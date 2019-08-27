捷克的中世紀小鎮「庫倫洛夫」

【作者:Jason88】

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庫倫洛夫(CeskyKrumlov)簡稱CK,這座中古世紀童話小鎮是旅人到捷克不願錯過的景點,網路或棧上的文章多如牛毛,一直猶豫是否還要寫庫倫洛夫的遊記?揪結好久,最後決定以消磨時間的心情(退休族什麼不多,時間最多!)將旅遊相片和過程整理出來,方便日後的查閱與回憶.

這一天從CB搭巴士到CK,僅25分鐘車程,我們選擇在Spicak下車,一般走Latran這條馬路進入城堡區,不過我們安排先逛城堡花園(castlegarden)再經斗篷橋廊進城堡區.

↓經過deergarden,一片大草坪襯托著上方的城堡

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↓經過deergarden的停車場來到斗篷橋廊的下方,好特殊的設計,多重拱門達到連結左右兩側高地的功能,外觀上更成為讓遊客殺記憶體的景點

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↓我們沒有穿過大部分遊客經過的斗篷橋下方,而是右轉走下圖左上方的斜坡上城堡花園

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↓斜坡上拍下方的公園

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↓走上斜坡,來到斗篷橋廊,潔白矮牆上的紅色牆瓦,隔著中間筆直的褐色泥路和一片綠地,配上橋廊,幾樣單純的元素,兜在一起就是一幅美麗的圖畫,如此美景,除了我們6人,竟然沒有其他遊客,讓人放鬆的地方

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↓走近橋廊,當聖維特教堂和舊城區一片紅色屋瓦搭配翠綠遠山的畫面出現眼前時,掀起內心的一陣顫動.

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↓尖塔是聖維特教堂

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↓庫倫洛夫被S型的伏爾塔瓦河道一分為二,分別為城堡區和舊城區,聖維特教堂這邊是舊城區

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↓沿著白色矮牆,庫倫洛夫的地標--彩繪塔--出現了,這邊是城堡區

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↓對比下圖理髮師橋(LazebnickýBridge)上滿滿的人潮,這裡除了我們6人,竟然沒有其他遊客,難道是拍照的秘境嗎?

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↓下圖中間的尖塔建築已改為木偶博物館(marionettemuseum)

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↓蠻特別的階梯裝飾,階梯後面那棟看起來不顯眼的Castleridinghall是已有兩百多年歷史的維也納洛可可風格建築,如今,它被用作舉辦各種社交活動的多功能空間.

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↓接著來到城堡花園(Castlegarden)的Kaskádová噴泉

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↓此噴泉始建於1750年,於1996-1998修護完成,來城堡花園的遊客集中在這裡

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↓花園下方的紅瓦建築是Castleridinghall

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↓對稱式的花園造景,修剪的非常整齊

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↓五月下旬還有我最喜愛的花--鬱金香

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↓接著來到城堡花園的戶外演奏劇院(Otáčivéhlediště)

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↓在戶外演奏劇院前歇歇腳解解渴,6個銀髮族同遊歐洲21天,也是人生難得的緣份

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↓充完電往回走,經過城堡花園內的園藝商店(OlšanováEvaIng.)

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↓又回到來時路上拍彩繪塔的地方,太吸晴了,再拍一張

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↓從下面這道門出了城堡花園

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↓出了城堡花園,走約50公尺就來到斗篷橋廊的觀景平台,這裡就是最熱門的拍照點,伏爾塔瓦河大廻轉出現了

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↓伏爾塔瓦河大迴轉這種天然景觀已屬世間少有,迴轉圈內又蓋滿形形色色的中世紀建築物,真是人間絕配,且能幸運和巧妙的躲過戰爭的摧殘,難怪被譽為歐洲保留最完整的小鎮.於1992年被聯合國教科文組織列為「世界文化和自然雙重遺產」,而且是整個小鎮全部被列入,真的是實至名歸...

原文出處：捷克的中世紀小鎮-庫倫洛夫(Cesky Krumlov)

延伸閱讀：音樂神童莫札特的故鄉--薩爾斯堡

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