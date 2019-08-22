搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景
【作者:Jason88】
為了充份利用24小時的薩爾斯堡卡,我們預計搭8:30的第一班纜車上溫特斯山,所以從薩爾斯堡火車站前搭7:35的25號巴士,於8:10抵終點站Grodiguntersbergbahn,25號巴士有兩節車廂
有20分鐘空檔,剛好纜車站附近拍拍照
纜車車站用詼諧的卡通修飾單調的牆壁,入口標示纜車從456米上升至1776米
纜車站內有對銀髮族特別需要的免費廁所.
纜車票價來回25歐元,訂價偏高,不過持薩爾斯堡卡可免費搭乘,不知其訂價策略就是要遊客買薩爾斯堡卡?
纜車站內的溫特斯山空拍圖,溫特斯山最高峰是海拔1973米的Berchtesgardenhochthron,
而附近群山的最高峰是位於德國的Gr.watzmann,標高2652米,下圖的左上方,亦可看到隔天我們計劃前往的國王湖(Konigssee)的相關位置
準備搭纜車了,除了兩位山上的工作人員,遊客竟然只有我們一夥6人和另外2人
纜車緩緩上升,視野更廣擴了!
房子像火柴盒,井然有序的排列著,教堂,遠山,構成一幅美麗的畫面
山腳下,一片綠草如茵的大地,點綴著小橋流水,讓人心曠神怡的景色
陡峭的山壁,一峰比一峰高,好美的畫面
崖壁上的雪白殘雪,又是另一番景象
雖然沒有陽光,遠處山巒濛濃,但近距離看到積雪,總令人雀躍
步出纜車站,提醒最後一班纜車是下午五點的告示
五月底了,山上還看到滿山的積雪,來自亞熱帶的我們,難掩內心的興奮
山上唯一的餐廳
從餐廳前的小徑.爬了一個小坡,來到山頂的十字架,很意外是用角鋼組合而成,很少看到如此簡漏的十字架
坐著休息一下,觀賞積雪的綿延山峰,何其愜意
十字架對面山頭有另一個木頭十字架,如下圖上端紅色箭頭所標示的位置,夏天雪融了,可健行至此
回想起去年這時候在瑞士馬特洪峰的情境,在雪地上行走一小段路,過過癮.請參考去年遊記
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10117249
回程的纜車上,工作人員告訴我們山坡有野生的山羊,果真看到一隻,可惜來不及拍照.
去坐纜車的朋友,若有興趣,可留意尋找.
又看見五顏六色的房屋,纜車站快到了,結束了溫特斯山之旅
接著搭回程的25號巴士,去海爾布倫宮(Hellbrunn)玩了二個多小時,請參考我的另一篇遊記
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10315562
回到市區,推算了一下時間,還來得及去搭薩爾河的遊船,就到碼頭預約了船班,再去莫札特出生地旁的Nordsee吃海鮮三明治,Nordsee是連鎖餐廳,維也納的中央市場也有店,蠻不錯吃的.
遊船碼頭在馬克小橋附近,等船時,隨手拍了掛滿情人鎖的馬克橋
薩爾河遊船有兩種行程,tour1是沿著薩爾河沿岸城市景觀巡航,再原路返回,航程40分鐘.
tour2可搭到海爾布倫宮下船.持薩爾斯堡卡可免費搭tour1.若購票是14歐.
搭船需穿過河邊碼頭上這家咖啡屋
遊船使用玻璃帷幕全景快艇
我們這班的船長是位金髮美女
航行不久就出現航程中的最大亮點,就是下面這幅,包括河邊房屋,大主教宮,多座教堂塔樓和薩爾斯堡要寨,可惜那一天天氣陰暗,照片不是很清晰.
兩岸民房
經過薩爾斯堡大學
來到這裡,船就掉頭往回走...
原文出處：利用薩爾斯堡卡搭纜車上溫特斯山（Untersberg）和搭船遊薩爾河
延伸閱讀：薩爾斯堡充滿歡樂的宮殿--海爾布倫宮(Schloss Hellbrunn)
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