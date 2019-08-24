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西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00背包客棧

【作者:ajtravelgrid】

圖／背包客棧
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西班牙馬德里(Madrid)到塞哥維亞(Segovia)約莫100公里，開車一個半小時左右即達，算是相當近的距離，所以幾乎到馬德里的朋友都會順道一遊塞哥維亞，加上塞哥維亞的老城區與古羅馬水道橋被列為UNESCO世界文化遺產，喜歡收集歷史遺跡的我，怎麼能錯過這座古城呢!?

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古羅馬水道橋是我在塞哥維亞的第一站，沒有為什麼，因為停車場一出去馬上就是水道橋，而遊玩塞哥維亞最好的方式就是停好車後用雙腳步行。從水道橋走到設定的終點塞哥維亞城堡(AlcázardeSegovia)單趟總距離大約20分鐘而已，算是相當輕鬆的行程，下面就是塞哥維亞精彩的景點。

古羅馬水道橋AqueductofSegovia

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羅馬帝國版圖之大，遺跡在歐洲處處可見，尤其是留存下來的各式美麗建築。除了競技場、神廟外，最常見的大概就是水道橋。在歐洲走跳一陣子後，其實也收集到不少羅馬水道橋。

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例如法國尼姆(Nîmes)近郊的嘉德水道橋(PontduGard)，橫跨河流，夏天來很多人會在裏頭玩水。

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或者是西班牙另一座城市梅里達(Mérida)的米拉格羅斯水道橋(AcueductodelosMilagros)，這裡則是規畫成一座公園。

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連遠在土耳其伊斯坦堡(Istanbul)的瓦倫斯水道橋(ValensAqueduct)都是羅馬時代建造所留下，經過了1600年後，羅馬人大概也沒想到柏油馬路就直接穿越瓦倫斯水道橋下方吧。

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而塞哥維亞的古羅馬水道橋，這大概是我在歐洲看到保存最好，也最壯觀的古羅馬水道橋，甚至早已成為塞哥維亞的象徵。

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水道橋是由約24,000顆大石頭所組成，雙層設計，最高處約28.5米，這一塊一塊的石頭好像積木般的堆疊，除了堅固耐用外，而且相當美觀，連公共設施都可以被建造成藝術品。

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水道橋建築的方式可以克服各種高低地形，將遠方的水引到城區內，使得大家有乾淨的水源可以使用。而羅馬帝國的水利工程傑作，同時某個程度上也是強盛國力的展現。

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順著樓梯爬上去，附近大多為紅磚瓦屋頂的建築，與水道橋在一起毫無違和感。

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另外可以走到橋的頂端地方，不過人是不能走在橋上的。

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從上面看又是不同的感受，沒想到才剛開始逛塞哥維亞，就讓我驚呼連連。

皮克斯之家(CasadelosPicos)

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這個造型奇特的建築物叫作皮克斯之家(CasadelosPicos)，外牆用了很多立體三角形作為裝飾，想像一下500年前，當時肯定是大膽又前衛的設計，甚至有點太空未來感。只要往塞哥維亞城堡的方向走就會經過這裡。皮克斯之家據說以前是貴族所居住，目前則作為藝文空間使用。

麥迪納市集廣場(PlazadeMedinadelCampo)

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繼續走下去會走到一個不是太大的麥迪納市集廣場(PlazadeMedinadelCampo)。廣場上有個雕像是16世紀當地反叛軍領袖JuanBravo，雖然說是反叛軍，但是實際上是為了對抗當時權貴與平民在社會中的各種不公平與政策，雖然他最後被斬首了，但是這種廣義的民主精神卻永留，這座雕像是在他死後的400年時所設立作為紀念。...

原文出處：[西班牙] Segovia – 塞哥維亞，精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

延伸閱讀：[盧森堡] Luxembourg – 盧森堡，來一段Wander. Explore. Get Lost的旅程

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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