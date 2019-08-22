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李行與瓊瑤電影：《彩雲飛》的千言萬語

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00聯合新聞網 背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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為了充份利用24小時的薩爾斯堡卡,我們預計搭8:30的第一班纜車上溫特斯山,所以從薩爾斯堡火車站前搭7:35的25號巴士,於8:10抵終點站Grodiguntersbergbahn,25號巴士有兩節車廂

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有20分鐘空檔,剛好纜車站附近拍拍照

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纜車車站用詼諧的卡通修飾單調的牆壁,入口標示纜車從456米上升至1776米

纜車站內有對銀髮族特別需要的免費廁所.

圖／背包客棧
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纜車票價來回25歐元,訂價偏高,不過持薩爾斯堡卡可免費搭乘,不知其訂價策略就是要遊客買薩爾斯堡卡?

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纜車站內的溫特斯山空拍圖,溫特斯山最高峰是海拔1973米的Berchtesgardenhochthron,

而附近群山的最高峰是位於德國的Gr.watzmann,標高2652米,下圖的左上方,亦可看到隔天我們計劃前往的國王湖(Konigssee)的相關位置

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準備搭纜車了,除了兩位山上的工作人員,遊客竟然只有我們一夥6人和另外2人

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纜車緩緩上升,視野更廣擴了!

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房子像火柴盒,井然有序的排列著,教堂,遠山,構成一幅美麗的畫面

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山腳下,一片綠草如茵的大地,點綴著小橋流水,讓人心曠神怡的景色

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陡峭的山壁,一峰比一峰高,好美的畫面

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崖壁上的雪白殘雪,又是另一番景象

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雖然沒有陽光,遠處山巒濛濃,但近距離看到積雪,總令人雀躍

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步出纜車站,提醒最後一班纜車是下午五點的告示

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五月底了,山上還看到滿山的積雪,來自亞熱帶的我們,難掩內心的興奮

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山上唯一的餐廳

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從餐廳前的小徑.爬了一個小坡,來到山頂的十字架,很意外是用角鋼組合而成,很少看到如此簡漏的十字架

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坐著休息一下,觀賞積雪的綿延山峰,何其愜意

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十字架對面山頭有另一個木頭十字架,如下圖上端紅色箭頭所標示的位置,夏天雪融了,可健行至此

圖／背包客棧
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回想起去年這時候在瑞士馬特洪峰的情境,在雪地上行走一小段路,過過癮.請參考去年遊記

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10117249

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回程的纜車上,工作人員告訴我們山坡有野生的山羊,果真看到一隻,可惜來不及拍照.

去坐纜車的朋友,若有興趣,可留意尋找.

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又看見五顏六色的房屋,纜車站快到了,結束了溫特斯山之旅

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接著搭回程的25號巴士,去海爾布倫宮(Hellbrunn)玩了二個多小時,請參考我的另一篇遊記

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10315562

回到市區,推算了一下時間,還來得及去搭薩爾河的遊船,就到碼頭預約了船班,再去莫札特出生地旁的Nordsee吃海鮮三明治,Nordsee是連鎖餐廳,維也納的中央市場也有店,蠻不錯吃的.

遊船碼頭在馬克小橋附近,等船時,隨手拍了掛滿情人鎖的馬克橋

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薩爾河遊船有兩種行程,tour1是沿著薩爾河沿岸城市景觀巡航,再原路返回,航程40分鐘.

tour2可搭到海爾布倫宮下船.持薩爾斯堡卡可免費搭tour1.若購票是14歐.

搭船需穿過河邊碼頭上這家咖啡屋

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遊船使用玻璃帷幕全景快艇

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我們這班的船長是位金髮美女

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航行不久就出現航程中的最大亮點,就是下面這幅,包括河邊房屋,大主教宮,多座教堂塔樓和薩爾斯堡要寨,可惜那一天天氣陰暗,照片不是很清晰.

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兩岸民房

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經過薩爾斯堡大學

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來到這裡,船就掉頭往回走...

原文出處：利用薩爾斯堡卡搭纜車上溫特斯山（Untersberg）和搭船遊薩爾河

延伸閱讀：薩爾斯堡充滿歡樂的宮殿--海爾布倫宮(Schloss Hellbrunn)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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纜車海鮮背包客

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