編著王冠，加上C4代表克里斯欽四世，以及RFP三個縮寫。圓塔在斯楚格街中，斯楚格街是歐洲數一數二長的商店街，是哥本哈根最熱鬧的地方。除了琳瑯滿目商店外，商店街中也有很多具有特色的咖啡廳，大家可以駐足，喝杯咖啡，享受悠閒的假期。

丹麥哥本哈根真的是一個十分宜人的城市，交通方便、治安良好也有很多景點，想要自由行的朋友，丹麥哥本哈根自由行就是你最佳的選擇！馬上訂張機票就可以前往這個迷人的童話小鎮，來場美麗的北歐之旅。

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