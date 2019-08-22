古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

【作者:三角埔居民】

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望著地中海的日子

法勒他，一座地形崎嶇的島國首都，不少高處皆有設置花園或是廣場，在石灰岩的建築物群裡點綴出幾點綠，從那邊往外看，千年古城伴隨著地中海的湛藍，歐洲後花園的美便這樣公諸於世人眼前。

圖／背包客棧 分享 facebook LowerBarrakkaGardens，法勒他著名的花園之一 圖／背包客棧 分享 facebook

沿著花園邊緣，種植不少樹木花草，在每棵樹下皆放了一張涼椅，可以坐在這裡乘涼，同時望了法勒他內海的美景

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清一色的石灰岩建築沿著山坡蓋起來，整齊劃一的顏色和海水呈現出一種和諧像這樣的綠地在法勒他非常常見，時常出現在建築物前方，是當地居民重要的社交場所，也是不少鄰里活動的舉辦場所。

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路邊時常會有的典型小酒館

沿著LowerBarrakkaGardens外圍往下走，便是著名的SiegeBellWarMemorial。

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第二次世界大戰1940年到1942年期間，馬爾他遭受嚴重的空襲，是二戰期間遭受轟炸最嚴重的地區之一，當時一共有7000個士兵以及平民喪生。50年後，1992年，馬爾他設立了紀念碑，由英國女王伊莉莎白二世揭幕，紀念戰爭下的受害者。

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以巨大青銅鐘以及其鐘聲代表對戰爭的警惕 圖／背包客棧 分享 facebook

仰望天空的青銅戰士雕像象徵戰爭期間的受害者

在法勒他，基本上都有沿著海岸的道路，當中不乏與海只隔著一條道路的住宅區，想想每天望著地中海的日子，可真是一種享受！

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典型的馬爾他臨海街道

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這條道路有著「法勒他最美街道」的美名，因為地勢的關係，一條道路向上，一條向下，加上供行人走的小鐵橋以及樓梯，錯綜複雜，搭配沿途建築物鮮豔的門窗，呈現出具有魔幻不真實的感覺。

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沿途間築物有如一條直線，誰也沒有超出界線 圖／背包客棧 分享 facebook

向下的道路最後會通往城市大門VictoriaGate 圖／背包客棧 分享 facebook

向上的道路會通往一處平台，再稍微往上走一點，就會來到有著「法勒他最美階梯」的小徑，由階梯上望向遠方即是法勒他對岸，著名景觀ThreeCities的其中之一。

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兩側緊鄰向外延伸的鮮豔窗戶以及前方狹窄視野所看到的海景，有種階梯無限延伸的錯覺繼續

沿著海岸走，最後到了法勒他制高點的一處圓環，一旁是有著「馬爾他最美建築」美稱，目前是總理辦公室的AubergedeCastille。

AubergedeCastille，最早建於1573-1574年，當時屬於醫院騎士團的建築物，之後曾經歷過多次改造，英國殖民時期，曾經作為英軍的馬爾他總部，1972年，馬爾他總理辦公室遷到這裡，一直使用到現在。

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AubergedeCastille前方廣場景色 圖／背包客棧 分享 facebook

Barakka電梯，著名的觀光景點，可以從法勒他最低處通往最高處，門票2.8歐

在AubergedeCastille一旁，即是最著名的花園UpperBarrakkaGardens，花園位於防禦工事St.PeterandSt.PaulBastion正上方，建於1560年代，是全法勒他最高點，擁有極佳視野，可以清楚看到法勒他大港以及ThreeCities。...

原文出處：上帝遺留在地中海的樂園—馬爾他 (中)

延伸閱讀：上帝遺留在地中海的樂園—馬爾他 (上)

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