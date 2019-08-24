親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

都怪他那張嘴！ 地產王、軍備王砸大錢做公益被罵臭頭

蘇貞昌抽查停班縣市應變中心 韓國瑜獲肯定 澎湖出包

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00FunTime旅遊比價

交通

哥本哈根機場到市區

哥本哈根機場。 圖/Wikimedia
哥本哈根機場。 圖/Wikimedia
分享

從機場到哥本哈根市區可以選擇火車、地鐵或巴士，火車和地鐵大約只要15分鐘就可以抵達市中心，巴士則要大約30分鐘。小編建議大家可以根據自己住宿區域選擇，若是要前往中央車站的旅客，可以選擇火車；另外，要前往國王廣場或新港的旅客，則可以選擇搭乘地鐵。

小編小教室：

搭火車→火車站在機場第三航廈，從二號月台發車，價格約180台幣

搭地鐵→跟著Metro指標走，就會抵達月台，價格約180台幣

哥本哈根市區內交通

哥本哈根市區內交通。 圖/Wikimedia
哥本哈根市區內交通。 圖/Wikimedia
分享

哥本哈根市區交通很方便，基本上是搭地鐵就可以抵達許多必去景點。地鐵線也十分簡單，不像許多歐洲城市錯綜複雜。地鐵裡面也非常明亮、乾淨，去過歐洲其他國家再到丹麥，就真的會覺得丹麥人好幸福呀~~

小編建議如果是打算每個點都進入參觀的旅客，可以購買哥本哈根卡。哥本哈根卡包含了大約75個景點的門票及所有在哥本哈根的大眾運輸費用，不管火車、地鐵都可以搭喔！

哥本哈根卡：24小時/1896台幣、72小時/3477台幣、120小時/4672台幣

八天七夜行程這樣排

漫步丹麥哥本哈根

丹麥哥本哈根。 圖/Pixabay
丹麥哥本哈根。 圖/Pixabay
分享

Day 1：台灣→哥本哈根凱斯楚普機場

Day 2：腓特烈堡→克倫堡

Day 3：新港→哥本哈根歌劇院→小美人魚雕像→吉菲昂噴泉

Day 4：阿馬林堡皇宮→菲特列教堂→羅森堡城堡→羅森堡花園

Day 5：皇家圖書館→舊股票交易所→Tivoli遊樂園

Day 6：克里斯欽自由城→丹麥國家水族館→安徒生童話故事館

Day 7：國王新廣場→圓塔→斯楚格街→市政廳

Day 8：哥本哈根凱斯楚普機場→台灣

景點

腓特烈堡

腓特烈堡。 圖/Wikimedia
腓特烈堡。 圖/Wikimedia
分享

腓特烈堡又稱水晶宮，整座宮殿富麗堂皇更是有丹麥的凡爾賽宮之稱。這座城堡在哥本哈根近郊，如果是用哥本哈根卡可以到達也可以折抵門票。小編最喜歡的就是腓特烈堡的大廳，整個大廳非常華麗，讓我馬上就連想到了凡爾賽宮的鏡廳。從前在丹麥的貴族皆會受邀來此參加宴會，談笑風生中卻為後代世人寫下歷史。從牆面到天花板的裝飾都十分精緻，不難看出當時皇宮貴族生活之奢華與氣派程度。

哥本哈根新港

哥本哈根新港。 圖/Pixabay
哥本哈根新港。 圖/Pixabay
分享

這張明信片上不會缺席的景色，相信大家都不陌生，這就是哥本哈根新港。港口旁有五顏六色的房子，與來來往往的船隻，映照著港口的水面形成一幅極美的圖像。新港的兩側有長長的人行步道，如果有閒暇時間非常建議可以一路漫步走到小美人魚雕像，體驗漫遊北歐的感覺。新港人行道上有很多餐車，許多餐車皆販賣熱狗堡類的產品，小編覺得任選即可，並不會採雷！另外，小編也推薦大家名叫Vaffelbageren的冰淇淋店！即使再冷，身在歐洲還是想來支冰淇淋，Vaffelbageren的冰淇淋香濃美味，搭配調味極佳甜筒的甜筒真是絕配，喜歡吃格子鬆餅的人也可以內用，選冰淇淋加鬆餅，甜甜的滋味整個讓人超幸福！

小美人魚雕像

小美人魚雕像。 圖/Pixabay
小美人魚雕像。 圖/Pixabay
分享

這個小美人魚雕像，已經可以說是哥本哈根的代表之一了。想到丹麥哥本哈根，就會想到格林童話裡面浪漫又淒美的小美人魚的故事。實際上去拜訪了小美人魚，就發現小美人魚雕像比想像中小很多，如果不是因為旁邊總是人潮洶湧，一個不小心就會錯過。小編看到這個小美人魚雕像時其實心中有許多感觸，心中想著小美人魚用雙腳換取愛情的故事，看著童話故事的腳色出現眼前，好像也親眼見證了這段故事。根據小編的經驗，這邊拍照真的一位難求，因為人太多了，記得抓準時機卡位！！

克里斯欽自由城

克里斯欽自由城。 圖/Wikimedia
克里斯欽自由城。 圖/Wikimedia
分享

克里斯欽自由城的名字很有趣，在丹麥文中是Christiania聽起來好像是基督城，但克里斯欽自由城也許是整個丹麥最不「基督城」的地方。克里斯欽自由城是一個在哥本哈根市區裡面，沒有階級、沒有組織的烏托邦。在這裡大家崇尚自由、奔放、不受拘束的精神，克里斯欽自由城不受丹麥或歐盟的法律規範，但偶爾會因大麻販賣的問題被丹麥政府管制。小編親身走訪這個特別的地方，並沒有特別感受到治安上的憂慮，而是整個克里斯欽自由城都很像一個文創園區，每個店鋪販賣不同的文創小物，並有濃厚的嬉皮風格。走出克里斯欽自由城，便會看到一個大大的標語寫著：「你即將進入歐盟區！」，有機會的話可以來這邊見識不一樣的風俗民情。

Tivoli遊樂園

Tivoli遊樂園。 圖/ Flickr
Tivoli遊樂園。 圖/ Flickr
分享

Tivoli遊樂園是在歐洲歷史悠久，也非常有代表性的遊樂園，特別的是Tivoli遊樂園在建造時加入了許多對東方的想像，樂園中有一座默劇舞台，十分有中國風，屏幕還設計成孔雀造型！Tivoli遊樂園內的遊樂設施都還算蠻刺激的，也因為時常會看到具有東方色彩的設施，逛起來還頗有親切感。安徒生的雕像便是在Tivoli遊樂園對面，安徒生雙眼看向Tivoli遊樂園，象徵著Tivoli遊樂園就是童話世界以及兒童的天堂。

圓塔

圓塔。 圖/Wikimedia
圓塔。 圖/Wikimedia
分享

圓塔位在哥本哈根的徒步商區內，登上圓塔，在塔頂你可以一覽整個哥本哈根的景色，圍著塔邊的欄杆也十分有學問，每一格的花樣皆不相同，而欄杆四週的中心位置都有一欄編著王冠，加上C4代表克里斯欽四世，以及RFP三個縮寫。圓塔在斯楚格街中，斯楚格街是歐洲數一數二長的商店街，是哥本哈根最熱鬧的地方。除了琳瑯滿目商店外，商店街中也有很多具有特色的咖啡廳，大家可以駐足，喝杯咖啡，享受悠閒的假期。

丹麥哥本哈根真的是一個十分宜人的城市，交通方便、治安良好也有很多景點，想要自由行的朋友，丹麥哥本哈根自由行就是你最佳的選擇！馬上訂張機票就可以前往這個迷人的童話小鎮，來場美麗的北歐之旅。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

遊樂園歐洲機場

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團

相關新聞

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05
看更多

熱門文章

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

夫妻31歲退休環遊世界親友不看好 現況曝光網驚

2019-08-18 12:30

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 15:15

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

高雄「衛武營」登美國時代雜誌！名列世界100最佳景點

2019-08-23 14:00

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-19 23:45

【旅遊不便險攻略】各大產險公司方案懶人包

2019-08-22 08:00

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-12 10:39

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

飛機來了沒報到！訂位未搭時「退票問題」怎麼處理？

2019-08-21 09:00

高空跳傘、堡礁潛水、穿梭叢林..你不可錯過的澳洲10大必玩體驗！

2019-08-20 08:57

大片飄紅美景來襲！日韓台３處浪漫賞楓攻略

2019-08-19 09:00

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

「我很清楚我要什麼，不要什麼。」網友花光薪水去旅行！

2019-08-15 21:00

新手上路不緊張！第一次坐飛機的步驟和注意事項分享

2019-08-16 10:00

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

2019全球宜居城市名單！ 猜猜那些城市擠進前10名

2019-08-12 10:14

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

獵遊東非「塞倫蓋提國家公園」走進Discovery的野生動物世界

2019-08-17 21:30

玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車

2019-08-23 22:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 09:30

【英國脫歐】羊肉或失去重要市場 政府「包底」可行嗎？

2019-08-21 09:30

送自己的畢業禮物！盤點全球８處畢旅行程推薦　留下滿滿的美好回憶

2019-08-14 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

搭一趟飛機造成多少暖化？飛行之恥網站幫你算

2019-08-08 13:50

致自己的生日禮物！走到世界盡頭「阿根廷」

2019-08-07 21:00

紐西蘭Milford Track健行記(下)／親炙森林仙境 離群見壯闊

2019-08-09 15:34

澳洲當地美食「塔斯馬尼亞生蠔」蚵仔煎大小令海鮮控夢碎

2019-08-10 21:30

放棄穩定教職去旅行！網友分享旅行後辭職的原因

2019-08-09 22:00

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

比薩斜塔山寨版？ 美國芝加哥85年歷史的「耐爾斯斜塔」

2019-08-19 09:14

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top