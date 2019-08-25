英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

【作者:wilhelm】

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西元1811年，一名年僅11歲的女孩在英國多塞特郡的海岸，發現了史上首具完整的魚龍化石。她就是英國著名的古生物學家瑪麗安寧。而英國南部的這段海岸，也被稱作侏羅紀海岸，列為世界文化遺產。

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-倫敦自然歷史博物館內展出由瑪麗安寧所發現的蛇頸龍化石。

原本我只是在規劃多塞特另一處名勝-科夫城堡廢墟的拍攝旅行，發現侏羅紀海岸其實離城堡不遠。由於從小就對恐龍與化石很感興趣，即便長大後在古生物學上沒有太多鑽研，還是打算趁著一個週末前去一圓孩時的恐龍化石夢，也許在幸運之神眷顧下，能碰巧撿到一些小化石。

侏羅紀海岸不像七姊妹斷崖、康瓦爾那樣受國際觀光客注目，但其實除了富含化石外，侏羅紀海岸也一樣風光明媚，毫不遜色，適合健行慢慢享受此地風光。侏羅紀海岸的海岸線綿長，有許多值得一停的景點。我由於受限搭乘大眾運輸，所以只選了三處主要地點造訪，即DurdleDoor、科夫城堡與Charmouth海岸。

首日我先抵達了漂亮的海濱城市Weymouth，再搭乘公車前往著名海蝕洞DurdleDoor。在海灘上野餐完畢後，享受著英國舒適的夏日，邊健行邊欣賞沿途的海岸景緻，直到抵達LulworthCove。稍作停留後，就前往科夫城堡廢墟附近的住宿過夜。

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-Weymouth小鎮海灘。

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-侏羅紀海岸上著名的景點DurdleDoor

科夫城堡是西元十一世紀時，諾曼第的征服者威廉興建的。在十七世紀中葉的保王派與議會派的內戰中，作為保王派要塞的科夫城堡在議會派的兩次圍城下，終於被破城，並在數個月後被拆毀。

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-科夫城堡廢墟。

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-在城堡下停駐許久的火車，或許是觀光列車？

今日的科夫城堡，以山丘頂城堡廢墟孤立於晨霧之上的天空之城美景著稱。可惜我到訪的時間並非晨霧的好發季節，在欣賞完晨光下的科夫城堡後，就啟程前往當年瑪麗安寧一舉成名的Charmouth海岸朝聖。

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-科夫城堡與科夫鎮夕景。

我原以為瑪麗安寧是在海岸散步時，無意間發現化石的。不過在進一步資料搜集下，便發現自己太過天真。即使當時瑪麗安寧未滿十二歲，但她所發現的那幅魚龍化石，其實是在她有明確目標下，耗費數月的艱苦挖掘後，才出土面世的5.2公尺巨幅化石。而這還是基於瑪麗安寧是成長於以尋找並販賣化石的家庭中，有豐富相關知識與實作經驗的情況下。因此連支地質槌都沒有的我，在沒有背景知識與專人的帶領下，尋獲化石的機率是相當渺茫。

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-在Charmouth海岸上發現有紋路的石頭都會懷疑是不是化石。

不過雖然我最終一無所獲，但在海岸岩壁上搜尋的過程還是相當有趣的。當地其實也有徒步導覽團帶著遊客去找化石，因此如果對古生物化石以及這段歷史有興趣的人，很推薦來這裡走走。如果不想跟我一樣空手而歸，附近也如同十九世紀時一樣，有紀念品店販賣化石給遊客，不嫌重的人也可以參考看看。

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-Charmouth海岸邊紀念品店所販售菊石化石。

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原文出處：英國多塞特 侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

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